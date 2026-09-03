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राजमार्ग पर अतिक्रमण रोकने के लिए SC ने निगरानी के निर्देश दिए

कोर्ट ने फलोदी में हुई एक सड़क दुर्घटना का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी.

Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : September 3, 2026 at 7:09 PM IST

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पूछा कि वह टोल प्लाजा पर कैमरे से निगरानी और मॉनिटरिंग रूम क्यों नहीं लगा सकती. कोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़े पैमाने पर हो रहे अतिक्रमण और वहां खड़े वाहनों की वजह से लगने वाले जाम की ओर इशारा किया.

जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की पीठ राजस्थान के फलोदी इलाके में हुए एक हादसे से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo motu) वाले मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी.

इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मदद 'एमिकस क्यूरी' (अदालत के सहयोगी) के तौर पर कर रहे सीनियर वकील एएनएस नाडकर्णी ने कहा कि राजमार्ग पर गाड़ियों की अवैध पार्किंग एक बड़ी समस्या है. उन्होंने जोर देकर कहा कि इससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं.

पीठ ने यह भी कहा कि राजमार्ग पर अतिक्रमण और खड़ी गाड़ियां दो मुख्य समस्याएं हैं. एनएचएआई के वकील ने दलील दी कि राजमार्ग पर अनधिकृत पार्किंग की जांच के लिए नियमित निरीक्षण और गश्त के संबंध में सर्कुलर जारी किए गए हैं.

पीठ ने कहा, "आप कैमरा सर्विलांस सिस्टम लगाने के बारे में क्यों नहीं सोच सकते? आप सभी टोल प्लाजा पर मॉनिटरिंग रूम बना सकते हैं."

पीठ ने देखा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, गृह मंत्रालय और तमिलनाडु सरकार ने इस मामले में अभी तक अपने अनुपालन हलफनामे दाखिल नहीं किए हैं. पीठ ने दोनों मंत्रालयों को अपने हलफनामे दाखिल करने के लिए दो हफ़्ते का समय दिया.

पीठ ने मामले की सुनवाई के लिए 6 अक्टूबर की तारीख तय की और तमिलनाडु सरकार को सुनवाई की अगली तारीख से पहले हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल नवंबर में फलोदी में 2 नवंबर को हुए सड़क हादसे का स्वतः संज्ञान लिया, जिसमें एक टेम्पो ट्रैवलर एक खड़े ट्रेलर ट्रक से टकरा गई थी.

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