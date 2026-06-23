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Padma Shri Award 2026: कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम को मिला पद्म श्री, राष्ट्रपति द्रौपदी ने किया सम्मानित

पद्म श्री से सम्मानित कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम ने देशभर में हिमाचल प्रदेश को गौरवान्वित किया है.

कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम को मिला पद्म श्री
कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम को मिला पद्म श्री (@rashtrapatibhvn)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 10:40 PM IST

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शिमला: मंगलवार 23 जून को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप में पद्म अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया. इस मौके पर राष्ट्रपति दौप्रदी मुर्मू ने देश के 65 हस्तियों को पद्म अवॉर्ड्स से सम्मानित किया. वहीं, इस दौरान राष्ट्रपति ने हिमाचल के कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम को भी पद्म श्री से सम्मानित किया.

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने डॉ. प्रेम लाल गौतम को विज्ञान एवं इंजीनियरी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया. डॉ. गौतम ने एक प्रख्यात पादप प्रजनक, शिक्षक, मार्गदर्शक, अनुसंधान प्रबंधक और संस्था-निर्माता के रूप में कृषि, जैव-विविधता संरक्षण और किसानों के अधिकारों के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है. उन्होंने जैव-विविधता अधिनियम और पौधों की किस्मों एवं किसानों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम का मसौदा तैयार करने और उनके कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. ये ऐसे ऐतिहासिक कानून हैं जिन्होंने जैव-विविधता शासन व्यवस्था में परिवर्तन लाते हुए किसानों के अधिकारों को मजबूत बनाया.

गौरतलब है कि सरकार ने इस साल गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी 2026 को 131 पद्म पुरस्कार विजेताओं के नामों की घोषणा की थी. इसी कड़ी में आज दूसरे फेज में देश की 65 हस्तियों को सम्मानित किया गया. जिन हस्तियों को पद्म श्री भूषण से सम्मानित किया गया है, उनमें हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से डॉ. प्रेम लाल गौतम का भी नाम शामिल है. वहीं, इससे पहले 25 मई 2026 को पहले फेज में 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्म श्री पुरस्कार प्रदान किए गए थे.

कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्म श्री से सम्मानित किया.
कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पद्म श्री से सम्मानित किया. (@rashtrapatibhvn)

कौन हैं डॉ. प्रेम लाल गौतम?

डॉ. प्रेम लाल गौतम का जन्म 12 दिसंबर 1947 को बिलासपुर में हुआ था. उन्होंने हिमाचल कृषि कॉलेज, सोलन से स्नातक की पढ़ाई की. इसके बाद भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली से एमएससी और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की. वे कृषि आनुवंशिकी और पौध प्रजनन के क्षेत्र के अग्रणी वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं.

कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम को मिला पद्म श्री
कृषि वैज्ञानिक डॉ. प्रेम लाल गौतम को मिला पद्म श्री (@rashtrapatibhvn)

किसानों के लिए उपयोगी फसल किस्मों का विकास

डॉ. गौतम ने अपने शोध में फॉक्सटेल मिलेट, राइस बीन, गेहूं, सोयाबीन, अमरनाथ और बकव्हीट सहित 12 से अधिक उन्नत फसल किस्मों के विकास में अहम भूमिका निभाई. उनके शोध से किसानों की उत्पादकता बढ़ी और कृषि क्षेत्र को मजबूती मिली.

कई शीर्ष पदों पर निभाई जिम्मेदारी

अपने लंबे करियर में डॉ. गौतम ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में उप महानिदेशक, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के निदेशक, गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर के कुलपति और पादप प्रजाति संरक्षण एवं कृषक अधिकार प्राधिकरण के अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर कार्य किया. वर्तमान में वे डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा के कुलाधिपति और करियर प्वाइंट यूनिवर्सिटी, हमीरपुर के प्रो-चांसलर हैं.

डॉ. गौतम को पद्म श्री सम्मान मिलने की खबर के बाद बिलासपुर सहित पूरे हिमाचल प्रदेश में खुशी की लहर है. यह सम्मान न केवल डॉ. गौतम के लिए, बल्कि प्रदेश के कृषि और वैज्ञानिक समुदाय के लिए भी गौरव की बात है.

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