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कश्मीर में पुलिसकर्मी को गोली मारते दिखे आतंकवादी की तलाश के लिए हाई सिक्योरिटी अलर्ट

अधिकारियों ने बताया कि हमले के कुछ घंटों बाद 1000 से ज़्यादा लोगों को पूछताछ और वेरिफिकेशन के लिए हिरासत में लिया गया, ताकि आतंकवादी तत्वों और उनके मददगारों की गैर-कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने की किसी भी कोशिश को रोका जा सके.

बीच की रात, अधिकारियों ने दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त कर दिया. ये घर गुरी अनंतनाग में आदिल ठोकर और बिजबेहरा में हारून रशीद गनई के थे, दोनों सक्रिय आतंकवादी हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) , जो लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा है, ने हमले की जिम्मेदारी ली है. इससे पहले, घाटी में ओवरग्राउंड वर्कर्स (OGWs) के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की गई थी.

सीआरपीएफ सेक्टर श्रीनगर के प्रवक्ता ने कहा, "अनंतनाग में आतंकवादी हमले के बाद पूरे कश्मीर में सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है." पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल सड़कों पर गाड़ियों की तलाशी लेते और चेकिंग करते दिखे. इस दौरान उन्होंने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए निगरानी बढ़ा दी है, चेकपॉइंट मजबूत किए हैं और सर्च ऑपरेशन शुरू किए हैं. उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील की और सुरक्षा बलों के साथ सहयोग मांगा.

श्रीनगर: कश्मीर में आतंकी हमले के बाद सिक्योरिटी अलर्ट बढ़ा दिया गया है. इस हमले में एक भीड़भाड़ वाले बाजार में एक पुलिसकर्मी को टारगेट करके मारा गया. एक दिन पहले अनंतनाग के लाल चौक में भारतीय रिजर्व पुलिस की तीसरी बटालियन के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की हत्या के बाद पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है.

हालांकि, अनौपचारिक अनुमान बताते हैं कि इस कार्रवाई में 2000 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है. अकेले श्रीनगर में ही कई जगहों पर छापेमारी के दौरान 700 ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) पकड़े गए.

श्रीनगर में एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “सबूत इकट्ठा करने, संदिग्धों की पहचान करने और आतंकवादी तत्वों और उनके मददगारों द्वारा गैर-कानूनी गतिविधियों को अंजाम देने की किसी भी कोशिश को रोकने के लिए जिलों में कई जगहों पर तलाशी ली गई है.”

बडगाम में भी इसी तरह की छापेमारी की गई, जहां 200 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया, इसके बाद बारामूला में 178 और गांदरबल में 100 ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) को हिरासत में लिया गया.

वहीं, श्रीनगर के लोक भवन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और टॉप सिक्योरिटी अधिकारियों की अगुवाई में एक सिक्योरिटी मीटिंग चल रही है. मीटिंग में उभरते खतरों और अमरनाथ यात्रा का रिव्यू किया जाएगा, जिसे बारिश और बाढ़ के खतरे के बाद रोक दिया गया है.

मारे गए हेड कांस्टेबल कुरैशी हिमालय के पहाड़ों में गुफा मंदिर के रास्ते पर अमरनाथ यात्रा ड्यूटी पर तैनात थे. घटनास्थल से मिले सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि मारे गए पुलिसवाले पर एक आतंकवादी ने एकदम पास से गोली चलाई थी.

काली टोपी पहने आतंकवादी को हमले में इस्तेमाल की गई असॉल्ट राइफल को छिपाने के लिए एक बोरी ले जाते देखा गया. इस पर पुलिस ने लोगों से वीडियो सर्कुलेट न करने की अपील की और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी.

45 साल के कुरैशी के परिवार में उनकी मां, पत्नी और तीन बच्चे हैं. उन्हें उनके पिता की जगह नियुक्त किया गया था, जो एक पुलिस कांस्टेबल थे और तीन दशक पहले श्रीनगर-जम्मू हाईवे पर एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी. अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद यह पहली आतंकी घटना है, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान के अंदर आतंकी कैंपों पर हमला किया था.

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