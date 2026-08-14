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स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का प्रसारण दूसरे चैनल से रोकने की मांग पर आदेश देने से हाईकोर्ट का इनकार

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वर्ण मंदिर से गुरबानी के पाठ का एक निजी चैनल की ओर से प्रसारण रोकने की मांग पर कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी की बेंच ने कहा कि अगर गुरबानी का प्रसारण बिना किसी वाणिज्यिक लाभ के किया जा रहा है तो इसमें किसी कॉपीराइट के उल्लंघन का कोई मामला नहीं है.

हाईकोर्ट ने कहा कि यह साहित्य और संगीत का मिला जुला रूप है. गुरुग्रंथ साहिब एक साहित्यिक रचना है जिसे आप संगीत के जरिये गाते हैं. अगर इसका इस्तेमाल किसी असली धार्मिक समारोह के लिए किया जाए तो इसे कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है. दरअसल शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) और एक चैनल ने याचिका दायर कर कहा है कि स्वर्ण मंदिर से गुरबानी का प्रसारण एक दूसरा चैनल दस सेकंड की देरी से कर रहा है. ऐसा कर वो कॉपीराईट का उल्लंघन कर रहा है.

याचिका में यह भी कहा गया है कि स्वर्ण मंदिर के गुरबानी का आधिकारिक प्रसारण एसजीपीसी के यूट्यूब चैनल और एक अन्य चैनल पर किया जाता है. लेकिन दूसरा चैनल दस सेकंड की देरी से इसे प्रसारित कर उनके कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहा है. सुनवाई के दौरान दूसरे चैनल ने कहा कि उसकी ओर से गुरबानी का प्रसारण कॉपीराइट कानून की धारा 52(1)(आई) के तहत कॉपीराइट उल्लंघन में नहीं आता है. उसके बाद कोर्ट ने दूसरे चैनल को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी.