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सत्य निकेतन हादसे के बाद LG की अध्यक्षता में DDMA की हाईलेवल बैठक, पीजी और कोचिंग संस्थानों के नियमन पर जोर

दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीएमए चेयरमैन तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक खत्म.

सत्य निकेतन इमारत हादसे के बाद LG की अध्यक्षता में DDMA की हाईलेवल बैठक
सत्य निकेतन इमारत हादसे के बाद LG की अध्यक्षता में DDMA की हाईलेवल बैठक (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 7, 2026 at 8:15 PM IST

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नई दिल्ली: दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में हुए दर्दनाक इमारत हादसे के बाद दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) पूरी तरह हरकत में आ गया है. इस सिलसिले में दिल्ली के उपराज्यपाल और डीडीएमए चेयरमैन तरनजीत सिंह संधू की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय संयुक्त बैठक आयोजित की गई. लोक निवास में हुई इस बैठक में DDMA, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF), डीडीए, एमसीडी, दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

मंत्री आशीष सूद ने दी बैठक की जानकारी: बैठक के बाद जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद ने बताया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को लेकर प्रशासन बेहद गंभीर है. उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने और राहत एवं बचाव कार्यों में रेस्पॉन्स टाइम को न्यूनतम करने पर गंभीर मंथन किया गया. इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय और विभिन्न सरकारी विश्वविद्यालयों में दूर-दराज से आने वाले छात्र-छात्राओं के लिए आवासीय सुविधाओं के भारी अंतर को पाटने की दिशा में भी ठोस कदम उठाने पर चर्चा हुई.

पेइंग गेस्ट आवासों और कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी: मंत्री आशीष सूद ने स्पष्ट किया कि राजधानी में अवैध रूप से चल रहे पेइंग गेस्ट आवासों और कोचिंग संस्थानों पर नकेल कसने की तैयारी तेज कर दी गई है. इसके लिए जस्टिस गौबा समिति की रिपोर्ट और इस संबंध में वर्तमान में तैयार की जा रही नई समिति की रिपोर्ट के आधार पर सख्त नियम और कायदे लागू किए जाएंगे. प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र बहुल इलाकों में नियमों को ताक पर रखकर चलाए जा रहे पीजी संस्थानों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके, ताकि भविष्य में इस तरह की दर्दनाक घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.

सीएम रेखा गुप्ता के निर्देश पर नगर निगम के 5 वरिष्ठ अधिकारी निलंबित: एमसीडी कमिश्नर संजीव खेरवार के निर्देशों पर सोमवार को दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के दक्षिण क्षेत्र के पांच अधिकारियों को निलंबित किया गया. उधर, मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से यह भी आग्रह किया है कि वे निर्माणाधीन अवैध निर्माणों पर निगाह रखें और उसकी शिकायत संबंधित विभाग को दें, ताकि उसके खिलाफ कार्यवाही की जा सके. निलंबित अधिकारियों में दक्षिण क्षेत्र के उपायुक्त राकेश कुमार, अधीक्षण अभियंता रणवीर सिंह, कार्यकारी अभियंता (भवन) ललित कुमार गोयल, सहायक अभियंता (भवन) सुनील चौहान और कनिष्ठ अभियंता (भवन) आशीष कुमार शामिल हैं. इस हादसे में और भी अफसरों की लापरवाही सामने आई तो उनके खिलाफ भी एक्शन होगा.

हादसों से बचने के लिए लाई जाएगी नई और ठोस नीति: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार नगर निगम के साथ मिलकर ऐसी नीति लाने की दिशा में काम कर रही है, जिसके तहत सार्वजनिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक भवन चाहे वह पीजी, नर्सिंग होम, स्कूल या कोई अन्य संस्थान हो का समय-समय पर संरचनात्मक ऑडिट और भवन सुरक्षा प्रमाणन अनिवार्य किया जाएगा. बिना भवन की सुरक्षा सुनिश्चित किए किसी भी इमारत में सार्वजनिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी.

निर्माणाधीन अवैध निर्माणों की शिकायत करें जनप्रतिनिधि, होगा एक्शन: मुख्यमंत्री ने राजधानी के सांसदों, विधायकों, पार्षदों से आग्रह किया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में बनाए जा रहे अवैध निर्माणों की जानकारी प्राप्त करें और इसकी शिकायत संबंधी विभाग को भेजें. उन्होंने कहा कि ऐसे अवैध निर्माणों को तोड़ा जाएगा. निर्माणाधीन अवैध निर्माणों को लेकर सिस्टम बनाया जाएगा ताकि उन पर निगरानी भी रखी जा सके. इस प्रकार की शिकायतों की निगरानी मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से भी की जाएगी. मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि केवल घटनास्थल तक कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि आसपास के सभी संवेदनशील भवनों और पीजी की भी गहन जांच की जाए.

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