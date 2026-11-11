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कोलकाता एयरपोर्ट पर एयर इंडिया विमान को हाईजैक की धमकी, टॉयलेट में लिपस्टिक से लिखा हुआ एक नोट मिला

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ANI )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कोलकाता से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान के बुधवार सुबह रवाना होने से पहले विमान के शौचालय में अपहरण की धमकी वाला एक नोट मिला जिसके बाद विमान को हवाई अड्डे पर एक अलग स्थान (आइसोलेशन बे) पर ले जाया गया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.

खबर के मुताबिक उड़ान भरने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं. कोलकाता से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट रनवे पर खड़ी थी, तभी उसे हाईजैक करने की धमकी मिली. जिसके बाद हालात तुरंत बदल गए. पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सतर्क कर दिया.

इसके बाद विमान को रनवे से हटाकर 'आइसोलेशन बे' (सुरक्षित अलग जगह) में ले जाया गया. बुधवार सुबह हुई इस घटना से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हड़कंप मच गया. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) समेत हवाई अड्डे के सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया गया. टेक-ऑफ से पहले मिली धमकी

हवाई अड्डे के सूत्रों के मुताबिक, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 772 को बुधवार सुबह 10:10 बजे कोलकाता से मुंबई के लिए उड़ान भरनी थी. एयरबस A320neo विमान के टेक-ऑफ करने से ठीक पहले, उसे हाईजैक किए जाने की धमकी मिली. सूत्रों के मुताबिक विमान के एक शौचालय (lavatory) के अंदर लिपस्टिक से हाईजैक के बारे में धमकी भरा नोट लिखा हुआ मिला. यह पता चलने पर केबिन क्रू ने पायलट को सूचित किया. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और इमरजेंसी हाईजैक अलर्ट जारी किया. 'आइसोलेशन बे' में ले जाया गया

पायलट के अलर्ट के बाद, हवाई अड्डा प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की. विमान को रनवे से हटाकर एक तय 'आइसोलेशन बे' में ले जाया गया, जहां सुरक्षा कारणों से उसे अन्य उड़ानों से अलग रखा गया. इस घटना की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ के जवान और हवाई अड्डे के सुरक्षा अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और तय प्रोटोकॉल के अनुसार तलाशी अभियान शुरू किया गया.