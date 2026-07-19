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सोनम वांगचुक को दूसरे अस्पताल ले जाने की मांग पर हाईकोर्ट का कोई आदेश देने से इनकार

सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने उन्हें दूसरे अस्पताल शिफ्त करने की मांग की थी. मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.

वांगचुक को दूसरे अस्पताल ले जाने की मांग पर हाईकोर्ट का आदेश देने से इनकार
वांगचुक को दूसरे अस्पताल ले जाने की मांग पर हाईकोर्ट का आदेश देने से इनकार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 19, 2026 at 5:21 PM IST

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Updated : July 19, 2026 at 5:42 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने जंतर-मंतर पर करीब बीस दिनों तक अनशन पर बैठने वाले सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंग्मो की याचिका पर कोई भी अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. रविवार को जस्टिस मिनी पुष्करणा की स्पेशल बेंच ने केंद्र सरकार से सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य संबंधी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी.

गीतांजलि की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुनवाई के दौरान कहा कि सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के अस्पताल और डॉक्टर के पास इलाज कराने का अधिकार है. तब कोर्ट ने कहा कि सरकारी डॉक्टरों पर संदेह क्यों कर रहे हैं. इस पर सिब्बल ने कहा कि मैं सरकारी डॉक्टर पर संदेह नहीं कर रहा हूं. मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सोनम वांगचुक और उनके परिवार को उनके पसंद के अस्पताल और डॉक्टर के पास भेजा जाए. कपिल सिब्बल ने कहा कि सोनम वांगचुक की निगरानी के लिए पुलिस तैनात है. उनकी पत्नी और परिवार को मिलने तक नहीं दिया जा रहा है और इंतजार कराया जा रहा है.

वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार किसी की जान बचाने के कर्तव्य से बंधी हुई है. सोनम वांगचुक को कुछ होता है तो इसके परिणाम होंगे. उन्होंने कहा कि एम्स और सफदरजंग में राष्ट्रपति और दूसरी बड़ी हस्तियां इलाज के लिए आती हैं. सुनवाई के दौरान मौके पर मौजूद एम्स के एक डॉक्टर ने कहा कि उन्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं है. केवल भरोसे का सवाल है. तब कपिल सिब्बल ने कहा कि वहां पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे. क्या वो मरीज का इलाज कर रहा थे. तब चेतन शर्मा ने कहा कि ये गलत है, कोई पुलिसकर्मी नहीं था.

सुनवाई के दौरान गीतांजलि ने कहा कि हम पोटैसियम को लेकर दूसरी राय चाहते थे, लेकिन इसके लिए हमें मना किया गया. इसके बाद उन्होंने सैंपल के लिए कहा तो वो 12 घंटे बाद दिया गया. जब हम लैब में गए तो सभी बंद हो चुके थे. तब चेतन शर्मा ने कहा कि ये कोर्ट है एक्टिविज्म की जगह नहीं है. गीतांजलि ने याचिका दायर कर सफदरजंग अस्पताल से उन्हें तुरंत रिहा करने या किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने की मांग की है. साथ ही गीतांजलि ने आरोप लगाया है कि वांगचुक को उनके परिवार, वकीलों और उनके निजी डॉक्टरों से अलग रखकर अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है.

याचिका में कहा गया है कि सोनम वांगचुक को 18 जुलाई की सुबह जंतर-मंतर से दिल्ली पुलिस ने उठा लिया और बिना उनकी सहमति के उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया. सोनम वांगचुक के खिलाफ बिना किसी आपराधिक केस दर्ज किए या किसी कोर्ट से गिरफ्तारी या निरोधात्मक कार्रवाई करने के आदेश के अस्पताल में लगातार रखना गैरकानूनी है. उन्हें चिकित्सकीय हस्तक्षेप की आड़ में हिरासत में रखा गया है. ऐसा केवल शांतिपूर्ण प्रदर्शन से हटाने के लिए किया गया है. याचिका में कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश की आड़ में दिल्ली पुलिस ने ऐसा किया है, जबकि दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर लगातार नजर बनाए रखने का आदेश दिया था.

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Last Updated : July 19, 2026 at 5:42 PM IST

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