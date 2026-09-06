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उच्च शिक्षा संस्थानों को समाज और लोकतंत्र में योगदान देने के लिए नागरिक तैयार करने चाहिए: राधाकृष्णन

उन्होंने छात्रों से ड्रग्स से दूर रहने और अपने दोस्तों को भी इससे दूर रहने के लिए प्रेरित करने की भी अपील की. राधाकृष्णन ने छात्रों को सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करने की भी सलाह दी. उन्होंने कहा कि देश की युवा आबादी इसकी सबसे बड़ी ताकत है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्रों में उभर रहे मौके युवाओं को विकसित भारत बनाने में अग्रणी भूमिका निभाने में मदद कर सकते हैं.

उपराष्ट्रपति ने कहा, "शैक्षणिक संस्थानों की सफलता उनके छात्रों की सफलता में झलकती है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण छात्रों में उत्कृष्टता सुनिश्चित कर सकता है, जबकि बुनियादी ढांचा केवल सुविधाएं ही तैयार कर सकता है."

गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के गोल्डन जुबली समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (ETV Bharat)

उपराष्ट्रपति बनने के बाद राधाकृष्णन का असम का पहला दौरा था. उन्होंने कहा कि शैक्षणिक संस्थान विकसित भारत बनाने के सबसे जरूरी तरीकों में से हैं, क्योंकि वे इस विजन को पूरा करने के लिए जरूरी वर्कफोर्स बना सकते हैं. उन्होंने कहा, "उच्च शिक्षा को सिर्फ करियर के लिए नहीं, बल्कि लोकतंत्र, संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध नागरिकों को तैयार करना चाहिए."

उन्होंने इस मौके पर वर्चुअल मोड के जरिये कॉलेज की नई एकेडमिक बिल्डिंग का भी उद्घाटन किया, जिसे पहले कन्या महाविद्यालय के नाम से जाना जाता था.

गुवाहाटी: उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने रविवार को कहा कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों को स्टूडेंट्स को सिर्फ करियर के लिए तैयार करने के बजाय, समाज और लोकतंत्र में सार्थक योगदान देने के लिए तैयार करना चाहिए. गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के गोल्डन जुबली समारोह को संबोधित करते हुए, राधाकृष्णन ने राष्ट्र निर्माण और सबको साथ लेकर चलने वाले विकास को बढ़ावा देने में इन संस्थानों की भूमिका पर जोर दिया.

गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के गोल्डन जुबली समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (ETV Bharat)

उपराष्ट्रपति ने गीतानगर कॉलेज से जुड़े सभी लोगों को उसकी गोल्डन जुबली पर बधाई दी, और 1977 में गर्ल्स कॉलेज के तौर पर शुरू होने से लेकर 2024 में कई उपलब्धियों के साथ को-एजुकेशन सेंटर बनने तक के इसके सफर के बारे में बताया. उन्होंने राज्य में महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी के रूप में कॉलेज के योगदान की सराहना की. उन्होंने कहा, "गीतानगर कॉलेज को अपनी पिछली उपलब्धियों पर गर्व होना चाहिए और भविष्य के लिए अपनी महत्वाकांक्षाओं और लक्ष्यों को तय करके उन्हें हासिल करना चाहिए."

राधाकृष्णन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन में पूर्वोत्तर को प्राथमिकता दी गई है. उन्होंने कहा, "पीएम ने पूर्वोत्तर के लिए 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' और 'अष्टलक्ष्मी' अवधारणा पर जोर दिया है. यह दर्शाता है कि वह इस क्षेत्र के विकास को कितनी प्राथमिकता देते हैं."

यह ध्यान दिलाते हुए कि नरेंद्र मोदी ने किसी भी अन्य प्रधानमंत्री की तुलना में इस क्षेत्र का सबसे अधिक दौरा किया है, राधाकृष्णन ने कहा कि यह पूर्वोत्तर और उसके विकास में उनकी रुचि का प्रमाण है.

असम की समृद्ध संस्कृति, इतिहास और विरासत पर रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि यह राज्य प्राकृतिक संसाधनों से भी समृद्ध है और विशेष रूप से अपनी चाय के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है. उन्होंने कहा, "मैं जब भी अपने कार्यालय कक्ष में होता हूं... अपने लिए असम की चाय ही मंगवाता हूं. मैं इसे अपने मेहमानों को भी पिलाता हूं."

राधाकृष्णन ने हाल के वर्षों में, खासकर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और अर्थव्यवस्था समेत अलग-अलग क्षेत्रों में राज्य द्वारा की गई प्रगति की भी सराहना की. उपराष्ट्रपति ने आगे कहा, "मुख्यमंत्री मुझे बता रहे थे कि वह आपदा राहत और रोकथाम के बारे में कितने गहराई से चिंतित हैं. इनसे निपटने के लिए उनके पास योजनाएं हैं और मुझे आशा है कि उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया जा सकेगा."

गुवाहाटी में गीतानगर कॉलेज के गोल्डन जुबली समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन और असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (ETV Bharat)

इस अवसर पर बोलते हुए, मुख्यमंत्री सरमा ने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति का पदभार संभालने के बाद सी.पी. राधाकृष्णन का यह पहला असम दौरा था. उन्होंने कहा कि सी.पी. राधाकृष्णन देश के सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत अनुभवी व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने संसदीय राजनीति के साथ-साथ कई राज्यों के राज्यपाल जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक पदों पर कार्य किया है.

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