ETV Bharat / bharat

हिमाचल में मरीज के साथ मारपीट करने वाले डॉक्टर पर गिरी गाज, सरकार ने समाप्त की सेवाएं

मरीज के साथ मारपीट करने वाले डॉक्टर की सेवाएं समाप्त ( NOTIFICATION )

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (IGMC) में मरीज से मारपीट के मामले में प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है. इस मामले में निलंबित किए गए सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरुला की सेवाएं अब समाप्त कर दी गई हैं. चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय, हिमाचल प्रदेश ने जांच पूरी होने के बाद आदेश जारी कर डॉक्टर की सेवा समाप्ति की पुष्टि की है. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सख्त रुख के बाद हुई है. मरीज के साथ मारपीट करने वाले डॉक्टर की सेवाएं समाप्त (NOTIFICATION) CM ने 24 घंटे में कार्रवाई के दिए थे निर्देश मामला तूल पकड़ने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 24 घंटे के भीतर जांच पूरी कर कार्रवाई के निर्देश दिए थे. उन्होंने मंगलवार (23 दिसंबर) को स्वास्थ्य विभाग, IGMC प्रशासन और चिकित्सा शिक्षा निदेशालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली थी. मुख्यमंत्री ने साफ कहा था कि किसी भी स्तर पर अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी. अनुशासनहीनता पर जीरो टॉलरेंस: मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा था कि डॉक्टर जैसे पेशे में संयम और संवेदनशीलता बेहद जरूरी है. इस तरह की घटनाएं न सिर्फ मरीजों का भरोसा तोड़ती हैं, बल्कि पूरे संस्थान की छवि को भी नुकसान पहुंचाती हैं. उन्होंने सीनियर रेजिडेंसी के लिए आने वाले डॉक्टरों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग अनिवार्य करने के निर्देश भी दिए थे. क्या है पूरा मामला?