कर्नाटक सरकार को झटका! हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों के उपयोग वाले आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार धारवाड़ बेंच के आदेश के खिलाफ अपील करेगी.

High Court Stays Karnataka Government Order Restricting Private Activities in Public Spaces
हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों के उपयोग वाले आदेश पर लगाई अंतरिम रोक (ETV Bharat)
Published : October 28, 2025 at 7:24 PM IST

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार को झटका देते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें निजी संगठनों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी गतिविधि आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था.

कर्नाटक सरकार के 18 अक्टूबर, 2025 को जारी आदेश में कहा गया था कि सड़कों, पार्कों और खेल के मैदानों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दस से ज्यादा लोगों का जमावड़ा गैरकानूनी जमावड़ा माना जाएगा. इसे चुनौती देते हुए, हुबली स्थित पुनर्चेतना सेवा ट्रस्ट और वी-केयर फ़ाउंडेशन सहित चार याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच का दरवाज़ा खटखटाया.

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश के लागू किए जाने पर रोक लगा दी. साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, धारवाड़ शहर के पुलिस आयुक्त, धारवाड़ के उपायुक्त, विधि एवं संसदीय कार्य विभाग के सचिव और हुबली-धारवाड़ नगर आयुक्त सहित कई अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.

बेंच ने कहा कि सरकार का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) और 19(1)(B) के तहत नागरिकों को प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं.

अदालत ने कहा कि, अगर सरकार के आदेश को बरकरार रखा जाता है, तो यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने के समान होगा. यह आदेश लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन करता है, जो राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो भाग III द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनता या कम करता हो. परिणामस्वरूप, 18 अक्टूबर की अधिसूचना से संबंधित सभी बाद के आदेश अगली सुनवाई तक स्थगित रहेंगे.

वहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अदालत के फैसले का स्वागत किया और इसे कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार के लिए एक सबक बताया. केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता प्रह्लाद जोशी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि, यह कांग्रेस सरकार के लिए एक चेतावनी है.

भाजपा ने कहा कि, कांग्रेस को संविधान की भावना का सम्मान करना चाहिए. कर्नाटक हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच ने उस सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें निजी संगठनों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधियां संचालित करने हेतु पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई थी.

क्या बोले सीएम सिद्धारमैया
कर्नाटक हाई कोर्ट के अंतरिम स्थगन के जवाब में, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि राज्य सरकार धारवाड़ बेंच के उस आदेश के खिलाफ अपील करेगी, जिसमें निजी संगठनों के लिए सार्वजनिक स्थानों के उपयोग हेतु पूर्व अनुमति अनिवार्य करने संबंधी निर्देश पर रोक लगा दी गई थी.

