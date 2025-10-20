ETV Bharat / bharat

जम्मू-कश्मीर: सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सामने दोहरी चुनौती, उपचुनाव बेहद अहम

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा बडगाम सीट छोड़ने और पारंपरिक पारिवारिक गंदेरबल निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखने के बाद यह सीट खाली हुई थी.

Omar Abdullah
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 20, 2025 at 7:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में चुनावी जंग जैसे-जैसे नजदीक आ रही है, राजनीतिक पारा चढ़ता जा रहा है. यहां सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस को आगामी उपचुनावों में लोकप्रियता की परीक्षा सहित दोहरी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा बडगाम सीट छोड़ने और पारंपरिक पारिवारिक गंदेरबल निर्वाचन क्षेत्र को बरकरार रखने के बाद यह सीट खाली हुई थी. दूसरी ओर, नगरोटा के मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का इस साल की शुरुआत में निधन हो गया था.

उमर अब्दुल्ला की अग्निपरीक्षा
हालांकि, बडगाम निर्वाचन क्षेत्र ही घाटी में एक प्रमुख राजनीतिक रणक्षेत्र के रूप में उभर रहा है. पिछले साल विधानसभा चुनाव में 35 सीटें हासिल करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में सरकार के पहले वर्ष में उमर अब्दुल्ला के लिए इसे पहली अग्निपरीक्षा माना जा रहा है. इस उपचुनाव ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर आंतरिक कलह को भी तेज कर दिया है.

एक महत्वपूर्ण संकेत सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी के साथ मतभेद है, जिन्होंने चुनाव में पार्टी के प्रचार से दूरी बना ली है. अंदरूनी तौर पर उन्होंने चुनाव में समर्थन के लिए सरकार की विवादास्पद आरक्षण नीति पर स्पष्टता की शर्त रखी.

नौकरी में आरक्षण 60 प्रतिशत से ज्यादा
नौकरी में आरक्षण 60 प्रतिशत से ज्यादा है. भाजपा सरकार ने पिछले साल कोटे में और ज़्यादा समूहों को शामिल करके कोटा बढ़ाया था, जो एक प्रमुख मुद्दा रहा है और मेहदी ओपन मेरिट वाले छात्रों के साथ खड़े रहे.

मुख्यमंत्री अब्दुल्ला ने घोषणा की कि कैबिनेट ने आरक्षण पर कैबिनेट उप-समिति की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है और अब वे इसे मंजूरी के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के पास भेजेंगे. कैबिनेट के फैसले केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल की मंज़ूरी के अधीन हैं. लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मेहदी के चाचा आगा सैयद महमूद मेहदी को इस क्षेत्र के कई दावेदारों के बीच मैदान में उतारा है.

माना जा रहा है कि इस चतुराई भरे फैसले ने श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के सांसद को उनका समर्थन करने से रोक दिया है, लेकिन इससे उन्हें कोई राहत नहीं मिली है. सीएम ने कहा, "यह अकेले फारूक अब्दुल्ला का फैसला नहीं है, बल्कि उन्होंने पार्टी नेताओं से सलाह-मशविरा किया और आगा महमूद को बडगाम सीट के लिए सही विकल्प पाया."

बडगाम चुनाव के लिए नामांकन
मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, जो नामांकन के आखिरी दिन बडगाम में उम्मीदवार के साथ नामांकन दाखिल करने गए थे. पार्टी ने अपने पत्ते गुप्त रखे थे और अपने सांसद मेहदी के साथ आंतरिक मतभेदों के कारण रणनीति पर विचार करने के बाद एक दिन पहले ही उम्मीदवार की घोषणा की थी.

महमूद के साथ समर्थकों की एक बड़ी भीड़ थी जो पार्टी के झंडे लहराते हुए 'अलबाने ज़ून हो' के नारे लगा रही थी, लेकिन मेहदी उन नेताओं के साथ नहीं थे जो महमूद के साथ रिटर्निंग ऑफिस तक गए थे. प्रमुख शिया समुदाय से आने वाले महमूद पार्टी के पारंपरिक वोट बैंक के अलावा अपने मूल शिया समर्थन आधार पर भी भरोसा कर रहे हैं.

अब्दुल्ला को उम्मीद है कि उनके उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में मेहदी उनका समर्थन करेंग. उन्हें अपना बताते हुए, महमूद ने खुद कहा कि मेहदी चुनाव में उनका समर्थन करेंगे. उन्होंने कहा, "वह प्रचार क्यों नहीं करेंगे? वह पार्टी के नेता हैं और पार्टी के लिए काम करना उनकी जिम्मेदारी है... मैंने जनादेश की घोषणा से पहले ही उनसे बात की है और फिर से बात करूंगा. उन्हें पार्टी के लिए काम करना चाहिए. वह नेशनल कॉन्फ्रेंस से निकले हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को चुनाव लड़ना ही होगा."

लेकिन मेहदी ने बिना देर किए अपनी बात पर अड़े रहने का फैसला किया और कहा, "मेरी वफ़ादारी मेरे ज़मीर और सिद्धांतों के प्रति है." उन्होंने आगे कहा, "हालांकि मैं अपने परिवार के बड़ों का सम्मान करता हूं, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे मेरी लड़ाई को कम न आंकें. अगर वे इसे समझ नहीं सकते और इसका हिस्सा नहीं बन सकते, तो कम से कम मुझे और मेरे संघर्ष को इस हद तक न घसीटें."

यह भी पढ़ें- ममता बनर्जी 2036 तक मुख्यमंत्री बनी रहेंगी, दीपावली के शुभ दिन बड़ी भविष्यवाणी

TAGGED:

JAMMU KASHMIR
NATIONAL CONFERENCE
HIGH STAKES BY POLLS
OMAR ABDULLAH
JAMMU KASHMIR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

143 सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजद, 59 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार

दुनियाभर में अपनी छाप छोड़ रही है नैनीताल की मोमबत्ती, देश-विदेश को रोशन कर रही रोशन

मदीना जा रहे विमान की मेडिकल इमरजेंसी लैंडिग, तिरुवनंतपुरम डायवर्ट की गई फ्लाइट

भारत को वर्ल्ड कप में मिली लगातार तीसरी हार, इंग्लैंड ने जीत के साथ सेमीफाइनल में बनाई जगह

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.