हाईकोर्ट ने केंद्र से कहा- अगर आप स्वच्छ हवा नहीं दे सकते तो एयर प्यूरीफायर पर जीएसटी कम करें

कोर्ट ने कहा- एयर प्यूरीफायर को चिकित्सा उपकरण की श्रेणी में रखा जाना चाहिए. ( ETV Bharat )