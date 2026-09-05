कर्नाटक हाई कोर्ट ने 6 लोगों को जिंदा जलाने वाले शख्स को सुनाई उम्रकैद की सजा, जानें क्या है पूरा मामला
हाई कोर्ट ने घर में आग लगाकर छह लोगों की हत्या करने वाले व्यक्ति को उम्रकैद की सजा सुनाई है.
Published : September 5, 2026 at 11:30 AM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने एक घर में आग लगाकर एक परिवार के 6 लोगों की हत्या करने के मामले में आरोपी अब्दुल शरीफ उर्फ आमिर जान को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह घटना 2013 में मैसूर में पैसे के झगड़े की वजह से हुई थी.
जस्टिस एचपी संदेश और जस्टिस बी. प्रमोद की डिवीजन बेंच ने यह आदेश कर्नाटक राज्य सरकार की उस अपील पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें आरोपी को बरी करने के मैसूर सेशंस कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी.
हाई कोर्ट ने मैसूर के सेकंड एडिशनल सेशंस कोर्ट के 28 अप्रैल, 2018 के आदेश को भी रद्द कर दिया है, जिसमें आरोपी को बरी कर दिया गया था. इसके अलावा, कोर्ट ने उसे आईपीसी की धारा 302 (हत्या), 307 (हत्या की कोशिश) और 436 (विस्फोटक से घर को नुकसान पहुंचाना) के तहत उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को ट्रायल कोर्ट के सामने सरेंडर करने का भी निर्देश दिया है.
साल 2013 के इस घटना में छह लोगों की मौत हो गई थी. घटना के समय आरोपी की उम्र 50 साल थी और अब वह 63 साल का है. सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, जुर्म साबित हो गया है. बेंच ने अपने आदेश में दोषी अब्दुल शरीफ को उम्रकैद की सजा सुनाई.
बेंच ने कहा, ''हालांकि इस मामले में आरोपी को दोषी ठहराने के लिए एफएसएल रिपोर्ट समेत जरूरी सबूत हैं, लेकिन ट्रायल कोर्ट सही फैसला लेने में नाकाम रहा है. ट्रायल कोर्ट के आदेश में, धमाका तुरंत हुआ या बाद में, इसे बड़े पैमाने पर दिखाया गया है और इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है. क्योंकि यह मुद्दा मामले में बेमतलब है. इसलिए, ट्रायल कोर्ट रिकॉर्ड में मौजूद सबूतों पर विचार करने में नाकाम रहा है.''
हाई कोर्ट ने कहा कि, ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को बरी करके गलती की है. वह आदेश गलत है और उस फैसले में गड़बड़ी है. इसलिए, आदेश को रद्द किया जा रहा है और आरोपी को सजा दी जा रही है.''
क्या है पूरा मामला
मैसूर के उदयगिरी पुलिस स्टेशन की सीमा में रहने वाले आरोपी अब्दुल शरीफ और मोहम्मद आमिर जान के परिवार के बीच पैसे के मामलों को लेकर झगड़ा था. गुस्से में आकर शरीफ ने 12 अप्रैल 2013 की आधी रात को घर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी. इस घटना में मोहम्मद आमिर जान, उनकी मां अफरोज बेगम, रेशमा, अंजुम, रिजवान और रिजाना समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई.
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