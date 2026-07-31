उम्रकैद वाले विधायक को मिली राहत, विधायकी बहाल
भाजपा नेता की हत्या में मिली थी सजा. हाईकोर्ट ने दे दी राहत.
Published : July 31, 2026 at 3:57 PM IST
बेंगलुरु : कर्नाटक हाई कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता विनय कुलकर्णी को जमानत दे दी. उन्हें बीजेपी नेता योगेशगौड़ा की हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई थी. कोर्ट ने विधायकों और सांसदों के लिए बनी स्पेशल कोर्ट के उम्रकैद के आदेश पर भी रोक लगा दी.
राज्य की अदालत ने इस शर्त पर जमानत दी कि 5 लाख रुपये का बॉन्ड और जमानतदार (श्योरिटी) देना होगा और वे बिना इजाजत देश छोड़कर नहीं जा सकेंगे.विनय कुलकर्णी ने जन-प्रतिनिधियों के लिए बनी स्पेशल कोर्ट के उस आदेश को रद्द करने की याचिका दायर की थी, जिसमें उन्हें योगेशगौड़ा हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.
जस्टिस मोहम्मद नवाज की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. विनय कुलकर्णी की विधायक सीट बहाल कर दी गई है, क्योंकि हाई कोर्ट ने उन्हें 'दोषी' ठहराने वाले आदेश पर रोक लगा दी है.
15 जून 2016 को धारवाड़ में योगेशगौड़ा की उनके जिम में तड़के हत्या कर दी गई थी. धारवाड़ पुलिस की जांच में छह लोगों को गिरफ़्तार किया गया, जिन्होंने प्रॉपर्टी विवाद को लेकर बीजेपी नेता की हत्या करने की बात कबूल की.
बी. एस. येदियुरप्पा की सरकार ने तीन साल बाद यह मामला सीबीआई को सौंप दिया. विनय, जिनका नाम मूल मामले में नहीं था, उन्हें केंद्रीय एजेंसी द्वारा दर्ज नई एफआईआर में शामिल किया गया. उन्हें नवंबर 2020 में गिरफ़्तार किया गया था.
अगस्त 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था. कोर्ट ने शर्त रखी थी कि वह धारवाड़ जिले में प्रवेश नहीं करेंगे. अपने चुनाव क्षेत्र में गए बिना ही, वह 2023 में धारवाड़ विधानसभा सीट से दोबारा चुने गए.
जांच के दौरान, दो मुख्य आरोपी सरकारी गवाह बन गए. विनय पर गवाहों को प्रभावित करने, उनसे छेड़छाड़ करने और उन्हें धमकाने का आरोप लगाया गया. सीबीआई की याचिका के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट ने जून 2025 में उनकी जमानत रद्द कर दी.इससे पहले, इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिर से जमानत पर रिहा किया था.अभियोजन पक्ष ने इस मामले में 21 संदिग्धों पर आरोप लगाए थे. इनमें से दो सरकारी गवाह बन गए, जबकि उतने ही लोगों को बरी कर दिया गया.
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