हिमाचल में ग्लेशियर झीलें बनी खतरा, विशेषज्ञों ने जताई तबाही की आशंका, वैज्ञानिक करेंगे अध्ययन
देश में करीब 7,500 से अधिक ग्लेशियर झीलें हैं, जिनमें से 195 को हाई रिस्क के रूप में चिन्हित किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 2:47 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में ग्लोबल वार्मिंग का असर अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है. पहाड़ों पर मौजूद ग्लेशियर झीलों का आकार तेजी से बढ़ रहा है, जिससे संभावित खतरे भी बढ़ गए हैं. अगर ये झीलें अचानक फटती हैं, तो निचले इलाकों में भारी तबाही हो सकती है. इसी खतरे को देखते हुए अब कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति की झीलों का विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन शुरू किया जा रहा है.
वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत
प्रदेश में पहली बार ग्लेशियर झीलों के खतरे को गंभीरता से लेते हुए व्यापक सर्वेक्षण किया जाएगा. उत्तराखंड स्थिति गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के वैज्ञानिक कुल्लू, मंडी और लाहौल घाटी में स्थित झीलों का अध्ययन करेंगे. इसके लिए विशेषज्ञों की एक टीम बनाई जाएगी. यह टीम अप्रैल माह के अंत में लाहौल घाटी का दौरा करेगी और वहां ग्लेशियर से बनी विभिन्न झीलों का अध्ययन करेगी. इसके बाद टीम जिला कुल्लू और मंडी के पहाड़ी इलाकों में भी इसी तरह का सर्वे करेगी. संस्थान के अनुसार, इस पूरे अध्ययन को पूरा करने में करीब 5 महीने का समय लग सकता है, जिसके बाद विस्तृत रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपी जाएगी.
क्या है अध्ययन का मुख्य उद्देश्य?
इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना है कि यदि कोई ग्लेशियर झील फटती है, तो उससे कितना नुकसान हो सकता है. वैज्ञानिक यह भी आकलन करेंगे कि बाढ़ का पानी किन-किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और कितनी तेजी से नीचे की ओर फैलेगा. इससे संभावित आपदा के जोखिम को समझने में मदद मिलेगी. इस परियोजना के तहत पार्वती घाटी की झीलों को इंटरवेंशन साइट के रूप में चुना गया है. खास तौर पर वासुकी नाग झील और अन्य ग्लेशियर झीलों पर फोकस रहेगा, क्योंकि इनका दायरा लगातार बढ़ रहा है और ये भविष्य में बड़ा खतरा बन सकती हैं.
इन झीलों का बढ़ रहा दायरा
लाहौल-स्पीति की घेपन (गिपांग) झील और कुल्लू की वासुकी झील का आकार तेजी से बढ़ा है. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की रिपोर्ट के अनुसार, घेपन झील का दायरा पिछले 33 वर्षों में 176 प्रतिशत तक बढ़ चुका है. यह झील अब 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैल चुकी है और इसमें करोड़ों क्यूबिक मीटर पानी जमा है, जो किसी भी समय खतरा बन सकता है.
झील के फटने पर क्या होगा?
अगर ये झीलें फटती हैं, तो पानी तेजी से नीचे बहकर नदियों में जाएगा. विशेषज्ञों के अनुसार, इससे पार्वती, चंद्रा और सतलुज जैसी नदियों में अचानक बाढ़ आ सकती है, जिससे निचले इलाकों में भारी तबाही, जान-माल का नुकसान और बुनियादी ढांचे को खतरा हो सकता है. इस खतरे को कम करने के लिए झीलों में अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने की योजना बनाई जा रही है. यह सिस्टम सैटेलाइट आधारित होगा और जलस्तर में अचानक वृद्धि या झील फटने के संकेत मिलने पर तुरंत प्रशासन को अलर्ट भेजेगा. इससे समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा सकेगा.
गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान के प्रभारी आरके सिंह ने कहा, "ग्लेशियर झीलों का वैज्ञानिक अध्ययन बेहद जरूरी है. इससे हमें संभावित खतरे का सही आकलन मिलेगा और भविष्य में आपदाओं से बचाव के लिए ठोस रणनीति तैयार की जा सकेगी."
प्रशासन की तैयारी
एडीएम कुल्लू अश्वनी कुमार के अनुसार, घाटी में जल्द ही अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू किया जाएगा. उन्होंने बताया कि बदलते मौसम और कम होती सर्दी के कारण झीलों का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए समय रहते सुरक्षा उपाय जरूरी हैं. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने साल 2025 में हिमाचल की चार झीलों को हाई रिस्क श्रेणी में रखा है. इनमें वासुकी झील, घेपन झील, बास्पा झील और कालका झील शामिल हैं. इन सभी झीलों के फटने पर बड़े स्तर पर नुकसान की आशंका जताई गई है.
देशभर में बढ़ रहा खतरा
देश में करीब 7,500 से अधिक ग्लेशियर झीलें हैं, जिनमें से 195 को हाई रिस्क के रूप में चिन्हित किया गया है. ये झीलें हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश जैसे हिमालयी राज्यों में स्थित हैं, जहां ग्लोबल वार्मिंग का असर तेजी से दिख रहा है. हिमाचल की ग्लेशियर झीलें अब सिर्फ प्राकृतिक सुंदरता का हिस्सा नहीं, बल्कि संभावित खतरे का संकेत भी बन चुकी हैं. सरकार और वैज्ञानिकों की यह पहल आने वाले समय में बड़े नुकसान को रोकने में अहम भूमिका निभा सकती है, लेकिन इसके लिए समय रहते ठोस कदम उठाना बेहद जरूरी है.
ये भी पढ़ें: हिमाचल में 300 यूनिट फ्री बिजली का चुनावी वादा बदला, सिर्फ इन परिवारों को मिलेगा फायदा, फ्री बिजली पर भी शर्तों का करंट