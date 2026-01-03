'शॉर्टलिस्ट किया गया, फिर बाहर कर दिया...' हाई कोर्ट ने निवास आधारित भर्ती नियम को असंवैधानिक बताया
बलविंदर कुमार को शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद अर्दली के पद के लिए इंटरव्यू में शामिल होने से रोक दिया गया था.
Published : January 3, 2026 at 7:18 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने माना है कि, किसी उम्मीदवार को सिर्फ जिले में रहने के आधार पर सरकारी पद के लिए मुकाबला करने का अधिकार न देना संविधान का उल्लंघन है. कोर्ट ने जिला न्यायपालिका में क्लास IV पदों के लिए एक विवादित भर्ती क्लॉज को गैर-संवैधानिक घोषित किया है.
जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने सांबा जिले के विजयपुर के गांव गुडवाल के 42 साल के अनुसूचित जाति के कैंडिडेट बलविंदर कुमार की रिट पिटीशन को मंजरी दे दी, जिन्हें शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद जिला बारामूला में अर्दली (Orderly) के पद के लिए इंटरव्यू में शामिल होने से रोक दिया गया था.
कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सेक्रेटेरिएट द्वारा जारी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01 ऑफ 2019 के क्लॉज 1(i)(a) ने उम्मीदवार के साथ उनके रहने के आधार पर गैर-कानूनी भेदभाव किया और भारत के संविधान के आर्टिकल 16(1) और 16(2) का उल्लंघन किया.
बेंच ने कहा कि, इस तरह यह किसी भी चर्चा से परे है कि विज्ञापन नोटिफिकेशन के जिस क्लॉज पर सवाल उठाया गया है, वह साफ तौर पर भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता को सिर्फ उसके रहने की जगह के आधार पर डिस्ट्रिक्ट कैडर बारामूला के पद के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है."
10 जनवरी, 2019 के विज्ञापन में जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी में अलग-अलग क्लास IV पदों के लिए एप्लीकेशन मंगाए गए थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बारामूला में अर्दली के 9 पद शामिल थे, जिनमें से एक पद अनूसुचित जाति के लिए आरक्षित था.
याचिकाकर्ता बलविंदर कुमार वह शख्स हैं जिनके पास जरूरी मैट्रिकुलेशन योग्यता है, ने एससी पद के लिए अप्लाई किया और अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में बताया कि वह सांबा जिले के स्थायी निवासी हैं. उन्हें वाइवा वॉइस के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें उनका नाम सीरियल नंबर 623 पर था, और उन्हें 16 जुलाई, 2019 को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, बारामूला के सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो इंटरव्यू कमिटी के चेयरपर्सन भी थे.
लेकिन, दस्तावेजों की जांच का चरण में, कुमार को इस आधार पर इंटरव्यू में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई कि वह बारामूला जिले के रहने वाले नहीं हैं. इससे नाराज होकर, कुमार ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और रोक लगाने वाले क्लॉज को रद्द करने, सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने की इजाजत देने और अगर सही पाया गया तो पोस्ट पर नियुक्ति देने की मांग की.
जवाब देने वालों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अपने कमिश्नर सेक्रेटरी के जरिए, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सरकार के सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट अपने रजिस्ट्रार जनरल के जरिए, चीफ जस्टिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और बारामूला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज शामिल थे.
हाई कोर्ट प्रशासन ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि कुमार ने पात्रता की शर्त की पूरी जानकारी के साथ चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था और इसलिए रिजेक्शन के बाद उन्हें इसे चैलेंज करने से रोक दिया गया था.
बेंच ने एस्टॉपेल की दलील को पूरी तरह से खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेना गैर-संवैधानिक शर्तों को मानना नहीं है. कोर्ट ने कहा कि, यह ऐसा मामला नहीं है जहां याचिकाकर्ता को, गलत क्लॉज के बारे में पता होने के बावजूद, उसने खुली आंखों से हिस्सा लिया और सिलेक्शन में चांस लिया.
जस्टिस संजीव कुमार ने बेंच के लिए फैसला लिखते हुए कानूनी स्थिति को साफ करते हुए कहा कि, चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेने के बाद जिस चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता, वह है प्रोसेस, प्रोसीजर और अपनाए गए सिलेक्शन क्राइटेरिया.
हालांकि, एस्टॉपेल की दलील तब नहीं दी जा सकती जब चुनौती चयन प्रक्रिया में बहुत ज्यादा गैर-कानूनी काम से जुड़ा हो या जहां सिलेक्शन ऐसे प्रोविजन के तहत पूरा किया गया हो जो संविधान के खिलाफ है. सुप्रीम कोर्ट के उदाहरणों का हवाला देते हुए, कोर्ट ने आगे कहा, संवैधानिक स्कीम पवित्र है और किसी भी तरह से इसका उल्लंघन मंजूर नहीं है.
बेंच ने मुलख राज और अन्य बनाम जम्मू कश्मीर राज्य मामले में डिवीजन बेंच के पहले के फैसले पर भी बहुत ज्यादा भरोसा किया, और दोहराया कि न तो केंद्र शासित प्रदेश और न ही हाई कोर्ट के पास संसद द्वारा बनाए गए कानून की गैर-मौजूदगी में निवास के आधार पर योग्यता की शर्तें तय करने का अधिकार है.
कोर्ट ने पहले के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि, राज्य या केंद्र के तहत किसी भी पद पर नौकरी के लिए किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए. अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि आर्टिकल 16(2) के तहत निवास के आधार पर भेदभाव मना है.
जजों ने इस बात पर जोर दिया कि संसद ने जम्मू और कश्मीर में सरकारी नौकरी के लिए ऐसी निवास की ज़रूरत की इजाजत देने वाला कोई कानून नहीं बनाया है, जिससे यह विवादित क्लॉज कानूनी तौर पर टिकने लायक नहीं है.
याचिका को मंजूरी देते हुए, कोर्ट ने एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन के क्लॉज 1(i)(a) को संविधान के खिलाफ बताया और रेस्पोंडेंट्स (उत्तरदाताओं) को निर्देश दिया कि वे बलविंदर कुमार का नए सिरे से इंटरव्यू लें और बारामूला जिले में ऑर्डरली के एससी पद के लिए उन पर विचार करें.
बेंच ने निर्देश दिया, “अगर याचिकाकर्ता ग्रेड बनाता है और उस पद के लिए सबसे काबिल कैंडिडेट पाया जाता है, तो उसके पक्ष में नियुक्ति का आदेश जारी किया जाएगा. हालांकि, कोर्ट ने साफ किया कि कोई भी अपॉइंटमेंट प्रॉस्पेक्टिव होगा, जो फॉर्मल अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी होने की तारीख से लागू होगा, और आदेश दिया कि पूरी प्रक्रिया जजमेंट मिलने की तारीख से दो महीने के अंदर पूरी कर ली जाए. कोई कॉस्ट नहीं दी गई.
