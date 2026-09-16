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गुलजार सिंह मौत मामला: हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, निष्पक्ष जांच का निर्देश

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने बुधवार को ड्रग ट्रैफिकिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले गुलजार सिंह की मौत मामले की जांच पर पंजाब सरकार को स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया. यह निर्देश मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान जारी किया गया. अदालत ने राज्य सरकार से जांच की वर्तमान स्थिति और अधिकारियों द्वारा उठाए गए कदमों की रिपोर्ट सौंपने को कहा.

हालांकि, कोर्ट ने इस मामले में पंजाब के एक कैबिनेट मंत्री को आरोपी बनाने की मांग पर सवाल उठाए और कड़ी टिप्पणी की. हाई कोर्ट ने इस चरण पर राज्य सरकार को औपचारिक नोटिस जारी करने से साफ इनकार कर दिया और सिर्फ एक प्रगति रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया.

सुनवाई के दौरान, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने सवाल किया कि इस मामले में किसी मंत्री को सीधे तौर पर आरोपी कैसे बनाया जा सकता है. अदालत ने टिप्पणी की कि मामले में गांव के सरपंच और अन्य लोगों को पहले ही आरोपी बनाया जा चुका है. कोर्ट ने कहा कि बिना किसी ठोस आधार के मंत्री को सीधे फंसाना गलत है; हालांकि, मामले की गंभीरता को देखते हुए, सरकार के लिए जांच रिपोर्ट जमा करना जरूरी था.

हाई कोर्ट ने जांच प्रक्रिया को लेकर भी सख्त रुख अपनाया. कोर्ट ने साफ किया कि जांच के दौरान किसी भी चरण पर समझौता नहीं होना चाहिए और पीड़ित परिवार को हर हाल में इंसाफ मिलना चाहिए. कोर्ट ने पुलिस को बिना किसी राजनीतिक या प्रशासनिक दबाव के अपना काम करने का निर्देश दिया. चीफ जस्टिस ने दो खास निर्देश जारी किए: मौजूदा जांच पर स्टेटस रिपोर्ट फाइल की जानी चाहिए. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केस की जांच पारदर्शी और बिना किसी भेदभाव के हो.