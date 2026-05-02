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हिमाचल के सरकारी नर्सिंग संस्थान में 19 छात्राओं को टीबी!, परिजन बोले- यहां न कोई सुविधा, न खाना, BJP ने साधा निशाना

वहीं, एसडीएम रामपुर की जांच में संस्थान में कई अनियमित्ताएं सामने आई हैं. फिर भी प्रबंधन ने इस मामले को दबाने का पूरी कोशिश की. वहीं, प्रशिक्षु नर्सों के परिजनों का आरोप है कि संस्थान में पौष्टिक भोजन की कमी और अत्यधिक मानसिक दबाव के कारण छात्राएं बीमार हुईं है. परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि टीबी जैसी गंभीर बीमारी की जानकारी उन्हें समय पर नहीं दी गई. परिजनों को इस मामले की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली, जिसके बाद वे रामपुर पहुंचे. इसके बाद सरकारी संस्थान विवादों में घिर गया है. अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

खनेरी नर्सिंग अस्पताल प्रभारी डॉ. रोशन कौंडल ने बताया, 'नर्सिंग संस्थान में 17 प्रशिक्षु नर्सों के टीबी संक्रमित होने की बात सही है. इनका इलाज चल रहा है. प्रधानाचार्य को हटा दिया गया है व अन्य जांच भी की जा रही है'.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के एक नर्सिंग संस्थान में 2 प्रशिक्षु नर्सें टीबी पॉजिटिव पाई गई और उनके संपर्क में आई 17 छात्राएं भी संक्रमित बताई जा रही हैं. मामला रामपुर के खनेरी में सरकारी नर्सिंग संस्थान का है. एक साथ इतनी टीबी मरीज मिलने से संस्थान में हड़कंप मच गया है. वहीं, मामला मीडिया में आने के बाद आनन-फानन में नर्सिंग संस्थान के प्रिंसिपल को हटा दिया गया.

इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. जयराम ठाकुर ने कहा, 'रामपुर-खनेरी के महात्मा गांधी मेमोरियल नर्सिंग संस्थान एवं अस्पताल में पढ़ रही 90 में से 19 नर्सिंग छात्राओं को किसी न किसी प्रकार से टीबी का संक्रमण होना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है. एक ही परिसर में इतनी छात्राओं के संक्रमित होने और इसके बाद भी सरकार द्वारा कोई प्रभावी कदम न उठाया जाना अत्यंत शर्मनाक है. नर्सिंग की पढ़ाई कर रही छात्राओं के परिजनों द्वारा महात्मा गांधी मेमोरियल नर्सिंग संस्थान, रामपुर–खनेरी के चिकित्सा अधीक्षक को लिखा गया पत्र सरकार की नाकामी के साथ-साथ केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीबी उन्मूलन के युद्ध स्तर के प्रयासों को भी नाकाम करने की कहानी कह रहा है'.

वहीं, रामपुर नर्सिंग कॉलेज में प्रशिक्षु नर्सों के टीबी पॉजिटिव पाए जाने पर भाजपा नेता कॉल सिंह नेगी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं. भाजपा नेता कौल नेगी ने इस मामले पर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि यह नर्सिंग संस्थान 2007 से चल रहा है, लेकिन यहां पर मैस का टेंडर आज तक नहीं हुआ. यहां पढ़ने वाली छात्राओं को 3600 रुपए लिए जाते थे, लेकिन पेमेंट के हिसाब से खाना नहीं दिया जाता.

ईटीवी से बातचीत के दौरान कॉल सिंह नेगी ने कहा, 'रामपुर महात्मा गांधी नर्सिंग संस्थान में छात्राओं ने एसडीएम को ईमेल के माध्यम से शिकायत कि थी कि यहां पर खाने कि गुणवता ठीक नहीं है. इसकी जांच की जाए. जिसके बाद एसडीएम ने मौके पर जाकर जांच की तो चौकाने वाले बिंदु मिले. खाने कि गुणवता बहुत खराब थी और बिल्कुल ही हाइजीन मेंटन नहीं था, जिसके कारण लड़कियां बीमार हुईं. वहां की 2 छात्राओं की जांच रिपोर्ट में टीबी की पुष्टि हुईं है. बाकी 17 छात्राए उनके संपर्क में थी, जिनमे टीबी के लक्षण मिलने के बाद 3 महीने की दवाई दी गई हैं. जबकि 2 छात्राए जिनमें टीबी की पुष्टि हुई है, उन्हें 6 महीने की दवा दी गई है. ऐसे में कुल 19 छात्राए संक्रमित पाई गयी है'.

वहीं, बिलासपुर निवासी एक अभिभावक ने बताया कि उनकी बेटी पिछले चार-पांच महीनों से टीबी से पीड़ित है और लगातार दवाइयां ले रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों में भय का माहौल है. उन्हें देवता के नाम पर डराकर पैसे वसूले जा रहे हैं, जिन्हें मंदिर में चढ़ाया जाता है. साथ ही संस्थान में भोजन और अन्य सुविधाएं भी संतोषजनक नहीं हैं. ऐसी स्थिति में बच्चे पढ़ाई पर ध्यान कैसे दे पाएंगे? वहीं, सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि प्रिंसिपल ने इस पूरे मामले में अनभिज्ञता जताई.

वहीं इस बारे में एमएस खनेरी अस्पताल रोशनलाल ने बताया, 'पहले दो लड़कियां टीबी से ग्रस्त पाई गई. उसके बाद जो लड़कियां उनके संपर्क में आई थी, उन्हें भी दवाइयां दी गई हैं'.

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