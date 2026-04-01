तीन साल में हिमाचल सरकार ने लिया 35,555 करोड़ का लोन, ब्याज चुकाने के लिए चाहिए 7272 करोड़
हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ के पार हो चुका है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 1, 2026 at 3:12 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने तीन साल में 35,555 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है. हिमाचल प्रदेश पर जनवरी महीने में ही एक लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया था. जनवरी माह के अंत तक यानी 31 जनवरी 2026 तक हिमाचल प्रदेश पर 1,01,863 करोड़ रुपए हो गया था. आलम ये है कि बकाया लोन की रकम पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में 6694 करोड़ रुपए ब्याज देना पड़ेगा. ये ब्याज की रकम वित्त वर्ष 2026-27 में 7272 करोड़ रुपए होगी. इससे राज्य के खजाने की मंद होती सेहत का अनुमान लगाया जा सकता है.
हिमाचल सरकार की रेवेन्यू रिसिप्ट्स, लिए गए कर्ज और अन्य बिंदुओं पर विधानसभा के बजट सेशन में सवाल किया गया था. भाजपा के पांच विधायकों के संयुक्त सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से सदन में विस्तार से जानकारी दी गई. भाजपा सदस्यों प्रकाश राणा, रणधीर शर्मा, राकेश जम्वाल, इंद्र दत्त लखनपाल व सुधीर शर्मा ने संयुक्त सवाल किया था. कुल छह हिस्सों में बंटे सवाल में सभी सदस्यों ने सरकार की सालाना आय, लोन व ब्याज अदायगी पर खर्च, प्रतिवर्ष लिए गए लोन व निगम-बोर्डों के घाटे से संबंधित सवाल किया था. आंकड़ों के ब्यौरे को अकसर नीरस माना जाता है, लेकिन खजाने के संदर्भ में ये नीरस आंकड़े वास्तविकता की जमीन का दर्शन करवाते हैं. आंकड़ों के आइने में देखते हैं कि हिमाचल के खजाने की तस्वीर कैसी है?
राजस्व प्राप्तियों का आंकड़ा
- हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2023-24 में 39173 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियां हुई.
- वर्ष 2024-25 में ये प्राप्तियां बढ़कर 40873 करोड़ रुपए हो गई.
- फिर वित्त वर्ष 2025-26 में ये आंकड़ा घटकर 34316 करोड़ रुपए रह गया.
राजस्व प्राप्तियों में राज्य के अपने संसाधनों से आय, केंद्रीय करों में हिस्सेदारी, केंद्र से अनुदान राशि के तौर पर मिलने वाली आय सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों उपक्रमों को दिए गए लोन की वसूली से मिलने वाली आय सहित अन्य गौर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं.
- वर्ष 2023-24 में हिमाचल को अपने संसाधनों से 14856 करोड़ रुपए की आय हुई. वर्ष 2024-25 में अपने संसाधनों से होने वाली आय 16470 करोड़ रुपए रही और वित्त वर्ष 2025-26 में ये आय 15666 करोड़ रुपए रही.
- केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर वर्ष 2023-24, 2024-25 व 2025-26 में क्रमश: 9375 करोड़ रुपए, 10681 करोड़ रुपए व 9460 करोड़ रुपए मिले.
- केंद्र से अनुदान राशि के तौर पर उक्त तीन साल की अवधि में क्रमश: 14942 करोड़, 13722 करोड़ व 9190 करोड़ रुपए मिले.
- यदि गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों की मद में देखें तो हिमाचल प्रदेश को विभिन्न विभागों-उपक्रमों को दिए गए लोन की वसूली से तीन साल में क्रमश: 27 करोड़, 185 करोड़ व 507 करोड़ रुपए मिले.
- राज्य सरकार को ऋण के रूप में (जीपीएफ आदि से उपार्जित शुद्ध राशि सहित) तीन साल में क्रमश: 12177 करोड़ रुपए, 12276 करोड़ रुपए व 11102 करोड़ रुपए मिले.
- सभी मदों को मिला दिया जाए तो हिमाचल की वर्ष 2023-24 में राजस्व प्राप्तियां 51379 करोड़ रुपए, 53334 करोड़ रुपए व 45924 करोड़ रुपए रही.
तीन साल में लोन व ब्याज पर चुकाए 26256 करोड़
राज्य सरकार ने तीन साल की अवधि में लिए गए लोन व उस पर ब्याज के तौर पर 26256 करोड़ रुपए चुकाए. राज्य सरकार ने वर्ष 2023-24 में 9163 करोड़ रुपए, वर्ष 2024-25 में 10207 करोड़ रुपए व वर्ष 2025-26 में 31 जनवरी तक 6886 करोड़ रुपए लोन व ब्याज की अदायगी पर खर्च किए. यदि पूरे वित्त वर्ष यानी 2025-26 की बात की जाए तो लोन व ब्याज की अदायगी पर 10933 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है. इससे स्पष्ट है कि साल दर साल लोन व ब्याज की अदायगी की रकम बढ़ती जा रही है.
लोन व ब्याज चुकाने के बाद बची रकम का हिसाब
तीन साल की अवधि में लोन व ब्याज की अदायगी करने के बाद राज्य सरकार के पास इस अवधि यानी तीन साल में अन्य मदों पर खर्च के लिए 1,24,381 करोड़ रुपए की रकम बची. इस रकम में से वर्ष 2023-24 में 42216 करोड़ रुपए खर्च किए गए. वित्त वर्ष 2024-25 में खर्च की गई रकम 43127 करोड़ रुपए व 31 जनवरी 2026 तक 39038 करोड़ रुपए खर्च हुए.
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