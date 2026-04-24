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हिमाचल के उद्योगपति ने BKTC को दान किये ₹1 करोड़, मंदिर समिति को सौंपा चेक

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देहरादून(उत्तराखंड): बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने के पावन अवसर पर देश के प्रमुख उद्योगपतियों में शुमार डॉ. महिंदर शर्मा ने अपनी आस्था का परिचय दिया है. उद्योगपति डॉ. महिंदर शर्मा ने बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) को ₹1 करोड़ का दान दिया है. हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी डॉ. महिंदर शर्मा ने बदरी विशाल और बाबा केदार के चरणों में यह भेंट अर्पित की है. डॉ. महिंदर शर्मा बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति और वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सदस्य भी हैं. उन्होंने बदरीनाथ धाम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ₹1 करोड़ का चेक मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी को सौंपा. इस मौके पर हेमंत द्विवेदी ने उत्तराखंड सरकार और मंदिर समिति की ओर से महिंदर शर्मा के इस श्रद्धाभाव की सराहना करते हुए उनका आभार व्यक्त किया. उन्होंने भगवान बदरी विशाल और केदारनाथ से महिंदर शर्मा के सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना भी की. महिंदर शर्मा इससे पहले भी वैष्णो देवी, केदारनाथ धाम, हिमाचल प्रदेश के ज्वाला देवी और चिंतपूर्णी मंदिर समेत कई धार्मिक स्थलों पर दान दे चुके हैं. उनके इस योगदान को धार्मिक आस्था और सेवा भावना का प्रतीक माना जा रहा है.