थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित रक्त चढ़ाने का मामला, सरकार ने गठित की 6 सदस्यीय जांच समिति

चाईबासा में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव रक्त चढ़ाने मामले की जांच के लिए सरकार ने जांच समिति का गठन किया है.

कॉन्सेप्ट इमेज (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 27, 2025 at 2:40 PM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल में थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों को एचआईवी पॉजिटिव रक्त चढ़ाए जाने का मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है. झारखंड सरकार ने इस गंभीर लापरवाही की जांच के लिए छह सदस्यीय उच्चस्तरीय जांच समिति का गठन किया है. वहीं निलंबित सिविल सर्जन डॉ. सुशांतो कुमार माझी के स्थान पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी भारती गोरेती मिंज को सिविल सर्जन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव डॉ. नेहा अरोड़ा को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. यह टीम सदर अस्पताल के ब्लड बैंक और संबंधित संस्थानों में रक्त संग्रहण, जांच, भंडारण और वितरण की पूरी प्रक्रिया की गहन जांच करेगी. समिति को सभी दस्तावेजों और अभिलेखों की समीक्षा कर सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है.

high level inquiry committee
सरकार द्वारा जारी आदेश (ईटीवी भारत)

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले पर कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने चाईबासा सदर अस्पताल के सिविल सर्जन और अन्य जिम्मेदार अधिकारियों को निलंबित करने का आदेश दिया है. सरकार ने यह भी घोषणा की है कि प्रभावित बच्चों का इलाज राज्य सरकार अपने खर्च पर कराएगी. इसके अलावा, प्रभावित बच्चों के परिवारों को ₹2-₹2 लाख की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी.

इस घटना ने राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अब सबकी निगाहें स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जिससे पता चलेगा कि इतनी बड़ी चूक कैसे हुई.

इससे पहले, झारखंड हाई कोर्ट ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद, झारखंड सरकार की पांच सदस्यीय विशेष जांच टीम शनिवार को रांची से चाईबासा पहुंची थी. राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. दिनेश कुमार के नेतृत्व में टीम ने शनिवार को अस्पताल के डॉक्टरों से बात की, ब्लड बैंक का निरीक्षण किया और नमूने एकत्र किए. जांच में कई खामियां सामने आईं. टीम ने थैलेसीमिया वार्ड का भी निरीक्षण किया, जहां पांच बच्चों के एचआईवी संक्रमित होने का संदेह है. इन बच्चों की जांच की जा रही है.

इस मामले पर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अगर जांच में डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है, तो वह व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक पीड़ित परिवार को दो-दो लाख रुपये देंगे. यह पूछे जाने पर कि कितने बच्चे एचआईवी से संक्रमित हैं, मंत्री ने जवाब दिया कि एक बच्चे की जांच में संक्रमण की पुष्टि हुई है. संदिग्ध बच्चों के रक्त के नमूने भी लिए गए हैं. कुछ दिनों में जांच के परिणाम आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी. उनके अनुसार, सिविल सर्जन का दावा है कि अस्पताल प्रबंधन की ओर से कोई लापरवाही नहीं हुई है.

