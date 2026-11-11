कोलकाता एयरपोर्ट पर एयर इंडिया विमान को हाईजैक की धमकी, टॉयलेट में लिपस्टिक से लिखा हुआ एक नोट मिला
कोलकाता-मुंबई एयर इंडिया की फ्लाइट में विमान अपहरण की धमकी वाला नोट मिलने से हड़कंप मच गया.
Published : November 11, 2026 at 1:19 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल में कोलकाता से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की एक उड़ान के बुधवार सुबह रवाना होने से पहले विमान के शौचालय में अपहरण की धमकी वाला एक नोट मिला जिसके बाद विमान को हवाई अड्डे पर एक अलग स्थान (आइसोलेशन बे) पर ले जाया गया. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.
खबर के मुताबिक उड़ान भरने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं. कोलकाता से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की एक फ्लाइट रनवे पर खड़ी थी, तभी उसे हाईजैक करने की धमकी मिली. जिसके बाद हालात तुरंत बदल गए. पायलट ने तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सतर्क कर दिया.
इसके बाद विमान को रनवे से हटाकर 'आइसोलेशन बे' (सुरक्षित अलग जगह) में ले जाया गया. बुधवार सुबह हुई इस घटना से कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हड़कंप मच गया. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) समेत हवाई अड्डे के सुरक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे और तलाशी अभियान शुरू किया गया.
टेक-ऑफ से पहले मिली धमकी
हवाई अड्डे के सूत्रों के मुताबिक, एयर इंडिया की फ्लाइट AI 772 को बुधवार सुबह 10:10 बजे कोलकाता से मुंबई के लिए उड़ान भरनी थी. एयरबस A320neo विमान के टेक-ऑफ करने से ठीक पहले, उसे हाईजैक किए जाने की धमकी मिली. सूत्रों के मुताबिक विमान के एक शौचालय (lavatory) के अंदर लिपस्टिक से हाईजैक के बारे में धमकी भरा नोट लिखा हुआ मिला. यह पता चलने पर केबिन क्रू ने पायलट को सूचित किया. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए, पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क किया और इमरजेंसी हाईजैक अलर्ट जारी किया.
'आइसोलेशन बे' में ले जाया गया
पायलट के अलर्ट के बाद, हवाई अड्डा प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की. विमान को रनवे से हटाकर एक तय 'आइसोलेशन बे' में ले जाया गया, जहां सुरक्षा कारणों से उसे अन्य उड़ानों से अलग रखा गया. इस घटना की सूचना मिलते ही सीआईएसएफ के जवान और हवाई अड्डे के सुरक्षा अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और तय प्रोटोकॉल के अनुसार तलाशी अभियान शुरू किया गया.
यात्रियों और उनके सामान की जांच
विमान में सवार यात्रियों और उनके सामान की गहन सुरक्षा जांच शुरू की गई. विमान के अंदर के हिस्से की भी तलाशी ली गई है. सुरक्षाकर्मी मिली धमकी की सच्चाई का पता लगाने के साथ-साथ किसी भी संदिग्ध वस्तु की तलाश कर रहे हैं. एयरपोर्ट सूत्रों के अनुसार, जब तक सभी जांच पूरी नहीं हो जातीं और जरूरी सुरक्षा मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक विमान को उड़ान भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी.
उड़ान भरने से ठीक पहले मिली इस धमकी के कारण यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई. रनवे से विमान को अचानक दूसरी तरफ ले जाने और सुरक्षा बलों की त्वरित तैनाती ने चिंता को और बढ़ा दिया. अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि यह धमकी कहां से आई और क्या यह किसी सोची-समझी साजिश का हिस्सा थी.
हालांकि, जब तक तलाशी और जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक हाईजैक की धमकी कितनी सच है, यह कह पाना मुश्किल है. फिलहाल, एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट की स्थिति बनी हुई है. वहीं बैंकॉक से आए एक यात्री का बैग खोलने पर अधिकारी हैरान रह गए. कोलकाता एयरपोर्ट पर 707 दुर्लभ कछुए मिले.
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