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हिमाचल में ग्लेशियर झीलें बनी खतरा, विशेषज्ञों ने जताई तबाही की आशंका, वैज्ञानिक करेंगे अध्ययन

हिमाचल में ग्लेशियर झीलें बनी खतरा ( Govind Ballabh Pant National Institute of Himalayan Environment )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर झीलों का आकार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे संभावित खतरे भी बढ़ गए हैं. अगर ये झीलें अचानक फटती हैं, तो निचले इलाकों में भारी तबाही हो सकती है. इसी खतरे को देखते हुए अब कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति की झीलों का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया जा रहा है.

वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत

प्रदेश में पहली बार ग्लेशियर झीलों के खतरे को गंभीरता से लेते हुए व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा. उत्तराखंड स्थिति गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिक कुल्लू, मंडी और लाहौल घाटी में स्थित झीलों का अध्ययन करेंगे. इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाएगी. यह टीम अप्रैल माह के अंत में लाहौल घाटी का दौरा करेगी और वहां ग्लेशियर से बनी विभिन्न झीलों का अध्ययन करेगी. इसके बाद टीम जिला कुल्लू और मंडी के पहाड़ी इलाकों में भी इसी तरह का सर्वे करेगी. संस्थान के अनुसार, इस पूरे अध्ययन को पूरा करने में करीब 5 महीने का समय लग सकता है, जिसके बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी.

क्या है अध्ययन का मुख्य उद्देश्य?

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि यदि कोई ग्लेशियर झील फटती है, तो उससे कितना नुकसान हो सकता है. वैज्ञानिक यह भी आकलन करेंगे कि बाढ़ का पानी किन-किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और कितनी तेजी से नीचे की ओर फैलेगा. इससे संभावित आपदा के जोखिम को समझने में मदद मिलेगी. इस परियोजना के तहत पार्वती घाटी की झीलों को इंटरवेंशन साइट के रूप में चुना गया है. खास तौर पर वासुकी नाग झील और अन्य ग्लेशियर झीलों पर फोकस रहेगा, क्योंकि इनका दायरा लगातार बढ़ रहा है और ये भविष्य में बड़ा खतरा बन सकती हैं.

इन झीलों का बढ़ रहा दायरा

लाहौल-स्पीति की घेपन (गिपांग) झील और कुल्लू की वासुकी झील का आकार तेजी से बढ़ा है. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, घेपन झील का दायरा पिछले 33 वर्षों में 176 प्रतिशत तक बढ़ चुका है. यह झील अब 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैल चुकी है और इसमें करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी जमा है, जो किसी भी समय खतरा बन सकता है.