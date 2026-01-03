ETV Bharat / bharat

'शॉर्टलिस्ट किया गया, फिर बाहर कर दिया...' हाई कोर्ट ने निवास आधारित भर्ती नियम को असंवैधानिक बताया

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने माना है कि, किसी उम्मीदवार को सिर्फ जिले में रहने के आधार पर सरकारी पद के लिए मुकाबला करने का अधिकार न देना संविधान का उल्लंघन है. कोर्ट ने जिला न्यायपालिका में क्लास IV पदों के लिए एक विवादित भर्ती क्लॉज को गैर-संवैधानिक घोषित किया है.

जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने सांबा जिले के विजयपुर के गांव गुडवाल के 42 साल के अनुसूचित जाति के कैंडिडेट बलविंदर कुमार की रिट पिटीशन को मंजरी दे दी, जिन्हें शॉर्टलिस्ट होने के बावजूद जिला बारामूला में अर्दली (Orderly) के पद के लिए इंटरव्यू में शामिल होने से रोक दिया गया था.

कोर्ट ने अपने फैसला में कहा कि, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सेक्रेटेरिएट द्वारा जारी एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन नंबर 01 ऑफ 2019 के क्लॉज 1(i)(a) ने उम्मीदवार के साथ उनके रहने के आधार पर गैर-कानूनी भेदभाव किया और भारत के संविधान के आर्टिकल 16(1) और 16(2) का उल्लंघन किया.

बेंच ने कहा कि, इस तरह यह किसी भी चर्चा से परे है कि विज्ञापन नोटिफिकेशन के जिस क्लॉज पर सवाल उठाया गया है, वह साफ तौर पर भेदभाव करता है, क्योंकि इसमें याचिकाकर्ता को सिर्फ उसके रहने की जगह के आधार पर डिस्ट्रिक्ट कैडर बारामूला के पद के लिए सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है."

10 जनवरी, 2019 के विज्ञापन में जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट ज्यूडिशियरी में अलग-अलग क्लास IV पदों के लिए एप्लीकेशन मंगाए गए थे, जिसमें डिस्ट्रिक्ट बारामूला में अर्दली के 9 पद शामिल थे, जिनमें से एक पद अनूसुचित जाति के लिए आरक्षित था.

याचिकाकर्ता बलविंदर कुमार वह शख्स हैं जिनके पास जरूरी मैट्रिकुलेशन योग्यता है, ने एससी पद के लिए अप्लाई किया और अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन में बताया कि वह सांबा जिले के स्थायी निवासी हैं. उन्हें वाइवा वॉइस के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसमें उनका नाम सीरियल नंबर 623 पर था, और उन्हें 16 जुलाई, 2019 को प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज, बारामूला के सामने इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो इंटरव्यू कमिटी के चेयरपर्सन भी थे.

लेकिन, दस्तावेजों की जांच का चरण में, कुमार को इस आधार पर इंटरव्यू में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं दी गई कि वह बारामूला जिले के रहने वाले नहीं हैं. इससे नाराज होकर, कुमार ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और रोक लगाने वाले क्लॉज को रद्द करने, सिलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेने की इजाजत देने और अगर सही पाया गया तो पोस्ट पर नियुक्ति देने की मांग की.

जवाब देने वालों में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर अपने कमिश्नर सेक्रेटरी के जरिए, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सरकार के सेक्रेटरी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट अपने रजिस्ट्रार जनरल के जरिए, चीफ जस्टिस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, और बारामूला के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज शामिल थे.

हाई कोर्ट प्रशासन ने याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि कुमार ने पात्रता की शर्त की पूरी जानकारी के साथ चयन प्रक्रिया में हिस्सा लिया था और इसलिए रिजेक्शन के बाद उन्हें इसे चैलेंज करने से रोक दिया गया था.