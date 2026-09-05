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कर्नाटक हाई कोर्ट ने 6 लोगों को जिंदा जलाने वाले शख्स को सुनाई उम्रकैद की सजा, जानें क्या है पूरा मामला

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक घर में आग लगाकर एक परिवार के 6 लोगों की हत्या करने के मामले में आरोपी अब्दुल शरीफ उर्फ ​​आमिर जान को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह घटना 2013 में मैसूर में पैसे के झगड़े की वजह से हुई थी. जस्टिस एचपी संदेश और जस्टिस बी. प्रमोद की डिवीजन बेंच ने यह आदेश कर्नाटक राज्य सरकार की उस अपील पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें आरोपी को बरी करने के मैसूर सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी. हाई कोर्ट ने मैसूर के सेकंड एडिशनल सेशंस कोर्ट के 28 अप्रैल, 2018 के आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया था. इसके अलावा, कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या की कोशिश) और 436 (विस्फोटक से घर को नुकसान पहुंचाना) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है. साल 2013 के इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी. घटना के समय आरोपी की उम्र 50 साल थी और अब वह 63 साल का है. सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, जुर्म साबित हो गया है. बेंच ने अपने आदेश में दोषी अब्दुल शरीफ को उम्रकैद की सजा सुनाई.