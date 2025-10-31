ETV Bharat / bharat

सीएम सुक्खू ने बताया- महागठबंधन के घोषणा पत्र पर क्यों है सिर्फ तेजस्वी यादव की बड़ी तस्वीर?

ETV Bharat से खास बातचीत में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया.

हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास बातचीत
हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास बातचीत
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 5:44 PM IST

आदित्य झा की रिपोर्ट

शिमला: बिहार विधानसभा चुनाव के फर्स्ट फेज की वोटिंग के लिए अब एक हफ्ते से भी कम का समय बचा है. ऐसे में सभी राजनीतिक दलों ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है. इस बार भी बिहार में चुनाव एनडीए वर्सेस महागठबंधन का चुनाव होने जा रहा है. जिसको देखते हुए कांग्रेस ने भी अपने सभी बड़े नेताओं को बिहार के चुनावी मैदान में उतार दिया है. इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पटना पहुंचे. इस मौके पर ईटीवी भारत ने सीएम सुक्खू से खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने दावा किया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के 20 साल के शासन काल का अंत होगा और महागठबंधन गठबंधन की सरकार बनेगी. इसके अलावा भी सीएम ने कई सवालों के बेबाक अंदाज में जवाब दिए.

'बिहार में सत्ता परिवर्तन का चुनाव'

सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की तैयारी अच्छी है. बिहार के लोग एनडीए की 20 वर्षो के शासनकाल को बदलना चाहते हैं और निश्चित रूप से बिहार की जनता इस बार बिहार में बदलाव करेगी है. इस बार का चुनाव सत्ता परिवर्तन का चुनाव है'.

हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास बातचीत (ETV Bharat)

महागठबंधन में ऑल इज वेल

महागठबंधन में सीट शेयरिंग के बंटवारे में हुई देरी के सवाल पर सीएम सुखविंदर ने कहा, 'महागठबंधन में सीटों के बंटवारे में कोई देरी नहीं हुई. जो व्यक्ति चुनाव लड़ने के इच्छुक रहते हैं, उन्हें पता रहता है कि उनको किस क्षेत्र से चुनाव लड़ना है. कुछ ऐसी भी सीट होती है, जहां पर गठबंधन के दो डाल अपना प्रत्याशी उतारना चाहते हैं. कुछ ऐसी सीट हैं, जिस पर गठबंधन के घटक दल अपना प्रत्याशी उतारे हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि महागठबंधन में 80% से अधिक सीटों का बंटवारा सही ढंग से हो चुका है. 20% सीट पर सभी राजनीतिक दल या गठबंधन में आपसी दावेदारी होती रही है'.

तेजस्वी प्रण पर सवाल

महागठबंधन के घोषणा पत्र 'तेजस्वी प्रण' में सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर के सवाल पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, 'बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व तेजस्वी यादव कर रहे हैं और वह महागठबंधन के सबसे बड़े चेहरे हैं. विधानसभा का चुनाव राज्य के नेता के नेतृत्व में लड़ा जाता है. केंद्र के नेता के चेहरे पर नहीं. बिहार में महागठबंधन का नेतृत्व राष्ट्रीय जनता दल कर रही है और उसके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव हैं. बिहार में कांग्रेस सहयोगी दल है और सहयोगी दल के नाते पार्टी के जो भी बड़े नेता हैं, वह यहां आकर अपने पार्टी के पक्ष में बात कर रहे हैं. जिस प्रकार की योजना को लेकर राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में कहा था हमने उसी प्रकार की योजना लागू किया'.

वोटर अधिकार यात्रा पर क्या बोले सुक्खू?

बिहार में राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया था. बिहार के तकरीबन दो दर्जन जिलों से यह यात्रा गुजरी थी. सुखविंदर सिंह का मानना है कि वोटर अधिकार यात्रा एक जागरूकता वाली यात्रा थी. लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना था. बिहार में शिक्षा का स्तर गिरा है. लोगों के प्रति व्यक्ति आय कम हुई है. बिहार किसी अन्य मुद्दों पर ना जाकर इन्हीं मुद्दों पर जाए, इसी को लेकर लोगों के बीच उसे यात्रा के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किया गया था.

बिहार सरकार की योजनाओं पर तंज

विधानसभा चुनाव से पहले बिहार सरकार द्वारा की गई अनेक बड़ी घोषणाओं पर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि चुनाव के समय अक्सर सरकार ऐसी घोषणा करती रहती है. यह कोई नई बात नहीं है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस साल बिहार में सत्ता का परिवर्तन होगा.

ये भी पढ़ें: बिहार में चुनाव, हिमाचल में सियासत, CM सुक्खू के दावों को BJP ने बताया 'झूठ का सागर'

