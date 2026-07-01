ETV Bharat / bharat

डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी मंत्रालयों से लेगी सुझाव, अमित शाह ने जल्द सिफारिशें देने का सुझाव दिया

नई दिल्ली: जनसांख्यिकीय बदलावों (डेमोग्राफिक चेंज) पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. शाह ने कमिटी को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने का सुझाव दिया है.

बता दें कि, केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन से पैदा होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों सहित राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. इस समिति के गठन के कुछ सप्ताह बाद, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है

समिति ने शाह को जमीनी स्तर का प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का दौरा करने की अपनी रणनीति के बारे में जानकारी दी. कमेटी के सदस्यों ने शाह को डेमोग्राफिक बदलावों ((जनसांख्यिकीय बदलाव) से जुड़े विषयों पर फीडबैक लेने के लिए केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों से बातचीत करने के अपने एक्शन प्लान के बारे में बताया.

कमेटी ने यह भी बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पहले से जरूरी जानकारी लेने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार किया गया है, ताकि उनका दौरा ज्यादा सार्थक और संवादात्मक हो.

गृह मंत्री अमित शाह ने हाई-लेवल कमिटी की बनाई रणनीति की तारीफ करते हुए गृह सचिव गोविंद मोहन को कमिटी को उसके रोजाना के काम में और उनके दौरे के दौरान हर मुमकिन मदद देने का निर्देश दिया. शाह ने कमिटी को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने का भी सुझाव दिया.

मई में, केंद्र सरकार ने अवैध आव्रजन और दूसरी अजीब वजहों से होने वालेजनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने और उससे निपटने के तरीके बताने के लिए एक कमेटी बनाई थी. जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (रिटायर्ड) कमेटी के अध्यक्ष हैं. सेंसस कमिश्नर के अलावा, तीन जाने-माने लोग, जिनमें दुर्गा शंकर मिश्रा (रिटायर्ड आईएएस), बालाजी श्रीवास्तव (रिटायर्ड आईपीएस), और डॉ. शमिका रवि (PMEAC की मेंबर) शामिल हैं, इस हाई-लेवल कमेटी के सदस्य हैं.