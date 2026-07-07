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हिमाचल के CM ने कहा- राजीव गांधी को जाना चाहिए राम मंदिर का पहला श्रेय, चढ़ावे में गड़बड़ी पैसे नहीं आस्था की चोरी, BJP का पलटवार

शिमला: अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर अब हिमाचल प्रदेश में भी सियासत तेज़ हो गई है. मंगलवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ शिमला के राम मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान श्रीराम के दर्शन किए और कीर्तन में भी हिस्सा लिया. इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ मंत्री हर्षवर्धन चौहान, राजेश धर्माणी, अनिरुद्ध सिंह और विक्रमादित्य सिंह मौजूद रहे. इस मौके पर हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार और शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था भी मंदिर पहुंचे. मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि राम के नाम पर चंदा चोरी करने वालों को भगवान सद्बुद्धि दें. उन्होंने कहा कि ये पैसे नहीं आस्था की चोरी है. उन्होंने कहा कि अपनी भावना और नियत को साफ करने की जरूरत.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत

हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि, "मैं राम मंदिर की स्थापना के समय विधायक थे. हमने भी अपनी श्रद्धा के अनुसार राम मंदिर निर्माण के लिए चंदा दिया था. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर पूरे देश में आधे दिन की छुट्टी थी, जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूरे दिन का अवकाश घोषित किया था. हमारी सरकार भगवान श्रीराम से मिली प्रेरणा के अनुरूप काम करने का प्रयास कर रही है. हिंदू संस्कृति सबके सम्मान और सभी को साथ लेकर चलने की सीख देती है. इसी संस्कृति के कारण इस देश में बौद्ध, जैन और सिख धर्म का उदय हुआ. जो राम के सच्चे भक्त हैं, वे राम के नाम पर राजनीति नहीं करते और लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार गहने और धन इसलिए दान किया ताकि भगवान राम के आदर्शों को अपनाया जा सके."