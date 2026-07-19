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उत्तराखंड में हाईटेक बैंक फ्रॉड बेनकाब, महिला समेत तीन गिरफ्तार, बेंगलुरु से जुड़ा मामला

हरिद्वार: पुलिस ने आईसीआईसीआई बैंक के खाते से करीब 50 लाख रुपये की संदिग्ध निकासी के मामले का खुलासा करते हुए एक महिला समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने फर्जी आधार कार्ड और फोन बैंकिंग के जरिए खाताधारक के नाम से डेबिट कार्ड हासिल कर लाखों रुपये निकाले. इन रुपयों से ज्वेलरी, प्लॉट और स्कूटी खरीदी गई. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 13 लाख रुपये नकद, 12 लाख रुपये के प्लॉट की रजिस्ट्री, एक स्कूटी, फर्जी दस्तावेज और मोबाइल फोन बरामद किए हैं.

पुलिस के अनुसार, पुराना रानीपुर मोड़ स्थित आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजर अपूर्व दुबे ने 10 अक्टूबर 2025 को कोतवाली नगर में एक प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि उनकी ब्रांच में एक खाता है. जिसमें पिछले एक माह से लगभग 50 लाख रुपए की संदिग्ध ट्रांजैक्शन हुई है. इस संबंध में बैंक की बेंगलुरु ब्रांच में खाताधारक ने बताया कि निकासी बिना उसकी जानकारी के हुई है.

उत्तराखंड में हाईटेक बैंक फ्रॉड बेनकाब (ETV Bharat)

प्रार्थना पत्र के आधार पर कोतवाली हरिद्वार पर तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया. मुकदमे की जांच में कुछ संदिग्ध नम्बर पाये गये. जांच चल ही रही थी कि बीती 7 जुलाई को पुलिस टीम ने संदिग्ध मोबाइल नम्बर धारक की लोकेशन भगवानपुर क्षेत्र में मिलने पर सिसौना, रायपुर क्षेत्र में दबिश दी गयी. इसके बाद भी सफलता नहीं मिली. पुलिस टीम ने दोबारा प्रयास कर मण्डावर क्षेत्र के खेडी शिकोहरपुर की ओर जा रहे हाईवे से 150 मीटर अन्दर पर जाकर देखा गया तो एक नीले रंग की स्कूटी खेत के पास खड़ी दिखाई दी. जिसके पास में ही 2 पुरुष व 1 महिला रोड के किनारे बाते करते दिखाई दिये. जब पुलिस टीम अपने प्राईवेट वाहन से उतरकर खेत के पास जाने लगे तो संदिग्ध लोग भागने का प्रयास करने लगे. पुलिस टीम ने तत्परता से तीनों को पकड़ लिया.

पकड़ी गई महिला ने बताया उसके साथी रीनू कुमार उर्फ सोनू और अपेन्दर कुमार हैं. जिन्होंने उसे आकाश सिन्हा नाम का डेबिट कार्ड लाकर दिया. तलाशी लेने पर आरोपी महिला के कब्जे से 3 लाख रुपये, उसके नाम के 2 आधार कार्ड, एक आईसीआईसीआई बैंक का आकाश सिन्हा नाम का डेबिट कार्ड, 2 मोबाइल फोन और एक आईसीआईसीआई बैंक का डेबिट कार्ड प्रपत्र बरामद हुआ. जिस पर नाम आकाश सिन्हा लिखा है. आरोपी अपेन्दर कुमार सहगल के कब्जे से कुल 4 लाख रुपये, ओप्पो कम्पनी का मोबाइल फोन बरामद हुआ.

रीनू कुमार उर्फ सोनू कुमार के कब्जे से कुल 6 लाख रुपये नगद, एक सेमसंग कम्पनी का मोबाईल फोन और उसका आधार कार्ड बरामद हुआ. आरोपी रेनू उर्फ सोनू और अपेंदर पूर्व में जेल भी जा चुके हैं. अपेन्दर कुमार और सोनू कुमार वर्ष 2022 में बेहट थाने से एटीएम फ्रॉड के संबंध में जेल में गए हैं. सोनू कुमार 2013 में सहसपुर थाने से सनी हत्याकांड में जेल गया हुआ है.

पूछताछ में आरोपी महिला ने बताया कि उसने सोनू के कहने पर डेबिट कार्ड से उसने जुलाई- अगस्त 2025 को देहरादून , रुड़की और दिल्ली जाकर लगभग 35 लाख रुपये की ज्वेलरी खरीद कर सोनू कुमार को दी. भगवानपुर में एटीएम मशीन से आकाश सिन्हा नाम के एटीएम कार्ड का प्रयोग करके 23 जुलाई 2025 को 50000 रुपये व अगले दिन लगभग 1 लाख रुपये के आस पास निकाल कर आपस में बांट लिये. पहले वाला डेबिट कार्ड बन्द होने पर सोनू कुमार ने ही फोन बैकिंग के जरिये आकाश सिन्हा के नाम का एक नया एटीएम कार्ड निकलवा लिया गया था.

सोनू और अपेंदर ही पूरे खेल का मास्टरमाइंड: अपेन्दर कुमार सहगल ने बताया उसने रिनू कुमार उर्फ सोनू कुमार को CASEHFREE PAYMENTS INDIA PRIVATE LIMITED कम्पनी की अकाउंट डिटेल उपलब्ध करायी थी. इसके बाद सोनू कुमार ने ही जुलाई 2025 में फोन बैंकिंग के माध्यम से कम्पनी के अकाउन्ट में आकाश सिन्हा के नाम की मेल आईडी बदलकर बैंक के कस्टमर केयर को फोन बैकिंग के माध्यम से आकाश सिन्हा के नाम का डेबिट कार्ड के लिये आवेदन किया था.

पास खड़ी नीले रंग की स्कूटी के सम्बन्ध मे जानकारी करने पर अपेंदर कुमार ने कि स्कूटी उसके नाम पर है. डिग्गी खोलकर चैक करने पर प्लॉट की एक रजिस्ट्री बरामद हुई. जिस संबंध में सोनू कुमार ने बताया कि ज्वेलरी को बेचकर मिले पैसे से 12 लाख में यह जमीन आरोपी महिला से खरीदवाई गयी थी. इस पूरे मामले में कुछ और किरदार भी सामने आए हैं. जिनकी तलाश की जा रही है.