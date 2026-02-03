ETV Bharat / bharat

डिजिटल डकैती से बचना है तो 'ताला' लगाइए, जानिए आधार बायोमेट्रिक्स लॉक करना क्यों है समय की मांग?

डीएसपी विपिन कुमार बताते हैं कि, जब आप अपने आधार बायोमेट्रिक्स को लॉक करते हैं, तो आप अपनी उंगलियों के निशान और आंखों की स्कैनिंग (Iris) को फ्रीज कर देते हैं. इसका मतलब है कि यदि कोई आपके फिंगरप्रिंट का क्लोन बना भी ले, तो भी सिस्टम उसे स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि यूआईडीएआई (UIDAI) के सर्वर पर आपका डेटा 'लॉक्ड' मोड में होगा.

एक्सिस बैंक के मैनेजर विनीत कुमार चौहान का कहना है कि, "बैंक में ऐसे कई ग्राहक आते हैं जो दावा करते हैं कि उन्होंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, फिर भी पैसे कट गए. जांच में पता चलता है कि यह बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए हुआ है. इसलिए आधार को डिजिटल रूप से लॉक करना अब विकल्प नहीं, बल्कि जरूरत है."

शिमला: आज के डिजिटल युग में, आपका आधार कार्ड सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं, बल्कि आपकी तिजोरी की चाबी बन चुका है. सिम कार्ड खरीदने से लेकर बैंक खाता खोलने और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तक, हर जगह आधार अनिवार्य है. लेकिन, यही अनिवार्यता अब साइबर अपराधियों के लिए एक आसान रास्ता बनती जा रही है. HSP एवं साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन शिमला में डीएसपी विपिन कुमार बताते हैं कि अपराधी अब एक कदम आगे निकल चुके हैं. वे AePS (Aadhaar Enabled Payment System) का फायदा उठा रहे हैं.

आधार लॉक करना क्यों है जरूरी (ETV Bharat GFX)

आधार लॉक के प्रमुख लाभ

आधार लॉक करने के कई फायदे हैं. आधार लॉक करने से अवैध केवाईसी पर रोक लगती है. कोई भी आपके नाम पर फर्जी सिम कार्ड या बैंक खाता नहीं खुलवा पाएगा. आधार के जरिए होने वाले किसी भी भुगतान को रोका जा सकेगा. इसके अलावा आधार लॉक होने से डेटा प्राइवेसी बरकरार रहती है. इससे आपकी व्यक्तिगत जानकारी का गलत इस्तेमाल असंभव हो जाएगा.

अपने आधार को कैसे करें सुरक्षित?

आधार को लॉक करने की प्रक्रिया बहुत सरल है और इसे आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन से कर सकते हैं. इसके लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाएं. सबसे पहले UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in पर लॉग इन करें. आधार सर्विसेज चुनें फिर होमपेज पर 'My Aadhaar' टैब के अंदर 'Aadhaar Services' के विकल्प को खोजें. बायोमेट्रिक्स लॉक विकल्प चुनें. यहां आपको 'Lock/Unlock Biometrics' का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें.

आधार को कैसे करें सुरक्षित (ETV Bharat GFX)

इसके बाद लॉगिन प्रक्रिया के दौरान अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और कैप्चा कोड भरें. इसके बाद 'Send OTP' पर क्लिक करें. ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी को दर्ज करें. फिर, Enable Biometric Locking' के चेकबॉक्स पर टिक करें और सबमिट कर दें. इसके बाद आपका बायोमेट्रिक डेटा पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा. जब भी आपको खुद कहीं अंगूठा लगाने की जरूरत हो, आप इसी प्रक्रिया से इसे कुछ मिनटों के लिए 'अनलॉक' भी कर सकते हैं.

आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य

विनीत कुमार चौहान (मैनेजर, एक्सिस बैंक) सलाह देते हैं कि, "तकनीक जितनी सुविधाजनक है, उतनी ही जोखिम भरी भी. आधार को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है, जिससे फ्रॉड का खतरा और बढ़ जाता है. ग्राहकों को चाहिए कि वे समय-समय पर अपना 'Aadhaar Authentication History' चेक करते रहें ताकि उन्हें पता चले कि उनके आधार का इस्तेमाल कहां-कहां हुआ है."

साइबर फ्रॉड से बचने के लिए बरतें सावधानी (ETV Bharat GFX)

ऐसे लोगों को निशाना बनाते हैं साइबर अपराधी

वहीं, डीएसपी विपिन कुमार का कहना है कि, "साइबर अपराधी अक्सर उन लोगों को निशाना बनाते हैं जो अपनी डिजिटल सुरक्षा के प्रति लापरवाह होते हैं. ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत की कमाई पर कोई डाका न डाले, तो आज ही अपने आधार को लॉक करें और दूसरों को भी इसके प्रति जागरूक करें."

सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें

डिजिटल इंडिया के इस दौर में सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या बैंकों की नहीं, बल्कि स्वयं नागरिक की भी है. आधार कार्ड को लॉक रखना एक ऐसी डिजिटल दीवार खड़ी कर देता है, जिसे भेद पाना साइबर ठगों के लिए लगभग नामुमकिन है. याद रखें, आपकी एक छोटी सी जागरूकता आपको बड़े आर्थिक नुकसान से बचा सकती है.

