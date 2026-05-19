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'विधायी नीति का मामला बेहद संवेदनशील', शांति एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया.

highly sensetive legislative policy matter supreme court on plea challenging SHANTI Act
सुप्रीम कोर्ट (ANI)
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By Sumit Saxena

Published : May 19, 2026 at 10:03 PM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि न्यूक्लियर घटना होने पर देयता (लायबिलिटी) तय करने का अधिकार ज्यूडिशियरी (न्यायतंत्र) के पास है. 'शांति एक्ट' 2025 के अलग-अलग प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर अदालत ने इस मुद्दे को, 'बहुत संवेदनशील विधायी नीति का मामला' बताया.

सुप्रीम कोर्ट ने यह बात 2025 के कानून के उन प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कही, जिसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट में किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण घटना की स्थिति में मुआवजे की सीमा 4,000 करोड़ रुपये तय की गई है.

यह मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने आया. बेंच ने देखा कि सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (SHANTI) एक्ट, 2025 के अलग-अलग प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका में उठाए गए मुद्दे 'आर्थिक नीति' से जुड़े हैं.

सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि कुल देयता लगभग 4000 करोड़ रुपये से कम तय की गई है और अगर कोई न्यूक्लियर दुर्घटना होती है, तो इससे होने वाला नुकसान सैकड़ों गुना ज्यादा होता है. बेंच ने कहा कि टेक्नोलॉजी बाहर से आनी चाहिए और हैरानी जताई कि अगर देयता सीमित नहीं की गई तो यहां काम करने कौन आएगा.

सीजेआई ने भूषण से कहा कि, "यह एक बहुत ही संवेदनशील विधायी नीति का मामले का मुद्दा है. अगर आप एक मजबूत तरह का प्रतिपूरक प्रणाली बनाते हैं... टेक्नोलॉजी आपके देश में उपलब्ध नहीं है...(हम) कहीं और पर निर्भर करते हैं. लेकिन कौन आएगा."

भूषण ने 2011 में जापान में हुए फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट दुर्घटना का जिक्र किया. भूषण ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट पक्का खतरनाक काम है और सरकार पॉलिसी की वेदी पर संविधान के आर्टिकल 21, यानी नागरिकों के अधिकारों की कुर्बानी नहीं दे सकती.

सीजेआई ने कहा, "जहां तक ​​राज्य का सवाल है, कोर्ट इसे लागू करेगी. वे अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते. यह एक्ट किसी खास परियोजना में निवेश करने आने वाले लोगों की गलती होने पर जिम्मेदारी को सीमित करता है. इससे कोर्ट की पावर कम नहीं होती."

भूषण ने दावा किया कि यह एक्ट विदेशी सप्लायर्स को सुरक्षा में कटौती करने के लिए बढ़ावा देता है. भूषण ने कहा कि यह एक्ट किसी भी दुर्घटना पर 4000 करोड़ रुपये से कम की पूरी लिमिट लगाता है.

बेंच ने कहा, "मान लीजिए, लायबिलिटी लगभग 40,000 करोड़ रुपये आती है… संसदीय प्रणाली एक निवेशक से यह वादा कर सकता है कि लायबिलिटी 50,000 रुपये या 1 लाख करोड़ रुपये हो सकती है. जहां तक ​​आपका सवाल है, हम 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगे. इससे कोर्ट की यह तय करने और आकलन करने की शक्ति में कोई छेड़छाड़ नहीं होती कि पीड़ित किस मुआवजे का हकदार हो सकता है."

बेंच ने जोर देकर कहा कि कोई भी न्यायाधिकरण की शक्ति को कम नहीं कर सकता, भले ही न्यायाधिकरण मुआवजे का अंदाजा लगाना चाहता हो और उसे उस व्यक्ति को देना चाहता हो जो इसका हकदार है.

भूषण ने कहा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का खर्च सोलर पावर प्लांट लगाने के खर्च से कहीं अधिक है. भूषण ने कहा कि जापान और जर्मनी जैसे देशों ने न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए ऊर्जा उत्पादन बंद कर दिया है और उनके पास लायबिलिटी पर कोई लिमिट नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में यह लिमिट 1.54 लाख करोड़ रुपये है, जो इंडिया में लगाई गई लिमिट से 100 गुना ज़्यादा है. कोर्ट ने मामले की आगे की सुनवाई जुलाई में तय की है.

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