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देश में 4 साल में रैगिंग के केस 51.64% बढ़े; UP सबसे आगे, पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर

RAGGING IN HIGHER EDUCATION : केरलम का साल 2024 का जेएस सिद्धार्थन और गुजरात का अनिल मेथानिया केस आज भी लोगों के जेहन में है. रैगिंग की इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया था. ये मामले केवल उदाहरण मात्र हैं, ऐसे और न जाने कितने स्टूडेंट रैगिंग की मार झेल चुके हैं. साल 2009 से रैगिंग को रोकने के लिए कड़े नियम लागू हैं. इसके बावजूद कैंपस का माहौल नहीं बदल रहा. साल 2026 के शुरुआती साढ़े 6 महीने में ही देशभर में कुल 520 शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं. यूपी इसमें सबसे आगे है. 4 साल में रैगिंग की घटनाएं देश में 51.64% बढ़ गईं हैं.

संसद के मानसून सत्र में हाल ही में पश्चिम बंगाल की सांसद सयानी घोष ने रैगिंग का मुद्दा उठाया. उन्होंने पूछा कि पिछले 5 साल में उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की कितनी शिकायतें मिली?, कितने संस्थानों के खिलाफ कार्रवाई हुई?, सरकार ने क्या यूजीसी (University Grants Commission) के एंटी-रैगिंग नियमों के असर का कोई रिव्यू किया है?, क्या सरकार ने राज्यों को कोई एडवाइजरी जारी की है?, नियमों के सख्ती से पालन के लिए क्या कदम उठाए गए?.

साल 2022 में रैगिंग के 457 केस थे : सांसद सयानी घोष के इन सवालों का शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने जवाब दिया. आंकड़े भी पेश किए. इसके अनुसार देशभर के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में साल 2022 में रैगिंग की कुल 457 शिकायतें दर्ज की गईं थीं. साल 2023 में यह आंकड़ा 655 पर पहुंच गया. इसके बाद के वर्षों में इसमें और इजाफा देखने को मिला. साल 2024 में ऐसी कुल 758 शिकायतें दर्ज की गईं. जबकि साल 2025 में कुल 693 केस सामने आए. साल 2026 के शुरुआती साढ़े 6 महीने यानी 22 जुलाई तक रैगिंग के 520 केस रजिस्टर कराए जा चुके हैं.

रैगिंग के मामलों में 51.64% का इजाफा : संसद में पेश किए गए शिक्षा मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 से लेकर 2025 तक उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग की घटनाओं में 51.64% का इजाफा हुआ है. हर साल आंकड़े बढ़ते रहे हैं. साल 2026 में भी यह सिलसिला कायम है. साल बीतने में अभी 5 महीने का वक्त है. ऐसे में रैगिंग के मामलों में और बढ़ोतरी भी देखने को मिल सकती है. कई घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनमें पीड़ित कार्रवाई से पीछे हट जाते हैं. ऐसे में रैगिंग के मामले दर्ज केसों से कहीं ज्यादा हो सकते हैं.

साल 2025 में 107 संस्थानों को नोटिस : शिक्षा मंत्रालय के अनुसार रैगिंग की घटनाओं को रोकने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं. साल 2025 में 18 मेडिकल कॉलेजों समेत कुल 107 बड़े शिक्षण संस्थानों को नियमों का पालन न करने पर नोटिस भेजा गया था. एडमिशन के समय इन संस्थानों ने स्टूडेंट के माता-पिता-स्टडेंट आदि से अंडरटेकिंग फॉर्म साइन ही नहीं कराया था. इस फॉर्म में लिखित में यह वादा किया जाता है वे रैगिंग नहीं करेंगे. इसके अलावा इन संस्थानों ने सुरक्षा रिपोर्ट भी जमा नहीं की थी.

साल 2016 में नियमों में हुआ था बदलाव : संसद में पेश गए लिखित जवाब में यह भी जानकारी दी गई है कि साल 2016 में रैगिंग रोकने के लिए निर्धारित नियमों में तीसरी बार बदलाव किया गया था. इसमें रैगिंग की परिभाषा का दायरा और बढ़ा दिया गया था. बताया गया था कि यदि कोई सीनियर छात्र किसी जूनियर स्टूडेंट पर जाति, धर्म, रंग, क्षेत्र या शारीरिक बनावट आदि को लेकर उसका मजाक उड़ाता है, कमेंट करता है या किसी भी तरह से उसे परेशान करता है तो इसे भी रैगिंग ही माना जाएगा.

मणिपुर-मिजोरम में रैगिंग के एक भी केस नहीं : शिक्षा मंत्रालय के डेटा के अनुसार देश के कुछ राज्यों में रैगिंग की काफी शिकायतें दर्ज की गईं. जबकि कुछ राज्य ऐसे रहे जहां जनवरी 2026 से लेकर 22 जुलाई 2026 तक रैगिंग की एक भी शिकायत नहीं आई. इन राज्यों में मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम शामिल हैं. यहां शिकायतों की संख्या शून्य रही. साल 2025 में मणिपुर में रैगिंग का केवल एक मामला सामने आया था. नागालैंड की भी ऐसी ही स्थिति थी. जबकि मिजोरम में 4 केस थे. वहीं सिक्किम में पिछले साल 3 केस दर्ज थे.