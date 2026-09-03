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राजमार्ग पर अतिक्रमण रोकने के लिए SC ने निगरानी के निर्देश दिए

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूछा कि वह टोल प्लाजा पर कैमरे से निगरानी और मॉनिटरिंग रूम क्यों नहीं लगा सकती. कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े पैमाने पर हो रहे अतिक्रमण और वहां खड़े वाहनों की वजह से लगने वाले जाम की ओर इशारा किया.

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ राजस्थान के फलोदी इलाके में हुए एक हादसे से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo motu) वाले मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद 'एमिकस क्यूरी' (अदालत के सहयोगी) के तौर पर कर रहे सीनियर वकील एएनएस नाडकर्णी ने कहा कि राजमार्ग पर गाड़ियों की अवैध पार्किंग एक बड़ी समस्या है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं.

पीठ ने यह भी कहा कि राजमार्ग पर अतिक्रमण और खड़ी गाड़ियां दो मुख्य समस्याएं हैं. एनएचएआई के वकील ने दलील दी कि राजमार्ग पर अनधिकृत पार्किंग की जांच के लिए नियमित निरीक्षण और गश्त के संबंध में सर्कुलर जारी किए गए हैं.