ETV Bharat / bharat

फारस की खाड़ी में फंसे 2 हजार भारतीय, हिमाचल के कैप्टन ने वीडियो जारी कर बताए हालात

मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच हिमाचल के कैप्टन रमन कपूर ने फारस की खाड़ी से एक वीडियो जारी किया है.

CAPTAIN RAMAN KAPOOR
कैप्टन रमन कपूर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 4:41 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और सैन्य टकराव का असर समुद्री मार्गों पर साफ देखने को मिल रहा है. फारस की खाड़ी के आसपास हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं. युद्ध जैसे हालात के चलते सैकड़ों समुद्री जहाज बीच समुद्र में फंसे हुए हैं. इन जहाजों पर हजारों नाविक मौजूद हैं, जिनमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं.

इन्हीं फंसे जहाजों में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रहने वाले कैप्टन रमन कपूर का जहाज भी शामिल है. उन्होंने एक वीडियो जारी कर वहां के हालात साझा किए हैं. कैप्टन के मुताबिक, पूरे क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लगातार हो रहे हमलों के कारण जहाजों को आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है.

कैप्टन रमन कपूर (Social Media)

700 जहाज और 20 हजार नाविक फंसे

कैप्टन रमन कपूर ने बताया कि, "इस समय करीब 700 जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं, जिन पर लगभग 20 हजार नाविक सवार हैं. इनमें करीब 2000 भारतीय भी शामिल हैं. कई जहाज कार्गो लोड होने का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ पहले से सामान लेकर खड़े हैं, लेकिन हालात सामान्य न होने के कारण सभी को रुकना पड़ रहा है."

डर के माहौल में काम कर रहे नाविक

वीडियो में कैप्टन ने बताया कि, "आसपास के क्षेत्रों में मिसाइल हमले हो रहे हैं. कई बार मिसाइलें जहाजों के ऊपर से गुजरती दिखाई देती हैं और कुछ दूरी पर हमले भी हो चुके हैं. एक जहाज को उनके सामने ही निशाना बनाया गया, जिससे खतरे का अंदाजा लगाया जा सकता है. हमारे पास अभी जहाज में रूकने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसे हालात में नाविक लगातार डर के माहौल में काम कर रहे हैं. "

कैप्टन रमन कपूर ने बताया कि उनका जहाज इराक से तेल लेकर भारत लौट रहा था, लेकिन अचानक हालात बिगड़ने के बाद उन्हें समुद्र में ही रुकने के निर्देश दिए गए. फिलहाल किसी भी दिशा में आगे बढ़ने की अनुमति नहीं है. उन्होंने बताया कि भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से भी सतर्क रहने और यथास्थान बने रहने की सलाह दी गई है. कैप्टन रमन कपूर के परिवार में भी चिंता का माहौल है. उनके परिजन लगातार उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. फिलहाल सभी की नजरें हालात सामान्य होने पर टिकी हैं, ताकि फंसे हुए लोग सुरक्षित अपने घर लौट सकें.

फारस की खाड़ी में फंसे कई भारतीय जहाज

युद्ध के कारण चारों ओर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है. हवाई और समुद्री मार्ग भी प्रभावित हो रहे हैं. मौजूदा हालात के चलते फारस की खाड़ी में कई भारतीय जहाज भी फंसे हुए हैं. समुद्री ट्रैफिक लगभग रुक गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और तेल आपूर्ति पर भी असर पड़ रहा है. जहाजों के पोर्ट पर फंसे रहने से आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हो रही हैं.

ये भी पढ़ें: LPG की कमी से बंद हुई 'आस्था की रसोई', शिमला कालीबाड़ी मंदिर में भंडारा स्थगित

TAGGED:

CAPTAIN RAMAN KAPOOR
MIDDLE EAST WAR
US ISRAEL IRAN CONFLICT
IRAN WAR LIVE NEWS UPDATES
HIMACHAL RAMAN KAPOOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.