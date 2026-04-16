ETV Bharat / bharat

WHO में हिमाचल के डॉ. ओमेश भारती को मिली बड़ी जिम्मेदारी, रेबीज रिसर्च में रहा बड़ा योगदान

हिमाचल के डॉ. ओमेश भारती को WHO में मिली बड़ी जिम्मेदारी ( DR. OMESH BHARTI )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के डॉ. ओमेश भारती को WHO में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. भारती को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) विभाग की 18 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति में शामिल किया है. यह समिति दुनिया भर में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी और उनकी प्रगति का आकलन करेगी. उपेक्षित रोगों पर रखेंगे नजर डॉ. ओमेश भारती इस समिति में उपेक्षित पशुजन्य रोगों के स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे. यह समिति NTD रोडमैप 2021–2030 के तहत चल रही योजनाओं की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यक्रम तय लक्ष्यों के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं या नहीं. उनके चयन से वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और मजबूत मानी जा रही है. रेबीज रिसर्च में बड़ा योगदान डॉ. भारती को रेबीज पर उनके शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है. उनके काम के आधार पर WHO ने 2018 में अपने दिशा-निर्देशों में बदलाव किया था. उन्होंने कुत्ते के काटने के इलाज के लिए एक किफायती और असरदार तरीका विकसित किया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हुआ है.