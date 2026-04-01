ETV Bharat / bharat

तीन साल में हिमाचल सरकार ने लिया 35,555 करोड़ का लोन, ब्याज चुकाने के लिए चाहिए 7272 करोड़

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने तीन साल में 35,555 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. हिमाचल प्रदेश पर जनवरी महीने में ही एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था. जनवरी माह के अंत तक यानी 31 जनवरी 2026 तक हिमाचल प्रदेश पर 1,01,863 करोड़ रुपए हो गया था. आलम ये है कि बकाया लोन की रकम पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6694 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ेगा. ये ब्याज की रकम वित्त वर्ष 2026-27 में 7272 करोड़ रुपए होगी. इससे राज्य के खजाने की मंद होती सेहत का अनुमान लगाया जा सकता है.

हिमाचल सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट्स, लिए गए कर्ज और अन्य बिंदुओं पर विधानसभा के बजट सेशन में सवाल किया गया था. भाजपा के पांच विधायकों के संयुक्त सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से सदन में विस्तार से जानकारी दी गई. भाजपा सदस्यों प्रकाश राणा, रणधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, इंद्र दत्त लखनपाल व सुधीर शर्मा ने संयुक्त सवाल किया था. कुल छह हिस्सों में बंटे सवाल में सभी सदस्यों ने सरकार की सालाना आय, लोन व ब्याज अदायगी पर खर्च, प्रतिवर्ष लिए गए लोन व निगम-बोर्डों के घाटे से संबंधित सवाल किया था. आंकड़ों के ब्यौरे को अकसर नीरस माना जाता है, लेकिन खजाने के संदर्भ में ये नीरस आंकड़े वास्तविकता की जमीन का दर्शन करवाते हैं. आंकड़ों के आइने में देखते हैं कि हिमाचल के खजाने की तस्वीर कैसी है?

राजस्व प्राप्तियों का आंकड़ा

हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2023-24 में 39173 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां हुई.

वर्ष 2024-25 में ये प्राप्तियां बढ़कर 40873 करोड़ रुपए हो गई.

फिर वित्त वर्ष 2025-26 में ये आंकड़ा घटकर 34316 करोड़ रुपए रह गया.

राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने संसाधनों से आय, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्र से अनुदान राशि के तौर पर मिलने वाली आय सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों उपक्रमों को दिए गए लोन की वसूली से मिलने वाली आय सहित अन्य गौर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं.