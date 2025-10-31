ETV Bharat / bharat

सीएम सुक्खू ने बताया- महागठबंधन के घोषणा पत्र पर क्यों है सिर्फ तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर?

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास बातचीत ( ETV Bharat )

आदित्य झा की रिपोर्ट शिमला: बिहार विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है. इस बार भी बिहार में चुनाव एनडीए वर्सेस महागठबंधन का चुनाव होने जा रहा है. जिसको देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने सभी बड़े नेताओं को बिहार के चुनावी मैदान में उतार दिया है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पटना पहुंचे. इस मौके पर ईटीवी भारत ने सीएम सुक्खू से खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के 20 साल के शासन काल का अंत होगा और महागठबंधन गठबंधन की सरकार बनेगी. इसके अलावा भी सीएम ने कई सवालों के बेबाक अंदाज में जवाब दिए. 'बिहार में सत्ता परिवर्तन का चुनाव' सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारी अच्छी है. बिहार के लोग एनडीए की 20 वर्षो के शासनकाल को बदलना चाहते हैं और निश्चित रूप से बिहार की जनता इस बार बिहार में बदलाव करेगी है. इस बार का चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है'. हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास बातचीत (ETV Bharat) महागठबंधन में ऑल इज वेल महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बंटवारे में हुई देरी के सवाल पर सीएम सुखविंदर ने कहा, 'महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में कोई देरी नहीं हुई. जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के इच्छुक रहते हैं, उन्हें पता रहता है कि उनको किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है. कुछ ऐसी भी सीट होती है, जहां पर गठबंधन के दो डाल अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं. कुछ ऐसी सीट हैं, जिस पर गठबंधन के घटक दल अपना प्रत्याशी उतारे हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में 80% से अधिक सीटों का बंटवारा सही ढंग से हो चुका है. 20% सीट पर सभी राजनीतिक दल या गठबंधन में आपसी दावेदारी होती रही है'.