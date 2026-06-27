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हिमाचल के इस अधिकारी ने पूरे परिवार सहित देहदान के लिए करवाया रजिस्ट्रेशन, पेश की मिसाल

हिमाचल प्रदेश का पहला अधिकारी जिसने अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर देहदान करने का लिया निणर्य.

देहदान के लिए रमेश चंद बंसल ने पूरे परिवार सहित करवाया रजिस्ट्रेशन
देहदान के लिए रमेश चंद बंसल ने पूरे परिवार सहित करवाया रजिस्ट्रेशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 4:51 PM IST

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बिलासपुर: समाज सेवा का असली अर्थ केवल जीवन भर दूसरों की मदद करना ही नहीं, बल्कि मृत्यु के बाद भी किसी के काम आना है. इसी सोच को साकार करते हुए हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला कल्याण अधिकारी रमेश चंद बंसल और उनके परिवार ने एक ऐसी मिसाल पेश की है, जो दूसरों को भी प्रेरित कर सकती है. बंसल सहित उनके परिवार के छह सदस्यों ने एम्स बिलासपुर में स्वेच्छा से देहदान के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है.

देहदान का संकल्प लेने वालों में रमेश चंद बंसल के अलावा उनकी माता चैत्रु देवी बंसल, पत्नी भीमा बंसल, पुत्री अंजलि बंसल, पुत्र आदित्य बंसल और पुत्रवधू अन्नपूर्णा बंसल शामिल हैं. परिवार का कहना है कि मृत्यु के बाद भी उनका शरीर चिकित्सा शिक्षा, शोध और मानव सेवा के काम आए, इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता.

बिलासपुर जिला कल्याण अधिकारी रमेश चंद बंसल ने बताया, "वह वर्ष 1998 से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश में सेवाएं दे रहे हैं. करीब 27 वर्षों के कार्यकाल में उन्हें दिव्यांगजन, वृद्धाश्रमों और जरूरतमंद लोगों के बीच काम करने का अवसर मिला. इस दौरान उन्होंने ऐसे अनेक मरीजों को देखा, जो आंख, किडनी, लीवर, हृदय और अन्य अंगों के प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा करते हुए जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे. इन अनुभवों ने उन्हें अंगदान और देहदान जैसे महादान के महत्व का एहसास कराया".

उनका कहना है कि यदि समय पर अंग उपलब्ध हो जाएं तो कई लोगों की जान बचाई जा सकती है. वहीं, मृत्यु के बाद देहदान से मेडिकल छात्रों की पढ़ाई और चिकित्सा अनुसंधान को भी नई दिशा मिलती है. उनका मानना है कि इंसान का जीवन तभी सार्थक है, जब वह अपने जाने के बाद भी किसी के जीवन में उम्मीद की किरण बन सके. उन्होंने कहा वर्ष 2014 में राधा स्वामी सत्संग ब्यास से जुड़ने के बाद सेवा, परोपकार और मानवता के मूल्यों से उन्हें विशेष प्रेरणा मिली. इसी प्रेरणा ने उन्हें और उनके पूरे परिवार को देहदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया.

रमेश चंद बंसल ने समाज से अपील करते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति ने अपने जीवनकाल में अंगदान या देहदान का संकल्प लिया है तो उसके निधन के बाद परिवार के सदस्य उसकी अंतिम इच्छा का सम्मान करें और समय रहते संबंधित स्वास्थ्य संस्थान को सूचना दें. इससे न केवल कई लोगों को नया जीवन मिल सकता है, बल्कि चिकित्सा शिक्षा और शोध को भी अमूल्य सहयोग मिलेगा.

रमेश चंद बंसल का मानना है कि यदि हर परिवार इस दिशा में सकारात्मक सोच अपनाए तो हजारों लोगों की जिंदगी बचाई जा सकती है. उन्होंने लोगों से अंगदान और देहदान के प्रति जागरूक होने और मानवता की सेवा के इस अभियान से जुड़ने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि मृत्यु जीवन का अंत हो सकती है, लेकिन अंगदान और देहदान किसी दूसरे के जीवन में नई शुरुआत बन सकते हैं.

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