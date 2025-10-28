ETV Bharat / bharat

कर्नाटक सरकार को झटका! हाई कोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों के उपयोग वाले आदेश पर लगाई अंतरिम रोक

बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार को झटका देते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसमें निजी संगठनों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कोई भी गतिविधि आयोजित करने के लिए पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया था.

कर्नाटक सरकार के 18 अक्टूबर, 2025 को जारी आदेश में कहा गया था कि सड़कों, पार्कों और खेल के मैदानों जैसे सार्वजनिक स्थानों पर दस से ज्यादा लोगों का जमावड़ा गैरकानूनी जमावड़ा माना जाएगा. इसे चुनौती देते हुए, हुबली स्थित पुनर्चेतना सेवा ट्रस्ट और वी-केयर फ़ाउंडेशन सहित चार याचिकाकर्ताओं ने हाई कोर्ट की धारवाड़ बेंच का दरवाज़ा खटखटाया.

जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश के लागू किए जाने पर रोक लगा दी. साथ ही अदालत ने मुख्य सचिव, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रमुख सचिव, पुलिस महानिदेशक, धारवाड़ शहर के पुलिस आयुक्त, धारवाड़ के उपायुक्त, विधि एवं संसदीय कार्य विभाग के सचिव और हुबली-धारवाड़ नगर आयुक्त सहित कई अधिकारियों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को होगी.

बेंच ने कहा कि सरकार का यह आदेश संविधान के अनुच्छेद 19(1)(A) और 19(1)(B) के तहत नागरिकों को प्राप्त अधिकारों का उल्लंघन करता है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और बिना हथियार के शांतिपूर्वक एकत्र होने के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं.

अदालत ने कहा कि, अगर सरकार के आदेश को बरकरार रखा जाता है, तो यह नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों से वंचित करने के समान होगा. यह आदेश लागू नहीं किया जा सकता क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 13(2) का उल्लंघन करता है, जो राज्य को ऐसा कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो भाग III द्वारा दिए गए अधिकारों को छीनता या कम करता हो. परिणामस्वरूप, 18 अक्टूबर की अधिसूचना से संबंधित सभी बाद के आदेश अगली सुनवाई तक स्थगित रहेंगे.