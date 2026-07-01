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डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी मंत्रालयों से लेगी सुझाव, अमित शाह ने जल्द सिफारिशें देने का सुझाव दिया

डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमिटी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का दौरा करेगी. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

High level committee on demographic change to visit States and Union Territories
अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 1, 2026 at 6:43 PM IST

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नई दिल्ली: जनसांख्यिकीय बदलावों (डेमोग्राफिक चेंज) पर गठित उच्च स्तरीय कमेटी ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है. शाह ने कमिटी को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने का सुझाव दिया है.

बता दें कि, केंद्र सरकार ने अवैध आप्रवासन से पैदा होने वाले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों सहित राष्ट्रव्यापी वैज्ञानिक अध्ययन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था. इस समिति के गठन के कुछ सप्ताह बाद, सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर की अध्यक्षता वाली समिति ने बुधवार को नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है

समिति ने शाह को जमीनी स्तर का प्रत्यक्ष विवरण प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का दौरा करने की अपनी रणनीति के बारे में जानकारी दी. कमेटी के सदस्यों ने शाह को डेमोग्राफिक बदलावों ((जनसांख्यिकीय बदलाव) से जुड़े विषयों पर फीडबैक लेने के लिए केंद्र सरकार के अलग-अलग मंत्रालयों से बातचीत करने के अपने एक्शन प्लान के बारे में बताया.

कमेटी ने यह भी बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से पहले से जरूरी जानकारी लेने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली तैयार किया गया है, ताकि उनका दौरा ज्यादा सार्थक और संवादात्मक हो.

गृह मंत्री अमित शाह ने हाई-लेवल कमिटी की बनाई रणनीति की तारीफ करते हुए गृह सचिव गोविंद मोहन को कमिटी को उसके रोजाना के काम में और उनके दौरे के दौरान हर मुमकिन मदद देने का निर्देश दिया. शाह ने कमिटी को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने का भी सुझाव दिया.

मई में, केंद्र सरकार ने अवैध आव्रजन और दूसरी अजीब वजहों से होने वालेजनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने और उससे निपटने के तरीके बताने के लिए एक कमेटी बनाई थी. जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (रिटायर्ड) कमेटी के अध्यक्ष हैं. सेंसस कमिश्नर के अलावा, तीन जाने-माने लोग, जिनमें दुर्गा शंकर मिश्रा (रिटायर्ड आईएएस), बालाजी श्रीवास्तव (रिटायर्ड आईपीएस), और डॉ. शमिका रवि (PMEAC की मेंबर) शामिल हैं, इस हाई-लेवल कमेटी के सदस्य हैं.

यह हाई-लेवल कमेटी गैर-कानूनी इमिग्रेशन और दूसरी अजीब वजहों से देश के अलग-अलग हिस्सों में होने वाले डेमोग्राफिक बदलावों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करेगी, उनके कारणों को विश्लेषण करेगी, और सही नीति, विधायी और प्रशासनिक तरीकों की सलाह देगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल घोषणा की थी कि गैर-कानूनी जनसांख्यिकीय घुसपैठ की जांच के लिए ऐसी एक कमेटी बनाई जाएगी. पिछले साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में, पीएम मोदी ने भारत के जनसांख्यिकीय संतुलन को बदलने के लिए घुसपैठियों की सोची-समझी साजिशों के बारे में चेतावनी दी थी. उन्होंने कहा था कि ऐसी हरकतें राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं और देश के युवाओं की रोजी-रोटी को कमजोर करती हैं.

यह कमेटी गैर-कानूनी तरीके से घुसपैठ और जनसांख्यिकीय असंतुलन से जुड़े मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बेहतर करने के लिए एक पूरी नीति का प्रस्ताव रखेगी.

कमेटी के मुख्य कामों में से एक देश में रहने वाले गैर-कानूनी अप्रवासी की कानूनी, निष्पक्ष और समय पर पहचान, हिरासत और देश से निकालने के लिए एक 'अच्छी तरह से व्यवस्थित और स्थायी परिचालन प्रणाली' की सिफारिश करना है.

कमेटी को सौंपे गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में फर्टिलिटी में बदलाव, बॉर्डर पार से आना-जाना, अवैध आव्रजन, आर्थिक प्रवास और सामाजिक-पर्यावरण से जुड़े कारक जैसे डेमोग्राफिक बदलावों के कारणों का अध्ययन करना शामिल है. कमेटी धार्मिक और सामाजिक समुदायों के बीच आबादी की बनावट में हुए संरचनात्मक परिवर्तन की भी जांच करेगी, खासकर जहां ट्रेंड्स बड़े राष्ट्रीय पैटर्न से बहुत अलग हैं.

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