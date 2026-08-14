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डेडलाइन खत्म, लेकिन पूरी नहीं हो पाई बदरीनाथ चढ़ावा चोरी मामले की जांच, जानें फिर कितना बढ़ा समय

देहरादून: बदरीनाथ चोरी प्रकरण की जांच तय समय सीमा पूरी होने के बाद भी खत्म नहीं हो पाई है. स्थिति यह है कि अब इस जांच को पूरा करने के लिए एक महीने का वक्त बढ़ा दिया गया है. इसमें जांच कमेटी गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता में छूटे हुए तमाम तथ्यों पर काम करेगी. हालांकि इस 1 महीने में भी जांच पूरी हो पाएगी ये कहना मुश्किल है.

बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी मामला: बदरीनाथ धाम में चढ़ावे की रकम में अनियमितता और चोरी के मामले की जांच तय समय सीमा के भीतर पूरी नहीं हो पाई है. जिस उच्चस्तरीय जांच समिति को एक महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी थी, उसे अब एक महीने का अतिरिक्त समय दे दिया गया है. यानी गढ़वाल कमिश्नर की अध्यक्षता वाली समिति को अब 7 सितंबर 2026 तक जांच पूरी करने का वक्त मिला है. हालांकि समिति के सामने अभी कई तथ्य और बिंदुओं की पड़ताल बाकी है, ऐसे में सवाल यही है कि क्या अतिरिक्त एक महीने में जांच पूरी हो पाएगी?

जांच समिति को एक महीना और दिया गया: दरअसल बदरीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए जाने वाले दान और चढ़ावे में कथित अनियमितता का मामला सामने आने के बाद जांच का सिलसिला शुरू हुआ. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस स्तर पर एसआईटी जांच शुरू की गई, वहीं शासन ने पूरे प्रकरण के प्रशासनिक और वित्तीय पहलुओं की पड़ताल के लिए अलग से उच्चस्तरीय समिति का गठन किया.

बदरीनाथ मंदिर चढ़ावा चोरी (Etv Bharat)

7 जुलाई 2026 को गठित हुई समिति: शासन ने 7 जुलाई को गढ़वाल कमिश्नर आनंद स्वरूप की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय जांच समिति गठित की थी. समिति में गढ़वाल मंडल विकास निगम के एमडी संदीप तिवारी और एक वित्त अधिकारी को भी शामिल किया गया. समिति को एक महीने के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपनी थी, लेकिन तय समय सीमा खत्म होने के बावजूद जांच पूरी नहीं हो सकी.

समिति ने शासन से अतिरिक्त समय की मांग की, जिसके बाद जांच के लिए एक और महीने की मोहलत दी गई है. अब समिति को 7 सितंबर तक अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी. समिति की जांच में अभिलेखों का परीक्षण, संबंधित लोगों के बयान और मामले से जुड़े दस्तावेजों की पड़ताल शामिल हैं. इसके अलावा आम लोगों से भी इस मामले से संबंधित शिकायत या सबूत उपलब्ध कराने की अपील की गई है. ऐसे में जांच का दायरा केवल कथित चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि चढ़ावे के प्रबंधन और उससे जुड़े पूरे सिस्टम की कार्यप्रणाली को भी जांच के दायरे में रखा गया है.

SIT की जांच में अब तक की गई बड़ी कार्रवाई: दूसरी तरफ इस पूरे मामले में एसआईटी की कार्रवाई लगातार आगे बढ़ी है. जांच के दौरान बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के कर्मचारी प्रमोद नौटियाल का नाम सामने आया. जानकारी के अनुसार सीसीटीवी फुटेज में उसे दान-गणना कक्ष में नकदी और चढ़ावे के लिफाफों को संदिग्ध तरीके से हटाते हुए देखा गया था. एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज के साथ उसके कॉल रिकॉर्ड समेत दूसरे साक्ष्यों की भी पड़ताल की.

अब तक तीन आरोपी गिरफ्तार: इसके बाद एसआईटी ने प्रमोद नौटियाल को हिरासत में लेकर पूछताछ की. जांच की आंच मंदिर समिति के अध्यक्ष से जुड़े लोगों तक भी पहुंची. इसके बाद 17 जुलाई को एसआईटी ने बदरीनाथ मंदिर के पूर्व मंदिर अधिकारी राजेंद्र चौहान को गिरफ्तार किया. राजेंद्र चौहान 30 जून को अपने पद से सेवानिवृत्त हुए थे. उनकी गिरफ्तारी को भी मामले में एसआईटी की बड़ी कार्रवाई माना गया.

इसके बाद 7 अगस्त को चढ़ावा चोरी मामले में तीसरी गिरफ्तारी हो गई. एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने मनोज कुमार नाम के आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी मनोज कुमार जेपी पावर वेंचर्स लिमिटेड की लामबगड़ जल विद्युत परियोजना में सुरक्षाकर्मी के रूप में कार्यरत था. पुलिस की मानें तो कंपनी के अधिकारियों के मेहमानों और रिश्तेदारों को वीआईपी दर्शन कराने के लिए उसे समय-समय पर मंदिर भेजा जाता था.