ETV Bharat / bharat

देश में 4 साल में रैगिंग के केस 51.64% बढ़े; UP सबसे आगे, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर

देश में हो चुकी हैं रैगिंग की कई बड़ी घटनाएं, साल 2009 से कड़े नियम लागू, फिर भी कैंपस में नहीं रुक रही मनमानी.

देश में हर साल बढ़ रहे रैगिंग के मामले.
देश में हर साल बढ़ रहे रैगिंग के मामले. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 31, 2026 at 5:10 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

RAGGING IN HIGHER EDUCATION : केरलम का साल 2024 का जेएस सिद्धार्थन और गुजरात का अनिल मेथानिया केस आज भी लोगों के जेहन में है. रैगिंग की इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया था. ये मामले केवल उदाहरण मात्र हैं, ऐसे और न जाने कितने स्टूडेंट रैगिंग की मार झेल चुके हैं. साल 2009 से रैगिंग को रोकने के लिए कड़े नियम लागू हैं. इसके बावजूद कैंपस का माहौल नहीं बदल रहा. साल 2026 के शुरुआती साढ़े 6 महीने में ही देशभर में कुल 520 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. यूपी इसमें सबसे आगे है. 4 साल में रैगिंग की घटनाएं देश में 51.64% बढ़ गईं हैं.

संसद के मानसून सत्र में हाल ही में पश्चिम बंगाल की सांसद सयानी घोष ने रैगिंग का मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि पिछले 5 साल में उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की कितनी शिकायतें मिली?, कितने संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई हुई?, सरकार ने क्या यूजीसी (University Grants Commission) के एंटी-रैगिंग नियमों के असर का कोई रिव्यू किया है?, क्या सरकार ने राज्यों को कोई एडवाइजरी जारी की है?, नियमों के सख्ती से पालन के लिए क्या कदम उठाए गए?.

साल 2022 में रैगिंग के 457 केस थे : सांसद सयानी घोष के इन सवालों का शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने जवाब दिया. आंकड़े भी पेश किए. इसके अनुसार देशभर के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल 2022 में रैगिंग की कुल 457 शिकायतें दर्ज की गईं थीं. साल 2023 में यह आंकड़ा 655 पर पहुंच गया. इसके बाद के वर्षों में इसमें और इजाफा देखने को मिला. साल 2024 में ऐसी कुल 758 शिकायतें दर्ज की गईं. जबकि साल 2025 में कुल 693 केस सामने आए. साल 2026 के शुरुआती साढ़े 6 महीने यानी 22 जुलाई तक रैगिंग के 520 केस रजिस्टर कराए जा चुके हैं.

रैगिंग के मामलों में 51.64% का इजाफा : संसद में पेश किए गए शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 से लेकर 2025 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं में 51.64% का इजाफा हुआ है. हर साल आंकड़े बढ़ते रहे हैं. साल 2026 में भी यह सिलसिला कायम है. साल बीतने में अभी 5 महीने का वक्त है. ऐसे में रैगिंग के मामलों में और बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है. कई घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें पीड़ित कार्रवाई से पीछे हट जाते हैं. ऐसे में रैगिंग के मामले दर्ज केसों से कहीं ज्यादा हो सकते हैं.

साल 2025 में 107 संस्थानों को नोटिस : शिक्षा मंत्रालय के अनुसार रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. साल 2025 में 18 मेडिकल कॉलेजों समेत कुल 107 बड़े शिक्षण संस्थानों को नियमों का पालन न करने पर नोटिस भेजा गया था. एडमिशन के समय इन संस्थानों ने स्टूडेंट के माता-पिता-स्टडेंट आदि से अंडरटेकिंग फॉर्म साइन ही नहीं कराया था. इस फॉर्म में लिखित में यह वादा किया जाता है वे रैगिंग नहीं करेंगे. इसके अलावा इन संस्थानों ने सुरक्षा रिपोर्ट भी जमा नहीं की थी.

साल 2016 में नियमों में हुआ था बदलाव : संसद में पेश गए लिखित जवाब में यह भी जानकारी दी गई है कि साल 2016 में रैगिंग रोकने के लिए निर्धारित नियमों में तीसरी बार बदलाव किया गया था. इसमें रैगिंग की परिभाषा का दायरा और बढ़ा दिया गया था. बताया गया था कि यदि कोई सीनियर छात्र किसी जूनियर स्टूडेंट पर जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र या शारीरिक बनावट आदि को लेकर उसका मजाक उड़ाता है, कमेंट करता है या किसी भी तरह से उसे परेशान करता है तो इसे भी रैगिंग ही माना जाएगा.

मणिपुर-मिजोरम में रैगिंग के एक भी केस नहीं : शिक्षा मंत्रालय के डेटा के अनुसार देश के कुछ राज्यों में रैगिंग की काफी शिकायतें दर्ज की गईं. जबकि कुछ राज्य ऐसे रहे जहां जनवरी 2026 से लेकर 22 जुलाई 2026 तक रैगिंग की एक भी शिकायत नहीं आई. इन राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं. यहां शिकायतों की संख्या शून्य रही. साल 2025 में मणिपुर में रैगिंग का केवल एक मामला सामने आया था. नागालैंड की भी ऐसी ही स्थिति थी. जबकि मिजोरम में 4 केस थे. वहीं सिक्किम में पिछले साल 3 केस दर्ज थे.

साल 2025 में रैगिंग के मामलों में राज्यों की स्थिति : साल 2025 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह ­­में रैगिंग के एक, आंध्र प्रदेश में 34, अरुणाचल प्रदेश में 3, असम में 44, बिहार में 122, चंडीगढ़ में एक, छत्तीसगढ़ में 33, दिल्ली में 33, गोवा में 2, गुजरात में 30, हरियाणा में 48, हिमाचल में 14, जम्मू कश्मीर में 17, झारखंड में 52, कर्नाटक में 51, केरलम में 30, मध्य प्रदेश में 117, महाराष्ट्र में 89, मेघालय में 5, ओडिशा में 54, पुडुचेरी में 1, पंजाब में 25, राजस्थान में 75, तमिलनाडु में 50, तेलंगाना में 24, त्रिपुरा में 4, यूपी में 251, उत्तराखंड में 49, पश्चिम बंगाल में 102 मामले सामने आए थे.

साल 2024 में भी यूपी में सबसे ज्यादा शिकायतें : साल 2024 में भी उत्तर प्रदेश में रैगिंग के सबसे ज्यादा 188 मामले सामने आए थे. जबकि पश्चिम बंगाल उस साल भी 109 मामलों के साथ दूसरे नंबर पर था. अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नागालैंड में रैगिंग का कोई मामला सामने नहीं आया था. आंध्र प्रदेश में 33, अरुणाचल प्रदेश में 1, असम में 31, बिहार में 83, छत्तीसगढ़ में 22, दिल्ली में 31, गोवा में 1, गुजरात में 18, हरियाणा में 28, हिमाचल में 9, जम्मू कश्मीर में 14, झारखंड में 42, कर्नाटक में 41, केरलम में 41, मध्य प्रदेश में 87, महाराष्ट्र में 61, मणिपुर में 5, मेघालय में 1, मिजोरम में 3, ओडिशा में 67, पंजाब में 22, राजस्थान में 54, सिक्किम में 2, तमिलनाडु में 48, तेलंगाना में 12, त्रिपुरा में 4 और उत्तराखंड में 25 केस रैगिंग के आए थे.

रैगिंग रोकने के लिए यूजीसी ने क्या किए हैं उपाय? : संसद में मंत्रालय की ओर से यह भी जानकारी दी गई कि कॉलेजों में रैगिंग को रोकने के लिए यूजीसी ने क्या इंतजाम किए हैं. स्टूडेंट की मदद के लिए नेशनल एंटी-रैगिंग हेल्पलाइन है. यह 24 घंटे एक्टिव रहता है. कॉलेजों में जागरूकता के लिए सेमिनार कराए जाते हैं. कॉलेजों की नियम पुस्तिका में रैगिंग के गंभीर नतीजों के बारे में जानकारी दी जा रही है. हर साल छात्रों और उनके माता-पिता से ऑनलाइन शपथ-पत्र भी लिए जा रहे हैं. कैंपस में एंटी-रैगिंग पोस्टर लगाए जाते हैं.

रैगिंग होने पर कहां करें शिकायत : कॉलेजों में रैगिंग होने पर कई तरह से मदद ली जा सकती है. पीड़ित स्टूडेंट या अन्य लोग टोल फ्री नंबर 1800-180-5522 पर शिकायत द­­­­­र्ज करा सकते हैं. शिकायत करने वाले की पहचान गुप्त रखने का भी प्रावधान है. helpline@antiragging.in पर ई-मेल­­ भी कर सकते हैं. स्टूडेंट कॉलेज की 'एंटी-रैगिंग कमेटी में भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. कॉलेज के प्रिंसिपल या हॉस्टल वार्डन से मिलकर भी घटना के बारे में बता सकते हैं. मामला गंभीर होने पर नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं. इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल कर भी मदद ले सकते हैं.

देशभर में सुर्खियों में रहे ये मामले : मीडिया रिपोर्ट के अनुसार केरलम के वायनाड में केरल वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज यूनिवर्सिटी के छात्र जेएस सिद्धार्थन ने सीनियर छात्रों की प्रताड़ना से परेशान होकर जान दे दी थी. मामला साल 2024 का है. आरोप लगा था कि सहपाठियों ने उन्हें कई घंटे तक प्रताड़ित किया था. उन्हें डंडों से पीटा था. हाल ही में केरलम मंत्रिमंडल ने स्टूडेंट के नाम पर ही सिद्धार्थन एंटी-रैगिंग एंड स्टूडेंट वेलफेयर एक्ट और सिद्धार्थन स्टूडेंट डिस्ट्रेस ऐप को मंजूरी दी है. साल 2024 में ही गुजरात के पाटन जिले MBBS छात्र अनिल मेथानिया को सीनियर छात्रों ने 3 घंटे तक खड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया था. पहले वह बेहोश हो गया, बाद में उसकी मौत हो गई थी.

ये भी पढ़ें

TAGGED:

INDIA STATES RAGGING CASES DATA
COLLEGE STUDENT HARASSMENT
RAGGING HELPLINE NUMBER
UGC ANTI RAGGING REGULATIONS
HIGHER EDUCATION RAGGING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.