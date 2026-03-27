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ब्यास कुंड ट्रैकिंग पर निकला युवक बर्फ के बीच फंसा, 'देवदूत' बनकर पहुंची हिमाचल पुलिस, पीठ पर लादकर किया रेस्क्यू

ब्यास कुंड ट्रैकिंग पर निकला युवक बर्फ के बीच फंसा ( ETV Bharat )

डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया, 'सैलानी को सुरक्षित नीचे लाया गया है. उसे उपचार के लिए मनाली अस्पताल में भर्ती किया गया है. मनाली पुलिस द्वारा इस मामले में आगामी कार्रवाई की जा रही है'.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में पर्यटन नगरी मनाली के पास ब्यास कुंड में बर्फ के बीच ट्रैकिंग करने गया एक युवक फंस गया. जिसकी सूचना मिलते ही मनाली पुलिस देवदूत बनकर मौके पर पहुंची और युवक को पीठ पर लादकर सुरक्षित रेस्क्यू किया. अब युवक की हालत बेहतर बताई जा रही है. उसे उपचार के लिए मनाली अस्पताल में भर्ती किया गया है. वहीं, इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो हिमाचल पुलिस के इस मानवीय कदम की सराहना कर रहा है.

ब्यास कुंड ट्रैकिंग पर निकला युवक बर्फ के बीच फंसा

मनाली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, 112 नंबर के माध्यम से पुलिस थाना मनाली को सूचना मिली कि केरल के जिला मलप्पुरम से मनाली आए अर्शद नरिक्कोट्टु मेचेरी (20 वर्ष) अकेले ब्यास कुंड की ओर ट्रेकिंग पर निकला था. इस दौरान वो भारी बर्फबारी के बीच फंस गया. उसके जूते भी बर्फ से गीले हो गए, जिससे वो चलने में असमर्थ हो गया. सूचना मिलते ही अटल टनल रोहतांग की सुरक्षा में तैनात सब-इंस्पेक्टर राज कुमार को पुलिस टीम सहित तत्काल ब्यास कुंड की ओर रवाना किया गया.

मनाली पुलिस ने बर्फ के बीच से युवक को किया रेस्क्यू

जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि युवक धुंधी ब्रिज से लगभग 2 से 3 किलोमीटर ऊपर बर्फ के बीच फंसा हुआ था और चलने में असमर्थ था. ऐसे में सब-इंस्पेक्टर राज कुमार और उनकी टीम ने तत्परता और साहस दिखाते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. थोड़ी ही देर में पुलिस युवक के पास पहुची और अपनी पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक लेकर आई.

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