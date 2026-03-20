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देवभूमि में सैलानियों की आमद का धमाकेदार रिकॉर्ड, धार्मिक पर्यटन से हिमाचल की बल्ले-बल्ले, देवदर्शन को पहुंचे 1.66 करोड़ लोग

शिमला: आरडीजी बंद होने के शोर के बीच हिमाचल के लिए कुछ सुख भरी दैवीय सूचनाएं सामने आई हैं. इस खबर में दैवीय सूचना शब्द का उल्लेख जिस कारण किया गया है, वो धार्मिक पर्यटन से जुड़ा है. हिमाचल के शक्तिपीठों एवं अन्य धार्मिक आस्थाओं के केंद्र मंदिरों में साल 2025 में रिकॉर्ड श्रद्धालुओं की आमद हुई है. साल भर में देवभूमि में 1.66 करोड़ से अधिक लोग देवस्थानों के दर्शन को पहुंचे हैं. कुल मिलाकर वर्ष 2025 में हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की आमद का धमाकेदार रिकॉर्ड बना है.

पहली बार हिमाचल में साल भर में सैलानियों की आमद का आंकड़ा तीन करोड़ पार हुआ है. इसमें सबसे बड़ा योगदान धार्मिक पर्यटन का है. हिमाचल में साल 2025 में कुल 3 करोड़ 11 लाख, 47 हजार सैलानी आए. उनमें से एक करोड़, 66 लाख, 51 हजार धार्मिक पर्यटन का आंकड़ा है. शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़े बताते हैं कि साल 2025 पर्यटन के लिहाज से हिमाचल के लिए सुनहरा एवं सुख भरा साबित हुआ है. हिमाचल में अब तक वर्ष 2017 में सबसे अधिक 1.96 करोड़ सैलानी आए थे. इस तरह देवभूमि ने 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है.

किस साल कितने सैलानी?

आंकड़ों की तालिका पर नजर डालें तो हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2017 में 1.96 करोड़ से अधिक सैलानी आए थे. वर्ष 2018 में ये आंकड़ा गिरकर 1.64 करोड़ रह गया. अगले साल यानी 2019 में सैलानियों की संख्या बढक़र 1.72 करोड़ से अधिक हुई. वर्ष 2020 में कोरोना महामारी का प्रकोप हुआ. तब हिमाचल में केवल 32 लाख सैलानी आए. कोरोना का कोप अगले साल यानी 2021 में भी जारी रहा. हालांकि तब सैलानियों की संख्या मामूली सी बढ़कर 56 लाख से अधिक रही. फिर 2022 में डेढ़ करोड़ सैलानी हिमाचल की सैर को आए. वर्ष 2023 में ये संख्या बढ़कर 1.60 करोड़ से अधिक हो गई. वर्ष 2024 में पर्यटकों की आमद का आंकड़ा 1.81 करोड़ रहा. फिर वर्ष 2025 में सैलानियों की संख्या ने हिमाचल में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. वर्ष 2025 में हिमाचल में सामान्य सैलानी 1.44 करोड़ व धार्मिक पर्यटन के लिए 1.66 करोड़ से अधिक आस्थावान आए. विदेशी सैलानियों की संख्या 85 हजार रही.