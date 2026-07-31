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उम्रकैद वाले विधायक को मिली राहत, विधायकी बहाल

कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी ( ETV Bharat )

बेंगलुरु : कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी को जमानत दे दी. उन्हें बीजेपी नेता योगेशगौड़ा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी. कोर्ट ने विधायकों और सांसदों के लिए बनी स्पेशल कोर्ट के उम्रकैद के आदेश पर भी रोक लगा दी. राज्य की अदालत ने इस शर्त पर जमानत दी कि 5 लाख रुपये का बॉन्ड और जमानतदार (श्योरिटी) देना होगा और वे बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे.विनय कुलकर्णी ने जन-प्रतिनिधियों के लिए बनी स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें योगेशगौड़ा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी. जस्टिस मोहम्मद नवाज की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. विनय कुलकर्णी की विधायक सीट बहाल कर दी गई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्हें 'दोषी' ठहराने वाले आदेश पर रोक लगा दी है. 15 जून 2016 को धारवाड़ में योगेशगौड़ा की उनके जिम में तड़के हत्या कर दी गई थी. धारवाड़ पुलिस की जांच में छह लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जिन्होंने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बीजेपी नेता की हत्या करने की बात कबूल की.