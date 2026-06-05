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दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक: CM रेखा गुप्ता ने अवैध निर्माण और अग्निकांड के खिलाफ अपनाया सख्त रुख, बख्शे नहीं जाएंगे अधिकारी

मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे निपटने के लिए कानूनों को सख़्ती से लागू किया गया है, जिसमें दोषी अधिकारियों के लिए ज्यादा से ज्यादा दो साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है. इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने उन कानूनों को असरदार ढंग से लागू करने पर ज़ोर दिया जिनके तहत दोषी पाए गए अधिकारियों की सैलरी, पेंशन या संपत्ति से सरकार को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी.

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में साफ तौर पर कहा है कि आग लगने की घटनाओं (जैसे मालवीय नगर की घटना), बिना मंजूरी के निर्माण, आग से सुरक्षा के नियमों के उल्लंघन और इंसानी जान को खतरे में डालने वाले दूसरे मामलों में संबंधित विभागों के अधिकारियों के ख़िलाफ अब सख़्त कार्रवाई की जाएगी.

नई दिल्ली: मालवीय नगर में हुई भीषण अग्निकांड की दुखद घटना के बाद, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी में सुरक्षा मानकों को और अधिक मजबूत करने और अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. शुक्रवार को दिल्ली सचिवालय में आयोजित इस बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस कमिश्नर समेत दिल्ली पुलिस, नगर निगम, डीडीए, दिल्ली फायर सर्विस और अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए.

CM रेखा गुप्ता ने बैठक में स्पष्ट किया कि सार्वजनिक सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदनाएं जाहिर कीं और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मालवीय नगर अग्निकांड के लिए जिम्मेदार किसी भी भवन मालिक, संबंधित अधिकारी या दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वाले किसी भी स्तर के अधिकारी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ चलेगा विशेष अभियान

शहर भर में चल रहे अवैध रूप से संचालित होटल, गेस्ट हाउस और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ एक विशेष अभियान चलाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वे नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ तुरंत कानूनी प्रक्रिया शुरू करें. दिल्ली के सभी होटलों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और सार्वजनिक भवनों का विशेष 'फायर सेफ्टी ऑडिट' करने का आदेश दिया गया है.

यह ऑडिट यह सुनिश्चित करेगा कि इमारतों में आपातकालीन निकास और अग्नि सुरक्षा प्रणाली सही ढंग से काम कर रही हैं. बैठक में सीएम ने विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि कुछ विभागों में भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण सरकार को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है. अब से हर विभाग की जिम्मेदारी तय की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोका जा सके.

सुरक्षित दिल्ली का संकल्प

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली को एक सुरक्षित राजधानी बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है. इसमें न केवल भवन निर्माण उपनियमों का कड़ाई से पालन शामिल है, बल्कि एक प्रभावी निगरानी प्रणाली और पारदर्शी जवाबदेही तंत्र भी जरूरी है. प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले दिनों में अवैध निर्माणों के खिलाफ एक 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई जाएगी. दिल्ली सरकार भविष्य में ऐसी किसी भी घटना की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपनी नीतियों को और अधिक सख्त बनाने की प्रक्रिया पर काम कर रही है. यह बैठक दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चौबंद करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखी जा रही है.

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