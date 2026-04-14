तलाक की अर्जी पर पत्नी बोली, '120 करोड़ रुपये के गहने देने का पति ने दिया था भरोसा', सुप्रीम कोर्ट ने बताया निंदनीय
कोर्ट ने कहा, पत्नी का यह दावा निंदनीय है. कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा, पढ़ें पूरी खबर.
By Sumit Saxena
Published : April 14, 2026 at 5:14 PM IST
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला के इस दावे की कड़ी निंदा की कि उसके पति ने संपत्ति कर से बचने के लिए समझौते के बाहर उसे 120 करोड़ रुपये के गहने और 50 करोड़ रुपये के सोने के बिस्कुट देने का वादा किया था. न्यायालय ने इस दावे को "अत्यंत निंदनीय" और अदालत के समक्ष एक दुस्साहसी दलील बताया.
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि यद्यपि पति या पत्नी आपसी सहमति से तलाक के लिए अपनी सहमति वापस ले सकते हैं, लेकिन एक बार जब दोनों पक्ष सभी विवादों का निपटारा कर लेते हैं और विवाह भंग करने पर सहमत हो जाते हैं, तो ऐसी सहमति वापस लेना अस्वीकार्य है.न्यायमूर्ति राजेश बिंदल और विजय बिश्नोई की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 का हवाला देते हुए विवाह भंग करते हुए ये टिप्पणियां कीं, क्योंकि उन्होंने पाया कि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका था.
13 अप्रैल को दिए गए फैसले में पीठ ने कहा, "यद्यपि आपसी सहमति से तलाक दिए जाने से पहले किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी स्तर पर सहमति वापस लेना कानून के दायरे में है, लेकिन यदि पक्षों के बीच विवादों के पूर्ण और अंतिम निपटारे के लिए कोई समझौता पत्र या समझौता ज्ञापन हो चुका है, तो उस स्थिति में पक्षकार उन शर्तों से पीछे नहीं हट सकता जो उनके बीच तय की गई थीं."
पीठ ने कहा कि यह सर्वविदित कानून है कि एक बार पक्षों द्वारा मध्यस्थ द्वारा विधिवत प्रमाणित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हो जाने के बाद, यदि कोई पक्षकार समझौते में तय की गई शर्तों से मुकर जाता है, तो मुकरने वाले पक्षकार पर भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए.
बेंच ने कहा कि मध्यस्थता में हुए और बाद में न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए समझौते की शर्तों से किसी भी प्रकार का विचलन सख्ती से निपटा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा विचलन मध्यस्थता की पूरी प्रक्रिया के मूल आधार पर हमला है.
प्रतिवादी (पत्नी) ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता पति ने उसे आश्वासन दिया था कि समझौते में निर्दिष्ट शर्तों के अलावा, वह उसे 120 करोड़ रुपये के आभूषण और 50 करोड़ रुपये के सोने के बिस्कुट स्त्रीधन के बदले (समझौते में उल्लिखित शर्तों के अतिरिक्त) दूसरी याचिका पर हस्ताक्षर करने से पहले देगा.
पत्नी का दावा है कि पति ने अपना वादा नहीं निभाया, इसलिए उसने दूसरी याचिका पर हस्ताक्षर नहीं किए.पीठ ने कहा, “पत्नी द्वारा उठाया गया एक अन्य तर्क कि उसने आयकर विभाग को सतर्क करने और संपत्ति कर से बचने के लिए पति के कहने पर ही समझौते से इन शर्तों को हटाने पर सहमति जताई, अत्यंत निंदनीय है. हम इस तरह के निराधार तर्क को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जाने से स्तब्ध हैं और कानूनी व्यवस्था के प्रति दिखाई गई घोर अवहेलना की निंदा करते हैं.”
पीठ ने कहा कि समझौते से पीछे हटने के लिए पत्नी के वकील द्वारा दिए गए कारणों से वह प्रभावित नहीं है. पीठ ने कहा कि यह समझना मुश्किल है कि समझौते में आभूषणों और सोने के बिस्कुटों की वापसी की शर्त का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है.
पीठ ने कहा, "हमें इस बात का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं मिलता कि प्रतिवादी पत्नी ने घरेलू हिंसा की कार्यवाही शुरू करने से पहले दूसरी याचिका दायर करने की तारीख से आठ महीने तक इंतजार क्यों किया."
घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही - बेंच ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी की शिकायत से यह स्पष्ट होता है कि इसमें किसी भी प्रकार की घरेलू हिंसा से संबंधित कोई विशिष्ट आरोप नहीं हैं. बेंच ने कहा, "परिवार के सदस्यों या पति के नाम मात्र के उल्लेख के आधार पर, बिना किसी विशिष्ट आरोप के जो हिंसा के ऐसे कृत्य में उनकी सक्रिय संलिप्तता की ओर इशारा करता हो, घरेलू हिंसा के संबंध में आपराधिक शिकायत को शुरू में ही खारिज कर दिया जाना चाहिए.”
पीठ ने कहा, "यद्यपि हम इस तथ्य से अवगत हैं कि लंबे समय से चले आ रहे वैवाहिक विवाद में पक्षकार अक्सर भावनाओं से प्रेरित होते हैं, हम ऐसी भावनाओं को आपराधिक अभियोजन का आधार बनने की अनुमति नहीं दे सकते. यदि ऐसी आपराधिक अभियोजन की अनुमति दी जाती है, तो यह कानून का दुरुपयोग होगा और उत्पीड़न का कारण बनेगा."
पीठ ने गौर किया कि पत्नी पिछले कुछ वर्षों से (2022-23 से) पति से अलग रह रही है. पीठ ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत कार्यवाही पूर्व नियोजित प्रतीत होती है. पीठ ने कहा कि याचिका पक्षों के बीच किसी प्रकार की कानूनी कार्यवाही को बनाए रखने के लिए दायर की गई है, क्योंकि पत्नी द्वारा समझौते से मुकर जाने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग 23 वर्षों के लंबे वैवाहिक जीवन में यह पहली बार है कि पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए ऐसी याचिका दायर की गई है.
पीठ ने कहा कि पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही रद्द की जानी चाहिए.पीठ ने कहा कि जब पक्षों के शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की कोई संभावना नहीं है, तो हमें केवल वैवाहिक कलह से उत्पन्न किसी भी प्रकार के मुकदमे को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं दिखता.पीठ ने कहा, "हमारा निष्कर्ष है कि यह मामला अनुच्छेद 142(1) के तहत तलाक देने के लिए उपयुक्त है क्योंकि विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट चुका है."
पक्षों का विवाह 2000 में हुआ था और 2023 में पति ने तलाक के लिए अर्जी दी. पति ने पहली तलाक याचिका वापस लेने पर सहमति जताई और पत्नी को दो किस्तों में 1.5 करोड़ रुपये, कार की खरीद के लिए 14 लाख रुपये और कुछ आभूषण सौंपने पर भी सहमति व्यक्त की. पत्नी ने अपने संयुक्त व्यवसाय खाते में जमा 2.5 करोड़ रुपये पति को हस्तांतरित करने के लिए एक उपहार विलेख निष्पादित करने पर सहमति जताई. दूसरी याचिका से पहले, पत्नी ने आपसी तलाक के लिए अपनी सहमति वापस ले ली.
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