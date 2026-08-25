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हमारी निगरानी में हाई-पावर कमेटी, जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन मामला अभी लंबित है: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को साफ किया कि जंतर-मंतर पर छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों की जांच करने वाली हाई-पावर कमेटी उसकी देखरेख में काम करेगी. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह मामला अभी उसके पास लंबित है और इसका निपटारा नहीं हुआ है. साथ ही कोर्ट ने कहा, 'हमें जजों के नामों का जिक्र किया जाना पसंद नहीं है.'

छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में कुछ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट की बनाई उस हाई-पावर कमेटी के गठन पर चिंता जताई, जो पुलिस की कथित ज्यादतियों और प्रदर्शनकारियों की तोड़फोड़ की जांच कर रही है. सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने एक अर्जी का जिक्र किया.

शंकरनारायणन ने कहा कि जंतर-मंतर विरोध-प्रदर्शन मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई कमेटी के संबंध में एक अर्जी दाखिल की गई है. उन्होंने बेंच से गुजारिश की कि इस अर्जी को अगले हफ़्ते कभी भी सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे बहुत शरारतपूर्ण अर्जी बताया और बेंच से गुजारिश की कि इसे मुख्य मामले के साथ ही लिस्ट किया जाए.

मेहता ने कहा, 'मांग यह है कि आपके द्वारा बनाई गई कमेटी का पुनर्गठन किया जाए. उन्होंने कुछ नाम भी सुझाए हैं कि इन जजों को (कमेटी की) अध्यक्षता करनी चाहिए, वगैरह. यह (अदालत) कोई राजनीतिक मंच नहीं है.'

शंकरनारायणन ने कहा कि वह अर्ज़ी की बातों का जिक्र नहीं कर रहे हैं और कोर्ट इस पर कोई भी फ़ैसला ले सकता है. अर्जी पर आपत्ति जताते हुए मेहता ने कहा कि कुछ और ही हो रहा है. बेंच ने कहा, 'हमें जजों के नामों का जिक्र करना पसंद नहीं है.'

शंकरनारायणन ने साफ किया कि उन्होंने किसी नाम का जिक्र नहीं किया और सिर्फ अर्ज़ी को लिस्ट करने की मांग की. शंकरनारायणन ने कहा, 'पिछली बार हममें से किसी ने भी नामों का जिक्र नहीं किया था. हमने इसे लिखित रूप में दिया था. हमने अर्जी को लिस्ट करने का अनुरोध किया था.'