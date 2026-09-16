गुलजार सिंह मौत मामला: हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, निष्पक्ष जांच का निर्देश
गुलजार सिंह मौत मामला में हाई कोर्ट ने इस चरण पर पंजाब सरकार को औपचारिक नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया.
Published : September 16, 2026 at 5:29 PM IST
चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले गुलजार सिंह की मौत मामले की जांच पर पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. यह निर्देश मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान जारी किया गया. अदालत ने राज्य सरकार से जांच की वर्तमान स्थिति और अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की रिपोर्ट सौंपने को कहा.
हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में पंजाब के एक कैबिनेट मंत्री को आरोपी बनाने की मांग पर सवाल उठाए और कड़ी टिप्पणी की. हाई कोर्ट ने इस चरण पर राज्य सरकार को औपचारिक नोटिस जारी करने से साफ इनकार कर दिया और सिर्फ एक प्रगति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया कि इस मामले में किसी मंत्री को सीधे तौर पर आरोपी कैसे बनाया जा सकता है. अदालत ने टिप्पणी की कि मामले में गांव के सरपंच और अन्य लोगों को पहले ही आरोपी बनाया जा चुका है. कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के मंत्री को सीधे फंसाना गलत है; हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए, सरकार के लिए जांच रिपोर्ट जमा करना जरूरी था.
VIDEO | Chandigarh: High Court seeks status report from state on Gulzar Singh suicide case probe, directs fair and impartial investigation. Dirba DSP Rupinder Kaur Bajwa, says, "The respected Chief Justice has said two things. First, he has asked for the status report of the case… pic.twitter.com/Mkk1BdcJWN— Press Trust of India (@PTI_News) September 16, 2026
हाई कोर्ट ने जांच प्रक्रिया को लेकर भी सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने साफ किया कि जांच के दौरान किसी भी चरण पर समझौता नहीं होना चाहिए और पीड़ित परिवार को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए. कोर्ट ने पुलिस को बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के अपना काम करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस ने दो खास निर्देश जारी किए: मौजूदा जांच पर स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जानी चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केस की जांच पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के हो.
पीड़ित परिवार की CBI जांच की मांग
मृतक गुलजार सिंह के परिवार ने कई सामाजिक संगठनों की मदद से इस मामले की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) से जांच की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. परिवार का कहना है कि स्थानीय पुलिस राजनीतिक दबाव की वजह से निष्पक्ष जांच नहीं कर पा रही है.
इस बीच, पंजाब सरकार ने कोर्ट को बताया कि मामले की जांच के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) पहले ही बना दी गई है और वह केस के सभी पहलुओं की जांच कर रही है.
पुलिस का बयान
अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए दिड़बा की पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) रुपिंदर कौर बाजवा ने कहा, "माननीय चीफ जस्टिस ने दो बातों का निर्देश दिया है: पहला, मामले की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना और दूसरा, यह सुनिश्चित करना कि मामले की जांच निष्पक्ष और बिना भेदभाव के हो. उन्होंने कहा कि एसआईटी मामले की जांच कर रही है. लेकिन वह इस चरण पर जानकारी साझा नहीं कर सकती हैं.
क्या है पूरा मामला
संगरूर जिले के दिड़बा विधानसभा क्षेत्र के एक दलित व्यक्ति गुलजार सिंह की मौत का मामला पंजाब में राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है. पीड़ित परिवार के आरोपों के कारण पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल उठ रहे थे. अब, हाई कोर्ट के सीधे निर्देशों के बाद, पंजाब पुलिस पर जांच तेजी से और पारदर्शी तरीके से पूरी करने का दबाव है. मामले में अगली सुनवाई 6 अक्टूबर के लिए निर्धारित की गई है.
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