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डटकर दूध पीते हैं हिमाचली, देवभूमि में हर व्यक्ति के हिस्से रोज 698 मिली मिल्क, राष्ट्रीय औसत से अधिक हिमाचल का आंकड़ा

बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता की औसत नेशनल एवरेज से निरंतर आगे बनी हुई है. हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति के हिस्से रोजाना 698 मिलीलीटर दूध आता है. वहीं, राष्ट्रीय औसत पर नजर डालें तो ये 427 मि.ली. प्रति व्यक्ति है. आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2012-2013 में हिमाचल प्रदेश में प्रति व्यक्ति रोजाना दूध की उपलब्धता 455 मिलीलीटर थी. यानी मौजूदा समय में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति जो दूध की उपलब्धता है, वो हिमाचल प्रदेश में अब से 13 साल पहले ही थी. इन तेरह साल के अंतराल में हिमाचल की प्रति व्यक्ति मिल्क उपलब्धता 698 मिलीलीटर हो चुकी है.

शिमला: वीरभूमि, देवभूमि, उर्जा राज्य, फल राज्य के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश को मिल्क स्टेट भी कहा जा सकता है. आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि साल-दर-साल हिमाचल में दूध उत्पादन का ग्राफ बढ़ रहा है. साथ ही प्रति व्यक्ति के हिस्से में आने वाली दूध की मात्रा में भी बढ़ोतरी हो रही है. हिमाचल विधानसभा के बजट सेशन के दूसरे चरण में शुक्रवार को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आर्थिक सर्वेक्षण सदन में रखा. इस सर्वेक्षण में हिमाचल में पशुधन से संबंधित विभिन्न पहलुओं का ब्यौरा दिया गया है.

हालांकि यहां एक चिंता की बात भी है. हिमाचल प्रदेश में पिछली बार यानी 2024-25 में दूध की उपलब्धता 728 मिलीलीटर प्रति व्यक्ति थी, जिसमें इस बार हल्की सी गिरावट आई है. इसका कारण आपदा में नष्ट हुआ पशुधन भी है. इसके बावजूद दूध की उपलब्धता का रिकार्ड बेहतर ही कहा जाएगा. वर्ष 2024-25 में दूध उत्पादन 18.24 लाख मीट्रिक टन था. इस बार ये घटकर 17.50 लाख मीट्रिक टन हुआ है. यह चार फीसदी के करीब कम हुआ है.

हिमाचल में सबसे अधिक गौ दुग्ध (ETV Bharat GFX)

गौ दुग्ध सबसे अधिक

हिमाचल प्रदेश में गाय का दूध सबसे अधिक उपलब्ध है. देवभूमि में कुल दूध में से 71 फीसदी दूध गौमाता का है. भैंस के दूध का आंकड़ा 26 फीसदी व बकरी के दूध की उपलब्धता 3 फीसदी है. हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2012-13 में दूध की उत्पादन मात्रा 11.39 लाख मीट्रिक टन थी. फिर आगे चलकर 2019-20 में इस आंकड़े में उछाल आया और ये 15.31 लाख मीट्रिक टन हो गया. वर्ष 2020-21 में ये आंकड़ा 15.76 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2021-22 में 16.15 लाख मीट्रिक टन, वर्ष 2022-23 में 16.17 लाख मीट्रिक टन और 2023-24 में ये 17.50 लाख मीट्रिक टन हो गया. वर्ष 2024-25 में ये 18.24 लाख मीट्रिक टन था. इस बार ये 17.50 लाख मीट्रिक टन रह गया.

हिमाचल में दूध उत्पादन (ETV Bharat GFX)

पशुधन की जीवीओ यानी ग्रॉस वैल्यू आउटपुट या सकल उत्पादन मूल्य 9823 करोड़ रुपए है. ये कुल जीवीओ का 94.8 फीसदी है. कुल जीवीओ में 9315 करोड़ रुपए दूध का हिस्सा है. दिलचस्प तरीके से 100 करोड़ रुपए से अधिक जीवीओ गोबर के रूप में है. सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही सुविधाओं में एक राज्य स्तरीय पशु अस्पताल सहित 3 जोनल अस्पताल, 10 मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल सहित 2234 संस्थान हैं. हिमाचल प्रदेश में 1214 दूध सहकारी समितियां हैं.

हिमाचल में पशुधन (ETV Bharat GFX)

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