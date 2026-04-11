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नौकरी घोटाले में J&K बैंक के अधिकारियों के खिलाफ जारी समन रद्द, कोर्ट ने कहा- तलब करना गंभीर मामला

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने राजौरी की एक अदालत द्वारा 2018 में जारी उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें जम्मू-कश्मीर बैंक के दो अधिकारियों को धोखाधड़ी, आपराधिक धमकी और अपमान के मामले में तलब किया गया था. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि निचली अदालत ने यह आदेश बिना सोचे-समझे और "लापरवाही भरे तरीके" से जारी किया था.

जम्मू में जस्टिस रजनीश ओसवाल ने अपने छह पन्नों के फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट (निचली अदालत) ने आपराधिक कार्यवाही शुरू करने से पहले शिकायत में मौजूद स्पष्ट कमियों पर ध्यान नहीं दिया. जस्टिस ओसवाल ने कहा, "रिकॉर्ड से पता चलता है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बहुत ही लापरवाही से कार्रवाई शुरू की."

हाई कोर्ट ने आगे कहा, "ऐसा लगता है कि कार्यवाही जारी करने का निर्णय रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री के आधार पर सोच-समझकर लेने के बजाय, महज़ एक सामान्य प्रक्रिया के तौर पर लिया गया."

यह याचिका जसमीत सिंह और मोहम्मद शफी सालरू द्वारा दायर की गई थी. जम्मू के रहने वाले जसमीत सिंह (उम्र 43 वर्ष) वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड की कोटरंका (राजौरी) शाखा में शाखा प्रबंधक के पद पर तैनात हैं. अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के रहने वाले मोहम्मद शफी सालरू (उम्र 57 वर्ष) वर्तमान में जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के जोनल ऑफिस, मुरादपुर (राजौरी) में जोनल हेड (जम्मू वेस्ट जोन) के पद पर तैनात हैं.

इस मामले में एकमात्र प्रतिवादी शफी अहमद थे, जो राजौरी के निवासी थे. शिकायत में आरोप लगाया गया कि जसमीत सिंह ने सालरू के कहने पर, नौकरी दिलाने के वादे के साथ शिकायतकर्ता से 2.50 लाख रुपये लिए और बाद में वादा पूरा करने की मांग करने पर उसे कथित तौर पर धमकी दी.

हालांकि, हाई कोर्ट ने पाया कि शिकायत में महत्वपूर्ण तथ्यों की कमी थी. अदालत ने इसे सबसे बड़ी कमी बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने सिर्फ यह दावा किया कि पैसे "दो महीने पहले" दिए गए थे, लेकिन उसने भुगतान की सही तारीख, समय या जगह की जानकारी नहीं दी.