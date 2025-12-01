ETV Bharat / bharat

होटलियर सूरज लामा की संदिग्ध बॉडी मिलने पर हाईकोर्ट ने केरल सरकार और पुलिस को फटकारा

लापता होटल मालिक सूरज लामा के बेटे सैंटन लामा, अपने पिता की फोटो के साथ. ( ETV Bharat )

"शहर और म्युनिसिपैलिटी इलाकों में ऐसे इलाके नहीं हो सकते. इसे निगरानी में रखना होगा... क्या होगा अगर कोई कल किसी को मारकर उसकी बॉडी यहां फेंक दे? वहां कितनी लाशें पड़ी होंगी?"

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हैरानी जताई और सवाल किया कि शहर की सीमा में ऐसा बिना निगरानी वाला इलाका कैसे हो सकता है.

गौर करें तो कोर्ट की यह तीखी टिप्पणी उनके बेटे, सैंटन लामा की फाइल की गई हैबियस कॉर्पस पिटीशन की सुनवाई के दौरान आई. ये डेड बॉडी कलामस्सेरी में HMT के पास एक झाड़ीदार इलाके में मिली थी, जो भविष्य के ज्यूडिशियल सिटी के लिए तय जगह है.

बता दें कि सूरज लामा, कुवैत के होटल मालिक थे और कोलकाता से बेंगलुरु में रहते थे. लामा 10 अक्टूबर को लापता हो गए थे. कुवैत में जहरीली शराब की त्रासदी के बाद लामा की याददाश्त बहुत अधिक चली गई थी. वह 5 अक्टूबर को कोच्चि पहुंचे थे.

एर्नाकुलम (केरल): केरल हाईकोर्ट ने कोच्चि में एक सड़ी-गली बॉडी मिलने के बाद पुलिस और राज्य सरकार की कड़ी आलोचना की है. शक है कि यह कुवैत के होटल मालिक सूरज लामा (58) की है.

कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस की पहली ड्यूटी सिर्फ VIPs की नहीं, बल्कि आम आदमी की सुरक्षा पक्की करनी है. साथ कोर्ट ने ये उम्मीद जताई कि यह घटना दोबारा नहीं होगी.

सैंटन लामा, जो डेढ़ महीने से ज़्यादा समय से अपने पिता को ढूंढ़ रहे थे, ने पूरे सिस्टम पर "फेलियर" होने का आरोप लगाया. सैंटन ने कहाकि उनके पिता को कलामस्सेरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से बिना सही प्रोसेस के डिस्चार्ज कर दिया गया. इससे वे गायब हो गए. उन्होंने पुलिस जांच में लापरवाही का भी आरोप लगाया. वहीं हाईकोर्ट ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाने का निर्देश दिया था.

उन्होंने बताया कि बॉडी उस इलाके के पास मिली थी, जहां पुलिस ने कथित तौर पर पहले ही अच्छी तरह से तलाशी ली थी. बेटे ने मांग की कि अगर बॉडी उसके पिता की नहीं है, तो उसकी पहचान की जानी चाहिए, और DNA टेस्ट की मांग की, ताकि यह कन्फर्म हो सके कि लाश सूरज लामा की है, जिसके लिए उनके सैंपल इकट्ठा कर लिए गए हैं.

सूरज लामा कौन हैं? सूरज लामा, कोलकाता के 58 साल के होटल मालिक हैं, जो बेंगलुरु में रहते थे. उनका कुवैत में होटल का बिजनेस था. अगस्त में कुवैत में हुई जहरीली शराब की त्रासदी में वे शिकार हो गए. इसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा याददाश्त चली गई. उनके सोचने-समझने की क्षमता में भारी कमी आ गई थी. हालात ये थे कि उन्हें अपना नाम भी याद नहीं रहता था.

इस घटना के बाद, उन्हें और उनके परिवार को बताए बिना ही सूरज लामा को कुवैत से कोच्चि 4 या 5 अक्टूबर को कोच्चि भेज दिया गया. 8 अक्टूबर को पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था, उसके बाद वे 10 अक्टूबर को कलामस्सेरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से लापता हो गए.

उनके लापता होने पर उनके बेटे, सैंटन लामा ने केरल हाईकोर्ट में हेबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल की थी. इसके बाद तलाश के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई गई. हाल ही में कलामस्सेरी में HMT की जगह के पास एक सड़ी-गली बॉडी मिली. इसको लेकर सूरज लामा होने का शक पक्का हो गया है. अब DNA टेस्ट के बाद ही फाइनल कन्फर्मेशन होगा कि ये डेट बॉडी सूरज लामा की है या किसी और की.