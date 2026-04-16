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WHO में हिमाचल के डॉ. ओमेश भारती को मिली बड़ी जिम्मेदारी, रेबीज रिसर्च में रहा बड़ा योगदान

डॉ. ओमेश भारती हिमाचल के कांगड़ा जिले से संबंध रखते हैं. वे 1993 से हिमाचल सरकार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

DR OMESH BHARTI
हिमाचल के डॉ. ओमेश भारती को WHO में मिली बड़ी जिम्मेदारी (DR. OMESH BHARTI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 16, 2026 at 5:47 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के डॉ. ओमेश भारती को WHO में बड़ी जिम्मेदारी मिली है. पद्मश्री से सम्मानित वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. भारती को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने मलेरिया और उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) विभाग की 18 सदस्यीय पर्यवेक्षी समिति में शामिल किया है. यह समिति दुनिया भर में चल रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा करेगी और उनकी प्रगति का आकलन करेगी.

उपेक्षित रोगों पर रखेंगे नजर

डॉ. ओमेश भारती इस समिति में उपेक्षित पशुजन्य रोगों के स्वतंत्र विशेषज्ञ के रूप में अपनी भूमिका निभाएंगे. यह समिति NTD रोडमैप 2021–2030 के तहत चल रही योजनाओं की निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यक्रम तय लक्ष्यों के अनुसार आगे बढ़ रहे हैं या नहीं. उनके चयन से वैश्विक स्तर पर भारत की भूमिका और मजबूत मानी जा रही है.

रेबीज रिसर्च में बड़ा योगदान

डॉ. भारती को रेबीज पर उनके शोध के लिए अंतरराष्ट्रीय पहचान मिली है. उनके काम के आधार पर WHO ने 2018 में अपने दिशा-निर्देशों में बदलाव किया था. उन्होंने कुत्ते के काटने के इलाज के लिए एक किफायती और असरदार तरीका विकसित किया, जिससे बड़ी संख्या में लोगों को फायदा हुआ है.

शिक्षा और अनुभव का मजबूत आधार

डॉ. ओमेश भारती ने एमबीबीएस के बाद एपिडेमियोलॉजी में मास्टर डिग्री हासिल की है. वे 1993 से हिमाचल सरकार में सेवाएं दे रहे हैं और वर्तमान में शिमला स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में राज्य महामारी विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने टीबी, सर्पदंश और अन्य संक्रामक रोगों पर भी महत्वपूर्ण काम किया है. डॉ. भारती को 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था. इसके अलावा उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं. उनके शोध कार्य प्रतिष्ठित जर्नल्स में प्रकाशित हुए हैं और वे विभिन्न देशों में व्याख्यान दे चुके हैं.

हिमाचल के लिए गर्व का पल

कांगड़ा के ज्वालामुखी से संबंध रखने वाले डॉ. भारती की इस उपलब्धि से पूरे हिमाचल में खुशी का माहौल है. उनकी यह सफलता प्रदेश के लिए गर्व का विषय है और यह दिखाती है कि हिमाचल के विशेषज्ञ भी वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बना रहे हैं.

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