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क्रिकेट मैच के दौरान मामूली विवाद में गई नाबालिग की जान, एक ने दूसरे के सिर पर बैट से किया जानलेवा वार!

हिमाचल में क्रिकेट के दौरान बॉलिंग-विकेटकीपिंग को लेकर शुरू हुई बहस में एक नाबालिग ने दूसरे के सिर पर किया बैट से किया हमला.

मामूली विवाद में गई नाबालिग की जान
मामूली विवाद में गई नाबालिग की जान (ANI)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 7:02 PM IST

3 Min Read
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मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई. दरअसल, मंडी जिले के दोघरी (धरोग) गांव के कुछ बच्चे मैदान में क्रिकेट खेल रहे थे. इस दौरान बॉलिंग और विकेटकीपिंग को लेकर बच्चों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई. इस दौरान एक नाबालिग ने दूसरे बच्चे के सिर पर बैट से जानलेवा हमला कर दिया. वहीं, गंभीर चोट लगने से नाबालिग मौके पर ही बेहोश हो गया. जिसके बाद वहां मौजूद बच्चों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई. परिजन और ग्रामीण ने घायल किशोर को नागरिक अस्पताल सुन्नी लेकर पहुंचे, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए, उसे IGMC शिमला रेफर कर दिया. लेकिन आईजीएमसी शिमला में इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई.

एसपी मंडी विनोद कुमार ने मामले की पुष्टि की है. एसपी मंडी ने कहा, 'पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी'.

निहरी पुलिस चौकी से मिली जानकारी के अनुसार, घटना 1 अप्रैल की है. घटना के बाद पुलिस ने घायल किशोर के भाई के बयान के आधार पर 2 अप्रैल 2026 को मामला दर्ज किया था. घटना के बाद पुलिस ने घायल किशोर के भाई के बयान के आधार पर 2 अप्रैल 2026 को मामला दर्ज किया था. मामले के अनुसार मंडी जिले के दोघरी (धरोग) गांव में क्रिकेट मैच के दौरान शुरू हुआ एक मामूली विवाद बेहद दर्दनाक हादसे में बदल गया.

विवाद में एक नाबालिग आरोपी ने गुस्से में आकर पास पड़े लकड़ी के बैट से दूसरे किशोर के सिर पर जोरदार वार कर दिया. इस घटना में गंभीर रूप से घायल 14 वर्षीय किशोर ने इलाज के दौरान IGMC शिमला में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक इलाज चलने के बाद आखिरकार उसने 9 अप्रैल को दम तोड़ दिया. इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. विवाद में शामिल दोनों नाबालिग एक ही गांव के रहने वाले थे, जिससे पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल है.

पुलिस ने जांच के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए. हमले में इस्तेमाल किया गया लकड़ी का बैट भी बरामद कर लिया गया है. वहीं, किशोर की मौत के बाद अब मामले में BNS की धारा 103 भी जोड़ दी गई है. मौत की सूचना मिलते ही पुलिस टीम शिमला पहुंची और मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया.

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