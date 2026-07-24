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जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के कारण नेशनल हाईवे अभी भी बंद, अमरनाथ यात्रा अभी नहीं हुई शुरू

मुगल रोड, श्रीनगर-लेह रोड समेत दूसरे हाईवे खुले हैं, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने आने-जाने वालों से कहा है कि वे अपनी यात्रा से पहले स्थानीय अधिकारियों से कन्फर्म कर लें.

पुलिस ने कहा कि आने-जाने वालों को सलाह दी जाती है कि जब तक सड़क को ट्रैफिक के लिए सुरक्षित और साफ घोषित नहीं कर दिया जाता, तब तक वे यात्रा करने से बचें, क्योंकि आगे भी भूस्खलन और पत्थर गिरने का डर है.

जम्मू और कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, लगातार बारिश के कारण कई जगहों पर रुक-रुक कर भूस्खलन और पत्थर गिरने की वजह से जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) अभी भी गाड़ियों की आवाजाही के लिए बंद है.

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में खराब मौसम के चलते प्रशासन ने श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे बंद कर दिया है, जबकि अमरनाथ यात्रा भी 19 जुलाई से बंद है. श्रीनगर में अधिकारियों ने लोगों से झेलम तटबंधों से दूर रहने का आग्रह किया है, भले ही नदी का जल स्तर घट रहा है.

जम्मू और कश्मीर में 19 जुलाई से लगातार बारिश के कारण स्कूल, हाईवे, अमरनाथ यात्रा बंद हो गए हैं और रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ा है. 19 जुलाई से अब तक केंद्र शासित प्रदेश में अचानक आई बाढ़ और पत्थर गिरने से 33 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि बादल फटने और भूस्खलन से संपत्ति, घर और दूसरे आधारभूत संरचना को भी नुकसान हुआ है.

अमरनाथ यात्रा 20 जुलाई से ही रोकी हुई है, जबकि माता वैष्णो देवी, मचैल यात्रा और शिव खोरी यात्रा जैसी दूसरी यात्राएं भी रोकी हुई हैं. जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा का सुरक्षा रिव्यू किया और अधिकारियों से खराब मौसम के कारण अगले आदेश तक यात्रा रोकने को कहा.

अधिकारियों ने बताया कि अमरनाथ यात्रियों को कश्मीर में बालटाल, नुनवान और पंथाचौक कैंपों और जम्मू में भगवती नगर में ठहराया गया है. कश्मीर में अधिकारियों ने लोगों से सतर्क रहने का आग्रह किया है, भले ही झेलम नदी में जल स्तर घट रहा है. राम मुंशी बाग गेज पर जलस्तर 19.14 फीट पर खतरे के निशान से नीचे है, जहां खतरे का निशान 21 फीट है. बाढ़ नियंत्रण विभाग के मुख्य अभियंता शौकत हुसैन ने कहा कि झेलम और उसकी सहायक नदियों में जल स्तर घट रहा है क्योंकि गुरुवार से श्रीनगर में बारिश बंद हो गई है.

उन्होंने कहा कि बाढ़ की संभावना कम है क्योंकि भारी बारिश का अनुमान नहीं है, लेकिन लोगों को अलर्ट रहने और तटबंधों के पास न जाने की सलाह दी. कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गैरी ने कहा कि झेलम में पानी के स्तर पर फील्ड टीमें करीब से नजर रख रही हैं. उन्होंने कहा कि संभागीय और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बचाव और सुधार के उपायों को कोऑर्डिनेट करने के लिए चौबीसों घंटे काम कर रहे हैं.

उन्होंने कहा, "तटबंधों के पास रहने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि वे घबराएं नहीं, कड़ी निगरानी रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी की जा रही सलाह का पालन करें." इस बीच, श्रीनगर में भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने 25 से 27 जुलाई तक जम्मू डिवीजन के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान लगाया है. आईएमडी ने कहा कि कमजोर जगहों पर अचानक बाढ़, भूस्खलन की संभावना है, इसलिए लोगों से इन जगहों से दूर रहने की अपील की गई है.

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