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उत्तराखंड में हाई-प्रोफाइल गैंबलिंग, छापेमारी में अमेरिकी नागरिक गिरफ्तार, विदेशी करेंसी बरामद

देहरादून में हाई-प्रोफाइल जुए के अड्डे पर छापेमारी के दौरान विदेशी करेंसी और कैश बरामद हुआ है.

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देहरादून में जुए का अड्डा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 18, 2026 at 2:44 PM IST

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देहरादून: राजपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने तिब्बती कॉलोनी स्थित एक मकान में चल रहे हाई-प्रोफाइल जुए के अड्डे का खुलासा किया है. जुए के इस अवैध अड्डे पर पुलिस की टीम ने बुधवार को छापेमारी के दौरान अमेरिका निवासी एक व्यक्ति समेत कुल 13 लोगों को गिरफ्तार किया है. मौके से जुए में इस्तेमाल हो रही डेढ़ लाख रुपए से ज्यादा की नकदी, अमेरिकी डॉलर, ताश की गड्डियां, चिप्स और डाइस बरामद हुई है. पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है.

जानकारी के अनुसार राजपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि सहस्त्रधारा रोड स्थित तिब्बती कॉलोनी के एक मकान में हाई प्रोफाइल अवैध कसीनो में हार-जीत की बाजी लगाकर जुआ खेला जा रहा है. थाना राजपुर स्तर से पुलिस टीम का गठन किया गया. गठित टीम ने राजपुर क्षेत्र में हैलीपेड के पीछे क्रिस ज्योति स्कूल को जाने वाली रोड के बांयी ओर एक निजी मकान में औचक छापेमारी की कार्यवाही की गई. मौके पर पुलिस टीम ने मकान के कमरे में 4 टेबलों में जुआ खेल रहे 1 अमेरिकन नागरिक सहित 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया. जिनके कब्जे से 167 ताश की गड्डियां, 625 डाइस, जुए में इस्तेमाल 118 चिप्स तथा 1,52,870 रुपये नगद और 41 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए.

थाना राजपुर प्रभारी पीड़ी भट्ट ने बताया गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि बरामद रकम जुए में हार-जीत की बाजी लगाने और जीतने से संबंधित थी. पुलिस ने सभी 13 आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम की धारा 3/4/5 के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच की जा रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि जुए का यह अड्डा कब से संचालित किया जा रहा था? इसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क तो नहीं? इसका भी पता लगाया जा रहा है.

गिरफ्तार आरोपी

  • तेनजिंग निवासी तिब्बतन कॉलोनी, सहस्त्रधारा रोड,देहरादून
  • तेनजिन छोगे निवासी जनपद सिरमौर, हिमाचल प्रदेश
  • पेमा वन्सु निवासी तिब्बतन कॉलोनी, सहस्त्रधारा रोड,देहरादून
  • फूखु सिरिगं निवासी कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
  • सिरीगं फुसंको निवासी गैम्बलिंग, तिब्बतन कॉलोनी, सहस्त्रधारा रोड देहरादून
  • तेनजिंग निवासी तिब्बतन कॉलोनी, सहस्त्रधारा रोड,देहरादून
  • तासी दाण्डो निवासी ओरेगन, यूएस हाल - तिब्बतन कॉलोनी, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
  • ढिले फुर्सत निवासी तिब्बतन कॉलोनी, सहस्त्रधारा रोड,देहरादून
  • श्रृंग धुन्धो निवासी तिब्बतन कॉलोनी, नालापानी, देहरादून
  • योटीन जासू निवासी हाउस नंबर 20, ग्रुप नंबर 02, तिब्बतन कॉलोनी, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
  • धारगिल निवासी तिब्बतन कॉलोनी, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
  • धुन्डुप निवासी तिब्बतन कॉलोनी, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून
  • गैलसिगं पुत्र यूंडू निवासी तरला नागल, निकट हेलीपैड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून

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