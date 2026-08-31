हर दूसरा चालान बिना हेलमेट का, करोड़ों का जुर्माना! पढ़ें, पूरी रिपोर्ट

हर दूसरा चालान बिना हेलमेट का, करोड़ों का जुर्माना! पढ़ें, पूरी रिपोर्ट
रांची में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी हो रही है. आलम ऐसा कि मात्र 29 दिन में करोड़ों का चालान कटा है. प्रशांत कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 31, 2026 at 5:52 PM IST
रांचीः राजधानी रांची में दोपहिया वाहन चलाने वालों की सबसे बड़ी लापरवाही हेलमेट नहीं पहनना है. यातायात पुलिस की अगस्त महीने की कार्रवाई के आंकड़े इसकी तस्वीर साफ करते हैं.
1 अगस्त से 29 अगस्त 2026 तक रांची में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर कुल 91,209 चालान काटे गए. इनमें अकेले 45,724 चालान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के हैं. यानी यातायात पुलिस द्वारा काटे गए हर दो चालानों में लगभग एक चालान बिना हेलमेट के लिए किया गया.
एक महीने में ही कट गया 6.40 करोड़ का चालान
रांची ट्रैफिक एसपी राकेश सिंह ने बताया कि रांची यातायात पुलिस पूरे शहर में मोटरयान अधिनियम के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया था. इस दौरान चार पहिया, दोपहिया, ऑटो और टोटो समेत विभिन्न वाहनों की जांच की गई. जांच के दौरान सबसे ज्यादा नियम तोड़ने वाले दोपहिया वाहन चालक मिले, मात्र 29 दिन में ही छह करोड़ से ज्यादा के चालान कटे है.
29 दिन में रोज औसतन 1,577 लोग बिना हेलमेट पकड़े गए
आंकड़ों के मुताबिक 29 दिनों में 45,724 लोगों को बिना हेलमेट वाहन चलाते पकड़ा गया. औसतन हर दिन करीब 1,577 चालान सिर्फ हेलमेट नहीं पहनने के मामले में किए गए. यह आंकड़ा बताता है कि ट्रैफिक पुलिस की लगातार जांच के बावजूद बड़ी संख्या में लोग हेलमेट को लेकर गंभीर नहीं हैं.
यातायात पुलिस की कार्रवाई में बिना हेलमेट के बाद सबसे ज्यादा मामले नो पार्किंग और सड़क पर वाहन खड़ा करने के रहे. ऐसे 30,732 चालान काटे गए. इसके बाद ओवरस्पीड के 4,047 और रांग साइड ड्राइविंग के 3,311 मामलों में कार्रवाई हुई.
हेलमेट सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी
शहर की सड़कों पर दोपहिया वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है. ऐसे में हेलमेट सिर्फ यातायात नियम का हिस्सा नहीं, बल्कि दुर्घटना की स्थिति में जान बचाने वाला सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा उपकरण है. इसके बावजूद बड़ी संख्या में बाइक सवार बिना हेलमेट के सड़क पर निकल रहे हैं.
रांची यातायात पुलिस के आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि हेलमेट को लेकर लापरवाही केवल कुछ इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरभर में यह एक बड़ी समस्या बनी हुई है. पुलिस की जांच में लगातार ऐसे वाहन चालक सामने आ रहे हैं, जो छोटी दूरी या जल्दबाजी का हवाला देकर हेलमेट नहीं पहनते हैं, सबसे ज्यादा हादसे में इन्ही की जान भी जा रही है.
एक माह में 91,209 चालान, 6.39 करोड़ का जुर्माना
राजधानी रांची में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ यातायात पुलिस ने अगस्त महीने में बड़े स्तर पर अभियान चलाया. 1 अगस्त से 29 अगस्त 2026 तक चले विशेष अभियान में यातायात पुलिस ने मोटरयान अधिनियम के तहत कुल 91,209 चालान काटे. इन चालानों से कुल 6 करोड़ 39 लाख 98 हजार 950 रुपये की राशि निर्धारित की गई है. वहीं गंभीर प्रकृति के मामलों में 268 अभियोजन माननीय न्यायालय को भेजे गए हैं.
नो पार्किंग और सड़क पर वाहन खड़ा करने के मामले में 30,732 चालान किए गए. ओवरस्पीड और रॉन्ग साइड ड्राइविंग पर भी कार्रवाई तेज रफ्तार वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी पुलिस ने सख्ती दिखाई. अभियान के दौरान 4,047 ओवरस्पीडिंग के चालान किए गए. वहीं रॉन्ग साइड ड्राइविंग के मामले में 3,311 वाहन चालकों पर कार्रवाई हुई. लाल बत्ती का उल्लंघन करने वालों पर भी यातायात पुलिस ने कार्रवाई की. रेड लाइट जंप करने के 3,796 चालान काटे गए.
नो एंट्री तोड़ने वाले 812 वाहन चालक पकड़े गए
शहर में निर्धारित समय और स्थान पर नो एंट्री का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई. इस दौरान 812 चालान काटे गए. इसके अलावा अतिरिक्त यात्री बैठाने के मामले में 243, पिलियन राइड करने में 324, सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 206 और प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर 83 चालान किए गए.
बिना डीएल और इंश्योरेंस वाहन चलाने वालों पर भी शिकंजा
अगस्त महीने में यातायात पुलिस ने वाहन चलाने के लिए जरूरी दस्तावेजों की भी जांच की. बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने के 416 मामले पकड़े गए. वहीं बिना इंश्योरेंस के 130 वाहन मिले. फैंसी नंबर प्लेट के इस्तेमाल पर 163, बिना यूनिफॉर्म वाहन चलाने पर 129, प्रदूषण प्रमाणपत्र से संबंधित उल्लंघन पर 229 और मॉडिफाइड साइलेंसर के इस्तेमाल पर 66 चालान काटे गए.
नशे में ड्राइविंग के 54 मामले
अगस्त में शराब के नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया. जांच के दौरान 54 मामले सामने आए. इसके अलावा ट्रिपल राइडिंग के 36 और ब्लैक फिल्म के 8 मामले पकड़े गए. टो वाहन से संबंधित 70 मामलों में भी कार्रवाई की गई.
ऑटो-टोटो और नंबर प्लेट के मामलों में अभियोजन
प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार ऑटो-टोटो से संबंधित 14 मामलों, नंबर प्लेट से जुड़े 16 मामलों और डीएल कैंसिलेशन के 238 मामलों में अभियोजन की कार्रवाई की गई. इन मामलों को मिलाकर कुल 268 अभियोजन न्यायालय भेजे गए हैं.
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