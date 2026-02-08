ETV Bharat / bharat

डेब्ट ट्रैप में फंसा हिमाचल, लोन लिमिट 10 हजार करोड़ रुपए, मूलधन व ब्याज चुकाने को चाहिए 13 हजार करोड़, कैसे होगा विकास?

शिमला: छोटा पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश डेब्ट ट्रैप में फंस गया है. आलम ये है कि लिए गए कर्ज की मूल रकम व उस पर लगने वाले ब्याज को चुकाने के लिए भी पर्याप्त पैसा नहीं है. रविवार (8 फरवरी) को सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित सरकार के सभी प्रतिनिधियों के समक्ष वित्त विभाग की प्रेजेंटेशन में आर्थिक मोर्चे पर कई कड़वी बातें सामने आई. खासकर कर्ज के मोर्चे पर स्थिति बहुत गंभीर है. हालांकि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक यानी कैग डेढ़ दशक से ये चेता रहा था कि हिमाचल को कर्ज के मोर्चे पर गंभीरता से काम करने की जरूरत है.

अब सोलहवें फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट में हिमाचल सहित अन्य कुछ राज्यों की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आरडीजी) खत्म कर दी है. इससे हिमाचल सरकार के खजाने पर भारी चोट लगी है. वित्त विभाग के सचिव देवेश कुमार ने सरकार के समक्ष प्रस्तुत आंकड़ों में कर्ज को लेकर चिंताजनक स्थिति से अवगत करवाया है. हिमाचल पर एक लाख करोड़ रुपए के कर्ज का बोझ होने वाला है. हालांकि, प्रेजेंटेशन में कुल कर्ज का आंकड़ा नहीं बताया गया, लेकिन कर्ज की लिमिट व मूलधन के साथ ब्याज चुकाने के लिए जो रकम चाहिए, उस पर चर्चा जरूर हुई.

हिमाचल वित्त विभाग की रिपोर्ट (@HPFinanceDepartment)

हिमाचल की वित्तीय स्थिति की यदि बात की जाए तो राज्य का अपना सालाना रेवेन्यू यानी राजस्व 18000 करोड़ रुपए है. यानी औसतन डेढ़ हजार करोड़ रुपए महीने का है. यानी राज्य के संसाधनों से सालाना 18 हजार करोड़ रुपए राजस्व जुटता है. इसके अलावा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के तौर पर 13950 करोड़ रुपए सालाना आएंगे. यदि वेतन, पेंशन व अन्य खर्चों की बात की जाए तो हिमाचल का खर्च 48,000 करोड़ रुपए है. अगले वित्तीय वर्ष में सरकार को लिए गए कर्ज के ब्याज व मूल धन को चुकाने के लिए 13 हजार करोड़ रुपए चाहिए.