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YS जगन मोहन और बहन के बीच संपत्ति विवाद: येलहंका पैलेस में हाई वोल्टेज ड्रामा! पुलिस ने शर्मिला को रोका

येलहंका पैलेस में हाई वोल्टेज ड्रामा! पुलिस ने शर्मिला को रोका ( ETV Bharat )

बेंगलुरु/अमरावती: आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन और उनकी बहन शर्मिला के बीच संपत्ति का विवाद खुलकर सामने आ गया है. कर्नाटक के बेंगलुरु में येलहंका पैलेस में रविवार को उस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ जब देवनहल्ली सिविल कोर्ट ने शनिवार को आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला के अंदर जाने पर रोक लगा दी थी.

ऐसे में बेंगलुरु पुलिस ने अदालती आदेश का हवाला देकर वाई एस शर्मिला को यहां येलहंका स्थित उनके आवास पर जाने से रोक दिया. इस आदेश में उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोकने का निर्देश दिया गया है. शर्मिला को शहर के एयर फोर्स चौराहे पर रोका गया.

बेंगलुरु पुलिस ने आंध्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शर्मिला को उनके आवास पर जाने से रोका (ETV Bharat) सिलिकॉन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से भीमीसेट्टी रमेश बाबू की दाखिल की गई याचिका पर सोमवार को देवनहल्ली कोर्ट में सुनवाई होनी है. वहीं शर्मिला रविवार शाम को अपनी मां विजयम्मा और अपने बेटे और बेटी के साथ बेंगलुरु पहुंचीं. एयरपोर्ट पहुंचने पर येलहंका पुलिस ने शर्मिला और उनके परिवार के सदस्यों को सुरक्षा दी. द लीला पैलेस होटल जाते समय शर्मिला ने येलहंका पैलेस की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उनकी गाड़ी रोक ली. येलहंका पैलेस में हाई वोल्टेज ड्रामा! पुलिस ने शर्मिला को रोका (ETV Bharat) अधिकारियों ने उन्हें बताया कि कोर्ट के अंतरिम आदेश के चलते उन्हें संबंधित संपत्ति में जाने की इजाजत नहीं है. शर्मिला और पुलिस के बीच गरमागरम बहस हुई. पुलिस ने साफ-साफ कहा कि वे उन्हें द लीला पैलेस तक उनकी यात्रा के लिए जरूरी जेड प्लस सुरक्षा देंगे. हालांकि उन्हें येलहंका पैलेस में घुसने या इस रास्ते से आने की इजाजत नहीं होगी. इसके बाद शर्मिला द लीला पैलेस के लिए निकल गईं. शर्मिला और उनके रिश्तेदार उस होटल में उनकी बेटी की शादी की रस्मों का इंतजाम कर रहे हैं.