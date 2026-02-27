ETV Bharat / bharat

समीर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही को बंद करने का कैट का आदेश निरस्त

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही को निरस्त करने के केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल (कैट) के आदेश को निरस्त कर दिया है. जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कैंट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया.

दरअसल, कैट ने 19 जनवरी को अपने आदेश में समीर वानखेड़े के खिलाफ शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को निरस्त कर दिया था. कैट ने कहा था कि समीर वानखेड़े के खिलाफ बिना प्रक्रियाओं का पालन किए ही अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई थी. वहीं 18 अगस्त, 2025 को समीर वानखेड़े के खिलाफ जारी आरोप पत्र प्रक्रियाओं का दुरुपयोग है. आरोप पत्र में जो तथ्य पेश किए गए हैं वो विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही का आधार नहीं बन सकते हैं. केंद्र सरकार ने कैट के इसी आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. केंद्र सरकार ने कहा था कि समीर वानखेड़े के खिलाफ दिया गया आरोप पत्र किसी प्रतिबंधित तथ्य के आधार पर नहीं जारी किया गया था, बल्कि समीर वानखेड़े की ओर से पेश उस कॉल रिकॉर्ड के आधार पर था जो उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की थी.