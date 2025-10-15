ETV Bharat / bharat

केरल में हिजाब विवाद पर समझौता, छात्रा स्कूल लौटेगी, सरकार ने मांगी स्कूल से रिपोर्ट

हिजाब विवाद पर पिता ने पुष्टि की कि छात्रा स्कूल लौटेगी. वहीं केरल सरकार ने स्कूल से रिपोर्ट मांगी है. हिजाब विवाद थम गया है.

Hijab Controversy
हिबी ईडन (सांसद), वी शिवनकुट्टी (शिक्षा मंत्री) (ETV Bharat)
एर्नाकुलम: केरल के एर्नाकुलम के सांसद हिबी एडेन ने कहा है कि एर्नाकुलम के पल्लुरुथी स्थित सेंट रीटा पब्लिक स्कूल में हिजाब से जुड़े विवाद को खत्म करने के लिए एक समझौता हो गया है. इस स्कूल में आठवीं कक्षा की एक छात्रा को कथित तौर पर हिजाब पहनने के कारण कक्षा से बाहर कर दिया गया था. एर्नाकुलम के सांसद हिबी एडेन, डीसीसी अध्यक्ष मोहम्मद शियास और छात्रा के अभिभावकों के बीच स्कूल परिसर में हुई एक बैठक के बाद यह समझौता हुआ.

चर्चा के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए सांसद हिबी ईडन ने पुष्टि की कि सभी इस बात पर सहमत हो गए हैं कि बच्ची को स्कूल की नीतियों के अनुसार अपनी शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी जाए. हालांकि, उन्होंने इस मुद्दे का राजनीतीकरण न करने की चेतावनी दी और आरएसएस और भाजपा पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया.

ईडन ने कहा, "सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है. किसी भी ताकत को इस देश के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप को नष्ट करने की इजाजत नहीं दी जाएगी. केरल में कुछ लोग सुबह-सुबह अपने घरों से निकल पड़ते हैं और समाज में विभाजन पैदा करने के लिए जगह तलाशते हैं."

सांसद ने उन लोगों की आलोचना की, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया कि वे राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक तनाव भड़काने के लिए छिटपुट घटनाओं का फायदा उठा रहे हैं. उन्होंने कहा, "ये वही लोग हैं, जो धार्मिक मतभेद पैदा करने और उससे राजनीतिक लाभ कमाने की कोशिश कर रहे हैं. केरल में इसका किसी भी हालत में कोई महत्व नहीं है."

ईडन ने इस बात पर जोर दिया कि पल्लुरुथी अपने सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जाना जाता है, और पिता के इस फैसले को केरल की धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि बताते हुए कहा, "पल्लुरुथी एक ऐसी जगह है, जहां सभी जातियां और धार्मिक समूह एकता के साथ आगे बढ़ते हैं. बच्ची के पिता अनस ने खुद आगे आकर कहा है कि वह अपनी बेटी को स्कूल के नियमों और विनियमों के अनुसार यहां पढ़ा सकते हैं. यह धर्मनिरपेक्षता का संदेश है." उन्होंने इस मुद्दे को तूल देने में सोशल मीडिया की भूमिका की भी निंदा की.

ईडन ने कहा, "कई लोग सोशल मीडिया के जरिए सांप्रदायिक विभाजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं. मेरे खिलाफ व्यक्तिगत रूप से अभियान चलाने में कुछ भी ग़लत नहीं है और मैं इससे निपटूंगा. समुदाय को बांटने की कोशिश किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती." सांसद ने कथित तौर पर दखलअंदाजी करने की कोशिश कर रहे बाहरी तत्वों को भी कड़ी चेतावनी दी, "हम इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करेंगे. अगर कुछ लोग बाहर से आकर यहाँ हालात बिगाड़ने की धमकी देते हैं, तो हमें इसे अपने हाथ में लेना होगा."

उन्होंने बताया कि स्कूल प्रशासन और लड़की के परिवार ने आगे कोई भी संवेदनशील या भड़काऊ बयान जारी न करने पर सहमति जताई है. उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ समूह राजनीतिक लाभ के लिए छिटपुट घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, "छिटपुट घटनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है. कुछ संगठन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें पोस्ट करके यह भ्रम फैला रहे हैं कि वे ही इस सब को हवा दे रहे हैं. वे इस घटना को मुस्लिम-ईसाई संघर्ष के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं."

पिता ने पुष्टि की कि छात्रा स्कूल वापस आएगी: ईटीवी भारत से बात करते हुए, छात्रा के पिता अनस ने पुष्टि की कि उनकी बेटी स्कूल के नियमों के अनुसार अगले दिन से स्कूल वापस आ जाएगी. उन्होंने स्पष्ट किया कि वह इस मामले को सांप्रदायिक रंग नहीं देना चाहते. अनस ने कहा, "इस मामले में सांप्रदायिक शोषण को बढ़ावा देने का मेरा कोई इरादा नहीं है. मैं देश की शांति और सद्भाव को प्राथमिकता देता हूं."

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब उन्होंने स्कूल से संपर्क किया तो उन्होंने अकेले ही कार्रवाई की और उकसावे के किसी भी आरोप से इनकार किया. उन्होंने कहा, "बच्ची को हिजाब पहनने के कारण स्कूल से बाहर छोड़े जाने के बाद, मैं ही एकमात्र व्यक्ति था जो बात करने स्कूल आया था. यह आरोप कि मैंने लोगों को इकट्ठा किया और हंगामा खड़ा किया, सच नहीं है." उन्होंने आगे आरोप लगाया कि निहित स्वार्थ वाले कुछ लोगों ने बेवजह मामले को बढ़ाया.

राज्य सरकार ने स्कूल की कार्रवाई को गंभीर चूक बताया: इस बीच, केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री वी. शिवनकुट्टी ने कहा कि छात्रा के पिता की शिकायत के बाद सरकार ने तुरंत हस्तक्षेप किया. एर्नाकुलम के शिक्षा उपनिदेशक ने जांच की और स्कूल प्रशासन की गंभीर चूकों की पहचान करते हुए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की.

मंत्री ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा, "छात्रा को सिर पर स्कार्फ पहनने के कारण कक्षा से निकालना एक गंभीर कदाचार और शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है." जांच रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया है कि स्कूल की कार्रवाई ने धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन किया है. रिपोर्ट में कहा गया है, "स्कूल द्वारा की गई कार्रवाई भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक की धार्मिक और आस्था की मौलिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है."

सरकार ने स्कूल को निर्देश दिया है कि वह छात्रा को सिर पर स्कार्फ पहन कर पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दे, जो उसकी धार्मिक आस्था का हिस्सा है. हालांकि, स्कूल प्रशासन को स्कूल के ड्रेस कोड के अनुसार सिर पर स्कार्फ के रंग और डिजाइन पर निर्णय लेने का अधिकार है.

स्कूल की प्रधानाचार्या और प्रबंधक को छात्रा और उसके परिवार की भावनात्मक पीड़ा का समाधान करने और 15 अक्टूबर, 2025 को सुबह 11 बजे तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है. मंत्री ने कहा, "धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देने वाले केरल में, किसी भी छात्र को ऐसी विपत्ति का सामना नहीं करना चाहिए. किसी भी शैक्षणिक संस्थान को संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सरकार इस मुद्दे पर सतर्क रहेगी."

हिजाब मुद्दे के मद्देनजर स्कूल प्रधानाचार्या द्वारा छुट्टी घोषित करने वाला एक पत्र सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद और बढ़ गया. पत्र में, स्कूल प्रबंधन ने कहा कि उसका उद्देश्य "देश द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रता और स्कूल प्रबंधन के अधिकारों के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा" प्रदान करना है. स्कूल ने यह भी स्पष्ट किया कि छुट्टी इसलिए घोषित की गई क्योंकि छात्र बुधवार से शुरू होने वाली अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे.

