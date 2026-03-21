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हिमाचल में सीएम से लेकर मंत्री, विधायक और अफसरों की कटेगी सैलरी, जानें कितना परसेंट लगेगा कट ?

हिमाचल के सीएम सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है.

CM DEPUTY CM SALARIES DEFERRED
हिमाचल में सीएम से लेकर मंत्री, विधायक और अफसरों की कटेगी सैलरी (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 5:03 PM IST

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Updated : March 21, 2026 at 5:28 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में सीएम, डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्रियों, आईएएस अफसरों, डीजीपी सहित अन्य अफसरों के वेतन के एक हिस्से को अस्थाई रूप से छह महीने के लिए डेफर किया गया है. क्लास थ्री व क्लास फोर कर्मियों को पूरा वेतन मिलेगा. वहीं, पेंशनर्स की पेंशन में भी कटौती नहीं की गई है. गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहे हिमाचल प्रदेश में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक बड़ा फैसला लिया है. शनिवार को सीएम सुक्खू ने अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश करते समय ये बड़ा फैसला लिया. ये अस्थाई व्यवस्था छह महीने के लिए की गई है.

CM से लेकर मंत्री, विधायक और अफसरों की कटेगी सैलरी

  1. सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद अपने वेतन को 50 फीसदी डेफर किया. सीएम 6 महीने के लिए कुल वेतन का 590 फीसदी ही ड्रा करेंगे.
  2. डिप्टी सीएम का वेतन व कैबिनेट मंत्रियों का वेतन 30 फीसदी डेफर.
  3. कांग्रेस विधायकों का वेतन 20 फीसदी डेफर किया गया.
  4. हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने भी इस सूची में स्वेच्छा से शामिल.
  5. राज्य सरकार के मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव व सचिव रैंक के अफसरों का वेतन भी छह महीने के लिए डेफर.
  6. मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव रैंक के अफसरों का वेतन 30 फीसदी छह महीने के लिए डेफर किया गया.
  7. सचिव रैंक के लिए ये कटौती 20 फीसदी होगी.
  8. सीएम सुक्खू ने हाईकोर्ट से आग्रह, न्यायाधीशों के वेतन में कटौती के लिए करे विचार.

क्या कहा सीएम ने?

अपने बजट भाषण में सीएम सुक्खू ने कहा-हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए बड़ा निर्णय लिया है. सीएम ने कहा कि 'वित्तीय अनुशासन' के तहत मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों से लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक के वेतन का एक हिस्सा अगले 6 महीनों के लिए अस्थायी रूप से स्थगित (डेफर) किया जाएगा. सीएम, डिप्टी सीएम व कांग्रेस एमएलए सहित सभी निगम बोर्ड के चेयरमैन, वाइस-चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और राजनीतिक नियुक्ति वाले सलाहकारों के वेतन का 20 प्रतिशत भी इसी अवधि के लिए स्थगित रहेगा. सरकार में प्रशासनिक स्तर पर भी यह लागू होगा. मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और सभी प्रधान सचिवों के वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा रोका जाएगा. वहीं, सचिवों और विभागाध्यक्षों (एचओडी) के वेतन का 20 प्रतिशत हिस्सा स्थगित किया जाएगा.

हिमाचल में सीएम से लेकर मंत्री, विधायक और अफसरों की कटेगी सैलरी (ETV Bharat GFX)

पुलिस और वन विभाग के सीनियर अधिकारियों पर भी इसका असर पड़ेगा. डीजीपी और एडीजीपी के वेतन का 30 प्रतिशत हिस्सा डेफर होगा. वहीं, आईजी, डीआईजी, एसएसपी और एसपी स्तर तक के अधिकारियों का 20 प्रतिशत वेतन स्थगित रहेगा. इसी तरह वन विभाग के मुखिया और अतिरिक्त पीसीसीएफ का 30 प्रतिशत तथा इससे नीचे के स्तर के अफसरों का 20 प्रतिशत वेतन रोका जाएगा.

क्लास ए व क्लास बी अधिकारियों के वेतन का 3 प्रतिशत हिस्सा भी 6 महीने के लिए स्थगित किया जाएगा. सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि बोर्ड, निगम, पीएसयू, स्वायत्त संस्थाएं, यूनिवर्सिटी और वे संस्थाएं जो सरकार से अनुदान या बजटीय सहायता हासिल करती हैं, वे भी इस निर्णय को सरकार के अनुरूप लागू करेंगी. सीएम ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए सरकार ने आशा जताई है कि वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए जिला एवं अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के स्तर पर 20 प्रतिशत और न्यायिक संस्थानों के ग्रुप ए व ग्रुप बी स्तर पर 3 प्रतिशत वेतन के अस्थायी स्थगन पर उच्च न्यायालय मार्गदर्शन और सहमति देगा. मुख्यमंत्री ने न्यायपालिका से आग्रह किया है कि वे अपने विवेक से 30 फीसदी तक वेतन डेफर करने पर विचार करें. मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में यह भी स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था टेम्परेरी है. वित्तीय स्थिति में सुधार होने पर यह राशि वापस दी जाएगी.

हिमाचल में कम हुआ बजट का आकार

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शनिवार को अपने कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया. इस बार हिमाचल प्रदेश के बजट का आकार पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले कम हुआ है. इस बार सीएम सुक्खू ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 54928 करोड़ रुपये का बजट पेश किया जबकि पिछली बार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए उन्होंने 58514 करोड़ का बजट पेश किया था. इस हिसाब से ये अंतर 3586 करोड़ रुपये का है.

5 घंटे लंबे भाषण में कई बार RDG बंद का जिक्र

अपने करीब 5 घंटे लंबे बजट भाषण के दौरान सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बार प्रदेश के आर्थिक संकट और केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी बंद करने का जिक्र किया. इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. आर्थिक संकट का हवाला देते हुए ही बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री से लेकर विधायक और मुख्य सचिव से लेकर डीजीपी समेत तमाम अधिकारियों की सैलरी में कटौती का ऐलान किया है.

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Last Updated : March 21, 2026 at 5:28 PM IST

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