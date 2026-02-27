ETV Bharat / bharat

पूर्वोत्तर का यह अनोखा पौधा बनेगा प्लास्टिक और थर्मोकोल का 'काल'! सेहत का खजाना भी है

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, भारत में हर साल लगभग 35 लाख मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरा पैदा होता है और प्रति व्यक्ति औसत खपत 11 किलोग्राम है. सिंगल-यूज़ प्लास्टिक उत्पाद नदियों के प्रदूषण का एक बड़ा कारण हैं. यह भारत और अन्य देशों के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि इन प्लास्टिकों को पूरी तरह खत्म होने में कई साल लग सकते हैं.

गौरतलब है कि दुनिया भर में प्लास्टिक का उत्पादन और खपत धीरे-धीरे बढ़ रही है, जिससे पर्यावरण के लिए गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं. ऐसी स्थिति में, बायोडेग्रेडेबल (प्राकृतिक रूप से गलने वाले) वैकल्पिक पैकेजिंग सामग्री को बढ़ावा देना समय की मांग है.

इस प्रदर्शनी में डॉ. आशीष कर द्वारा एक स्टॉल लगाया गया है, जो प्लास्टिक के विकल्प के रूप में पैकिंग पत्तियों को बढ़ावा देने के प्रोजेक्ट से जुड़े हैं. पर्यावरण मंत्रालय के 'नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज़' (NMHS) द्वारा प्रायोजित यह स्टॉल आगंतुकों का ध्यान खींच रहा है. यहां यह दिखाया जा रहा है कि कैसे कोई भी फ्राइनियम प्यूबिनर्व की खेती शुरू कर सकता है और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद तैयार कर सकता है.

हिम-कनेक्ट प्लेटफॉर्म का उद्घाटन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को किया. इसका उद्देश्य भारतीय हिमालयी क्षेत्र में काम कर रहे शोधकर्ताओं को स्टार्टअप्स, निवेशकों और नीति निर्माताओं से जोड़ना है.

दिल्ली के एक बड़े होटल में आयोजित टेरी (TERI) के तीन दिवसीय 'विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन' के हिस्से के रूप में 'हिम-कनेक्ट' (Him-CONNECT) प्रदर्शनी चल रही है. यहां यह दिखाया जा रहा है कि कैसे यह पौधा पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद बनाकर प्लास्टिक पर निर्भरता कम कर सकता है और हरित आजीविका को बढ़ावा दे सकता है.

इस पौधे की पत्तियों का उपयोग चावल सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों को लपेटने और पैक करने के लिए 'प्लास्टिक के विकल्प' के रूप में किया जा सकता है. पैकेजिंग के अलावा, इस पौधे का औषधीय महत्व और स्वास्थ्य लाभ भी हैं. इसके डंठल से कई मूल्यवर्धित उत्पाद बनाए जा सकते हैं, जिनमें आजीविका पैदा करने की अपार क्षमता है. इसके साथ ही, विभिन्न समुदायों में इसका सांस्कृतिक महत्व भी है.

नई दिल्ली: 'फ्राइनियम प्यूबिनर्व' (Phrynium Pubinerve), म्रांटेसी (Marantaceae) परिवार का एक बारहमासी पौधा है, जिसे अलग-अलग राज्यों में कई नामों से जाना जाता है. मेघालय में खासी समुदाय इसे 'स्ला-ला-मेट' और गारो समुदाय 'रेरू' कहता है. असम में इसे 'कौ-पत' और अरुणाचल प्रदेश के गालो समुदाय में इसे 'एक्कम' कहा जाता है. यह पौधा प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ केंद्र सरकार के अभियानों को मजबूती देकर पर्यावरण संरक्षण के लिए वरदान साबित हो सकता है.

फ्राइनियम प्यूबिनर्व. (ETV Bharat)

'फ्राइनियम प्यूबिनर्व' पौधे की पत्तियों के लाभ

ETV भारत के साथ बातचीत में डॉ. कर ने इस पौधे के फायदों को गिनाया और रेखांकित किया कि कैसे इसकी पत्तियों और डंठल का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आजीविका पैदा करने में मदद कर सकता है.

उन्होंने कहा कि इस पौधे की पत्तियां प्लेट और कटोरे बनाने के लिए थर्मोकोल और प्लास्टिक की प्लेटों का एक टिकाऊ विकल्प हैं. उन्होंने बताया कि इसके डंठल का उपयोग चटाई, हाथ के पंखे और विजिटिंग कार्ड होल्डर जैसे हस्तशिल्प उत्पाद बनाने के लिए किया जा सकता है, जो पूरी तरह से बायोडेग्रेडेबल (प्राकृतिक रूप से गलने वाले) हैं.

अपने प्रोजेक्ट का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "इस पैकिंग लीफ प्रोजेक्ट को NMHS का समर्थन प्राप्त था. शुरुआत में मेघालय के लोग जंगलों से इन पत्तियों को इकट्ठा करते थे, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा था. इसलिए, हमने मेघालय में 72 हेक्टेयर में इसकी खेती शुरू की है. हमने देखा कि पत्तियों को इकट्ठा करने के बाद उसका डंठल वाला हिस्सा बिना इस्तेमाल के रह जाता है, जिससे अब कई हस्तशिल्प उत्पाद बनाए जा सकते हैं."

उन्होंने आगे कहा, "इन डंठल से अलग-अलग उत्पाद विकसित किए गए हैं. अब तक के शोध में ये पत्तियां और डंठल बांस और केले के पत्तों से बेहतर पाए गए हैं, क्योंकि केले के पत्तों की शेल्फ लाइफ (खराब न होने की अवधि) केवल एक-दो दिन होती है, जबकि इन पत्तियों की शेल्फ लाइफ 20 से 30 दिन से अधिक होती है. यह पौधा एक साल के भीतर पूरी तरह तैयार हो जाता है."

डॉ. कर ने यह भी कहा, "यह एक बिल्कुल नई पहल है. इन उत्पादों को स्थानीय लोगों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है. हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि इसका व्यावसायिक उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि अभी तक इसका कोई बड़े पैमाने पर व्यापारिक इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है."

पत्तियों के स्वास्थ्य लाभ

इस पत्ती के स्वास्थ्य लाभों का जिक्र करते हुए डॉ. कर ने कहा कि इस पौधे की पत्तियों में प्राकृतिक रूप से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले यौगिक होते हैं. डॉ. कर ने दावा किया, "पत्ती पर गर्म भोजन परोसने से इसकी मोम जैसी परत से पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट पॉलीफेनोल्स जैसे पोषक तत्व निकलकर भोजन में मिल जाते हैं."

इस पौधे की खेती कहां की जा सकती है?

डॉ. कर ने बताया, "इस पौधे को सुपारी, केले और इमारती लकड़ी के बागानों के बीच खाली जगहों पर इंटरक्रॉप के रूप में उगाया जा सकता है. यह 12 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के तापमान और ह्यूमस (जीवांश) से भरपूर मिट्टी में अच्छी तरह बढ़ता है. हमने मैदानी इलाकों में भी इसे उगाना शुरू कर दिया है. गुवाहाटी में इसकी खेती पहले से ही की जा रही है और अब हम इसे पूरे देश में ले जाने की योजना बना रहे हैं."

